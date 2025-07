グラビアで注目度上昇中の蒔埜ひなが、31日発売の雑誌『グラビアザテレビジョン』(KADOKAWA)に登場。そのアザーカットが公開された。 都内の炎天下でのロケーション撮影から、お風呂場でのリラックスシーンまで彼女の魅力をたっぷり詰め込んだ内容。特に見どころは、壁一面のキャンパスに彼女の“想い”を自由に描き出すアートシーン。感情のままに筆を走らせ、気づけば全身絵の具だらけに。絵に夢中になる無邪気な姿

