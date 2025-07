BLACKPINKがニューヨーク公演を最後に米国ツアーを終え、LISA(リサ)が30日、自身のインスタグラムを更新。「Closing out the US tour in New York Thank you for making each city so memorable. Til we meet again!!」とのコメントとともに写真18枚を掲載した。

公開した写真には、ニューヨーク公演の生々しい瞬間や舞台の熱気がそのまま伝わるようなもの。

韓国メディアのマイデーリーは31日「写真の中のLISAは、ブラッククロップトップとホットパンツをマッチした舞台衣装を着て、バックステージで自信に満ちたポーズを取った。リサの完璧なフィジカルとカリスマあふれるビジュアルが目を引いた」と報じた。

また「別の写真ではBLACKPINKメンバー全員がサングラスをかけて舞台でちゃめっ気あふれる表情で呼吸を合わせる姿が捉えられた。続いて公開した団体写真で一緒に公演を完成したスタッフたちとチームワークと愛情を示した」とも伝えた。

公演後、レストランで食事しながら、カメラの前でポーズを取るなど、プライベート写真も含まれていた。

同メディアは、書き込みも紹介した。「世の中で一番美しい女性」「LISA愛してる」「必ずまた会おう」などの応援コメントが続いた。