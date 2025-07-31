３１日の主なマーケットイベント ３１日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・鉱工業生産（速報値）

０８：５０ 日・商業動態統計

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１０：３０ 豪・輸入物価指数

１０：３０ 豪・住宅建設許可件数

１０：３０ 豪・小売売上高

１０：３０ 中・製造業購買担当者景気指数

１４：００ 日・新設住宅着工戸数

１４：００ 日・消費者態度指数

１５：４５ 仏・消費者物価指数（速報値）

１５：４５ 仏・卸売物価指数

１６：５５ 独・失業率

１６：５５ 独・失業者数

１８：００ ユーロ・失業率

１９：００ 日・外国為替介入実績

２１：００ 独・消費者物価指数（速報値）

２１：３０ 米・雇用コスト指数

２１：３０ 米・個人所得

２１：３０ 米・個人消費支出

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２２：４５ 米・シカゴ購買部協会景気指数

※日・日銀金融政策決定会合の結果発表

※日・日銀「経済・物価情勢の展望」（展望レポート）



○決算発表・新規上場など



決算発表：大東建<1878>，東洋水<2875>，ＪＴ<2914>，モノタロウ<3064>，ＺＯＺＯ<3092>，旭化成<3407>，日本酸素ＨＤ<4091>，協和キリン<4151>，積水化<4204>，第一三共<4568>，大塚ＨＤ<4578>，特殊陶<5334>，住友電<5802>，三和ＨＤ<5929>，豊田織<6201>，日立<6501>，三菱電<6503>，デンソー<6902>，アイシン<7259>，豊田通商<8015>，東エレク<8035>，住友商<8053>，イオン<8267>，りそなＨＤ<8308>，三井住友ＦＧ<8316>，みずほリース<8411>，ＳＢＩ<8473>，ＪＲ東日本<9020>，東京メトロ<9023>，阪急阪神<9042>，大ガス<9532>，コナミＧ<9766>ほか

※海外企業決算発表：アップル，アマゾン・ドット・コム



出所：MINKABU PRESS