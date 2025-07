堅調なオーストラリアの出版業界だが、中小出版社は悲鳴をあげている

オーストラリアの書籍市場は2020年が約22億オーストラリアドル、2023年が約23.2億ドルと堅調に推移している。

ところが、儲かっているのはペンギン・ランダムハウス(PRH)のような大手出版社だけで、中小の独立系出版社は利益を出すどころではないという。なぜなのか。

また、英語圏の国はオーストラリアに限らずカナダなどもそうだが、いかにしてPRHのような欧米の超大手出版社ビッグ5に対抗して自国の出版社を保護し、作家を育成できるかという課題に直面している。日本も国策書店振興が騒がれているが、参考にできることはあるだろうか。

The Conversationに掲載されたAlice Grundy“Who’s eating publishers’ lunch? The rising costs and shrinking margins of Australian books”を元に考えてみよう。

「本は高い」と言われるが、ほかのものより値上げ幅は小さい

オーストラリアでは「書籍は高い」と言われている。

2008年頃には一般書のペーパーバックは通常29.99豪ドル(3000円弱)程度だったが、現在の平均価格は約36.99豪ドル(約3571円)。だが、これは2000年代以降、消費者物価指数(CPI)が上昇し続けていることを考えると相対的には値上がり幅は小さい。

もしCPIに沿って上昇していたら43.22豪ドル(4172.99円)になっていた。

同じ15年間で紙材コストは51%、印刷コストは34%上昇し、その期間の一般的な賃金は48%上昇した。

ではなぜ本は値上がりしなかったのか? ディスカウントストアでの書籍販売が増え、平均価格が下がったからだ。

小売店側の力が強い場合、大手のベストセラーと比べて中小出版社の部数の小さな本は「仕入れてほしければ卸値を下げろ」という話になる。ディスカウントストアは販売価格は据え置きし、版元から買い叩く。

結果、中小出版社の1冊あたりの収益は15年前よりも下がっている。

オーストラリアの中小版元の書籍事業の収益構造

販売価格が36.99ドルのペーパーバック2000部を刷った場合の費用の内訳は、アリス・グランディによればこうなるという。

著者は、推奨小売価格の10%を印税として受け取る。36.99豪ドルの書籍なら1部につき3.69豪ドル。

平均的な書店マージンは47%(Big Wなどのディスカウントストアでは50%超)。出版社は1部販売につき17.70豪ドルを受け取る。

ここから、出版社は編集・デザイン、印刷、流通の費用を支払う。これは出版社が書店から受け取る金額の19%〜30%。

出版社が印刷部数の80%を販売した場合、粗利は5,274豪ドル。

ここから出版社は給与、賃料、保険、購入費、ソフトウェア、ハードウェアなどの費用および税金を支払う。

電子書籍ではどうか?

電子書籍は出版社がすべての制作コストを負担し、印刷がないため利益率は高くなる。変換手数料(約200豪ドル)はかかり、電子書籍の著者印税は通常25%。しかし16豪ドルの電子書籍なら100部売れたときの出版社の収益は1,200豪ドル強どまり。文芸小説だと販売数はせいぜい200部だという。

紙でも電子でもなかなか厳しい状況にある。

小規模出版社はどうすれば書籍を作り続けられるか?

事業継続のための方法論を、アリス・グランディはいくつか提案している。

ひとつは大手出版社に吸収されてインハウス(出版社内レーベル)になることだ。2024年にオーストラリアの小規模出版社3社(Affirm、Text、Pantera)は大手出版社にM&Aされた。大企業は合併を市場シェア拡大し、既刊タイトル獲得の手っ取り早い方法と見ている。小規模出版社は、合併すれば資金繰りの厳しさから解放され、大手小売店との交渉力を上げられる。

ただし著者、文芸エージェントは出版社の数が減ると出版機会が減り、オーストラリア発の文化の維持が難しくなることを懸念している。

もうひとつは書店を中抜きして読者へ直販することで利益を確保するやり方がある。直販を支援・仲介するオーストラリア・インスティチュート・プレスなどの新興勢力がある。これなら36.99豪ドルの書籍を販売して最大20豪ドルの粗利が得られるという。

ただしこれを推し進めることは、独立系書店と中小出版社の間の共生・信頼関係を破壊する。

最後が政府補助金の増額である。

オーストラリアは、欧米先進国のなかでは人口が多いほうではないが、それを勘案しても政府による文化支援、なかでも出版産業への支援金額が小さい。

国総芸術文化予算出版支援予算額出版支援予算の総芸術予算に対する割合出典オーストラリア約10億豪ドル(約1,000億円)約2,000万豪ドル(約20億円)約2%Creative Australia Annual Report 2023, The Conversation(2025)日本約1,240億円(文化庁2023年度)約8億円(「芸術文化振興費補助金」内の文芸支援等)約0.6%文化庁「令和5年度予算概要」、国会提出資料フランス約6,800億円(42億ユーロ)約160億円(1億ユーロ)約2.4%Ministère de la Culture "Budget 2023"ドイツ約4,200億円(26億ユーロ)約85億円(約5,500万ユーロ)約2.0%BKM「Kulturhaushalt 2023」カナダ約2,100億円(19億カナダドル)約44億円(4,000万カナダドル)約2.1%Government of Canada "Canada Book Fund 2023-2024"

新しく資金提供機関としてWriting Australiaが2025年7月1日に発足した。

実は1969年から1997年まで、オーストラリア政府は書籍の制作コストの25%を助成して国内出版社と印刷業者を保護していた。国内版元や作家からはその復活、ないしは同等の強力な支援を求める声がある。

日本への示唆

日本では、出版社が決めた定価での小売店(書店、コンビニ等)での販売を義務づける再販契約が合法化されている。

しばしば「本が定価販売であることによって、価格競争が起こらず、書店は守られてきた」と語られてきた。これは誤りである。むしろ書店は本が低価格・低マージンであることに苦しみ、常に声をあげてきたし、今もあげ続けている(くわしくは拙著『町の本屋はいかにしてつぶれてきたか』参照)。

なぜ日本でそうなるかといえば、

・オーストラリアでは出版社と書店の取り分はおよそ半々だが、日本では書店の取り分は2割という出版社側に著しく偏ったマージン配分になっていること

・広告収益もある雑誌(安く値付けされやすい)と広告収益のない書籍が同じ小売店で流通していること

・出版社間では売上や利益ではなく「部数」を競う慣習があること

が重なり、出版社は本を安く値付けし、なるべく値上げしないようにしてきたからだ。日本はオーストラリア同様に、どころかそれよりも長期間にわたって、インフレ率よりも低い価格上昇しか起きてこなかった。

日本のように再販契約が例外的に許容されている国でも「出版社間の価格競争」は起こる。

しかし、再販契約が違法、あるいは定価販売が法制化されていない(本が自由に値引きできる)国では、オーストラリアやかつての韓国のように「小売店間の価格競争」が起こる。

したがって「コスト上昇や需給に合わせて売価が変えられるほうが本来、市場のありようとしては自然なのだから、再販をなくせば書店は低マージンから解放される」のはそれはそうなのだが、小売間の価格競争から解放されるわけではない(なお、独禁法上の著作物再販の条項をなくさなくても、再販契約は民間事業者同士の契約にすぎず、国が強制しているわけではない。契約当事者間が合意してやめようと思えば、いつでもやめられる)。

価格競争自体は別に悪ではない。ただ、それがいきすぎて出版社や書店が持続不可能なかたちに陥ることは望ましくない。日本は、出版社都合で書店が成り立たない価格とマージン設計になっている点が致命的に問題なのだ。

ドイツやフランスのように出版社と書店のマージンをある程度均衡させた状態で定価販売を法制化すれば、出版社がインフレに合わせて販売価格を上げれば書店も自然とコスト上昇分をリクープできる値上げ幅になる。また、出版社の1冊あたりのマージンが今より下がるため、低価格戦略は採りにくくなる。

ひとつはこういう方向性によって中小版元、中小書店が生きのこれるようにすることだろう。

日本でも小規模版元や書店への助成金増額もしてもらうにこしたことはないが、実額だけでなくて手続きのシンプルさも重要だ。オーストラリアでも「書類が多い」「煩雑」と批判されているが、まあ、日本も面倒くさい。小規模事業者、個人事業主は助成金申請に割く時間的余裕もなければ、申請のサポートスタッフを雇う資金的余裕がない場合が多い。だが官僚は往々にして「補助金あるのになんで使わないの?」などと思っている。オーストラリアでは助成金は先払い分割支給が基本で、日本でよくある「事業者が先に負担したあと、申請すると後払いで還元される」タイプではないからまだマシではある(先立つお金がないから困っているのに、あとから還元すると言われても意味がない)。

オーストラリアでは市場規模が堅調に推移していても中小事業者は苦しいと言っている。日本のように市場規模が右肩下がりであればなおさら厳しい。日本以外の先進国では横ばいか微増の国は少なくないのだから、日本も他国のやりかたを見習い、立て直すところから始める必要がある。

ユーザーからの評価が★1.9から★4.4へ急上昇…スクエニ『Manga UP!』北米での逆転劇をもたらした秘策