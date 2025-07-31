Ê¡»ÎÁóÂÁ¡õÊ¡¸¶ÍÚ¡¢¥¹¥Ô¥Ã¥ÄÌ¾¶Ê±Ç²è²½¡ØÉö¡ÙW¼ç±é¤Ë·èÄê¡ª¡¡Èþ¤·¤¯ÀÚ¤Ê¤¤Í½¹ð¡õ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«
¡¡Ê¡»ÎÁóÂÁ¤ÈÊ¡¸¶ÍÚ¤¬¡¢¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¤Î³Ú¶Ê¤ò¸¶°Æ¤È¤¹¤ë±Ç²è¡ØÉö¡Ù¤Ç¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Í½¹ð±ÇÁü¡Ê³Ú¶ÊÊÔ¡Ë¤È¥Æ¥£¡¼¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÌ¾¶Ê¤Ë¾è¤»¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë Èþ¤·¤¯ÀÚ¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤ÎÏ¢Â³¡ØÉö¡ÙÍ½¹ð±ÇÁü¡ã³Ú¶ÊÊÔ¡ä
¡¡º£²ó±Ç²è²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢98Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿8th¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Õ¥¡¡¼¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤Ç¡¢Æ±Ç¯¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤é¥·¥ó¥°¥ë¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¡ÖÉö¡×¡£´ÆÆÄ¤Ï¹ÔÄê·®¤¬Ì³¤á¡¢¡ØÀ¤³¦¤ÎÃæ¿´¤Ç¡¢°¦¤ò¤µ¤±¤Ö¡Ù¤ËÂ³¤¯ÎáÏÂ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ËÄ©¤à¡£
¡¡µÓËÜ¤Ïüâ¶¶Àô¡¢¤½¤·¤Æ·àÈ¼¤ò´Þ¤à²»³Ú¤Ï¡¢Æ£°æÉ÷¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Îºî¶Ê¤äÊÔ¶Ê¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÌ³¤á¡¢¶áÇ¯¤Ç¤ÏCM¤ä±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤ÎÍ¥¤ì¤¿³Ú¶Ê¤òÂ¿ÊýÌÌ¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¡ÈYaffle¡É¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖÉö¡×¤Î²Ö¸ÀÍÕ¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢¡ÈÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¡É¤ä¡ÈÈþ¤·¤¤ÊÑ²½¡É¡¢¤½¤·¤Æ¡È±óÎ¸¡É¤¬¥¡¼¥ï¡¼¥É¤È¤Ê¤ëËÜºî¡£Êª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤Î¤Ê¤«¤ÇÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ò¼º¤Ã¤¿2¿Í¤ÎÃË½÷¡£½Ð°©¤¤¤ÈÊÌ¤ì¡¢°¦¤ÈÈá¤·¤ß¡¢¶»¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿²áµî¤È¤½¤ì¤Ç¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¸½ºß¡½¡£¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤Ø¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ë2¿Í¤Î»Ñ¤ò¡¢µ¨Àá¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤òÄÌ¤·¤ÆÉÁ¤½Ð¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Ê¡»ÎÁóÂÁ¤ÈÊ¡¸¶ÍÚ¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤Ç¡¢ÀÚ¤Ê¤¤±¿Ì¿¤Ë¸þ¤¹ç¤¦Îø¿ÍÆ±»Î¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡·à¾ì±Ç²è¤Ç¤Ï¡Ø¤Ü¤¯¤ÏÌÀÆü¡¢ºòÆü¤Î¤¤ß¤È¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¡Ù¡Ê2016¡Ë°ÊÍè¡¢9Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜ¤ÎÎø°¦±Ç²è³¦¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿Ê¡»Î¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢±¿Ì¿¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÎø¿Í¤ò»×¤¤¤ä¤ëÍ¥¤·¤µ¤ÈÊñÍÆÎÏ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿ÎÃ¡£°¦¾ð¿¼¤µ¤ÈÍ«¤¤¤òÁ¡ºÙ¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢Ê¡¸¶ÍÚ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Ê¡»Î¤ÎÎø¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ò¼º¤Ã¤¿ÁÓ¼º´¶¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Á°¸þ¤¤ËÆü¡¹¤òÀ¸¤¤è¤¦¤È¤¹¤ë°¡»Ò¡£À¶½ã¤Ç¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÌòÊÁ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÊ¡¸¶¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÆñÌò¤ËÄ©Àï¤·¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤ÈÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿Í½¹ð±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢Ì¾¶Ê¡ÖÉö¡×¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢Èþ¤·¤¯¤âÀÚ¤Ê¤¤ËÜºî¤Î¥·¡¼¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¤ËÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤ë¡£Êª¸ì¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤Þ¤ÀÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¡ÖÉö¡×¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤È¤È¤â¤Ë¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î´¶¾ð¤ä¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¹¤¬¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÁÛÁü¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤òÎ¹¹ÔÃæ¤Î2¿Í¤¬¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤³¤Ã¤Á¤ÎÉö¡×¤È¸ì¤ê¹ç¤¦¾ìÌÌ¡£ÃÏÊ¿Àþ¤ÎÈàÊý¤Ë¹¤¬¤ë¸Ð¤òÁ°¤Ë¡¢¤Ò¤È¤êÀÅ¤«¤ËÐÊ¤à°¡»Ò¤Î¸å¤í»Ñ¡£¼ä¤·¤²¤Ê¶õµ¤¤¬Éº¤¦¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¿©Âî¤ò°Ï¤àÍÍ»Ò¤ä¡¢Ç¤È¤Õ¤ì¤¢¤¦»Ñ¤Ê¤É¡¢¹¬¤»¤½¤¦¤ÊÆü¾ï¤âÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢²áµî¤Î»×¤¤½Ð¤ò²û¤«¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉÁ¼Ì¤â¤¢¤ê¡¢¶»¤ËÇ÷¤ëÀÚ¤Ê¤µ¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¿ï½ê¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢À±¶õÀ¤³¦°ä»º¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Æ¥«¥Ý¸Ð¤ÎÌë¶õ¤âÅÐ¾ì¡£¡ÈÀ±¡É¤Ï¤³¤ÎÊª¸ì¤Î¾ÝÄ§¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2¿Í¤Î±¿Ì¿¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡©¡¡ÁÔÂç¤Ê¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎËë³«¤±¤Ë¡¢Áá¤¯¤â´¶Æ°¤ÎÍ½´¶¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Æ¥£¡¼¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥Æ¥«¥Ý¸Ð¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Í¥¤·¤¯¾Ð¤¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÆ±¤¸Êý¸þ¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÎÃ¤È°¡»Ò¤Î»Ñ¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¡¡·¯¤ÎÀ¼¤òÊú¤¤¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦¡¢¡ÖÉö¡×¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬Åº¤¨¤é¤ì¡¢Êª¸ì¤ÎÀÚ¤Ê¤µ¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡ØÉö¡Ù¤Ï¡¢12·î19Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¢¨Ê¡»ÎÁóÂÁ¡¢Ê¡¸¶ÍÚ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£Ê¡»ÎÁóÂÁ
¡¡¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¤µ¤ó¤ÏÀ¤Âå¤òÌä¤ï¤º°ìÀ¸°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÂ¸ºß¤Ç¡¢°¦¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë²Î¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¡ÖÉö¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿º£²ó¤ÎÊª¸ì¤Ë¤âÉáÊ×Åª¤Ê°¦¤·¤µ¤ä°¦¾ð¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÉö¡×¤Ï¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¶Ê¤ÇÂç¹¥¤¤Ê¶Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ë¡Ö¤³¤Î¶Ê¤ò¸µ¤ËÂæËÜ¤Ë¤·¤¿¡×¤ÈÊ¹¤¡¢ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤«¤é²Î»ì¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¸«¤ë¤È¡¢¿§¡¹¤ÊÁÛ¤¤¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢²þ¤á¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤³Ú¶Ê¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¶Ê¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÁÛ¤¤¤âºîÉÊ¤ËÃíÆþ¤·¤Æ¡¢¤è¤êÎÉ¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÎø°¦±Ç²è¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¹ÔÄê´ÆÆÄ¤¬¡Ö¿Í´Ö¤Î¿´¤òÉÁ¤¯Îø°¦±Ç²è¤¬¹¥¤¤À¡×¤È¤ªÏÃ¤·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤Î±Ç²è¤ÏÉáÊ×Åª¤Çº¬¸»Åª¤Ê´¶¾ð¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ê¡¸¶ÍÚ
¡¡¡ÖÉö¡×¤Ï»ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¶Ê¤Ç¡¢¤´±ï¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¤µ¤ó¤ÏÀÎ¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿É¤¤»þ¤äÈá¤·¤¤»þ¤ËÄ°¤¯¤È¡¢Í¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê²Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¡ÖÉö¡×¤Î²Î»ì¤â¡¢ºÐ¤ò½Å¤Í¤ÆÄ°¤¯¤È°ã¤¦¤â¤Î¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤½¤Î»þ¤Ç°ã¤¦´¶¤¸Êý¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Ë¤â»÷¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂæËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¡¢¿´¤¬¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤ËÆ°¤«¤µ¤ì¤Æ¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¡ÖÉö¡×¤Î³Ú¶Ê¤¬¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¸ò¤ï¤ê¡¢ËÜÅö¤ËÎÉ¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ëÍ½´¶¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡ÖÁê¼ê¤Î¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ç°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¼è¤Ã¤¿¹ÔÆ°¡×¤¹¤Ù¤Æ¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ÔÄê´ÆÆÄ¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÏÃ¤·¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤°ì½ï¤Ëºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÌ¾¶Ê¤Ë¾è¤»¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë Èþ¤·¤¯ÀÚ¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤ÎÏ¢Â³¡ØÉö¡ÙÍ½¹ð±ÇÁü¡ã³Ú¶ÊÊÔ¡ä
¡¡º£²ó±Ç²è²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢98Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿8th¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Õ¥¡¡¼¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤Ç¡¢Æ±Ç¯¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤é¥·¥ó¥°¥ë¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¡ÖÉö¡×¡£´ÆÆÄ¤Ï¹ÔÄê·®¤¬Ì³¤á¡¢¡ØÀ¤³¦¤ÎÃæ¿´¤Ç¡¢°¦¤ò¤µ¤±¤Ö¡Ù¤ËÂ³¤¯ÎáÏÂ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ËÄ©¤à¡£
¡¡¡ÖÉö¡×¤Î²Ö¸ÀÍÕ¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢¡ÈÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¡É¤ä¡ÈÈþ¤·¤¤ÊÑ²½¡É¡¢¤½¤·¤Æ¡È±óÎ¸¡É¤¬¥¡¼¥ï¡¼¥É¤È¤Ê¤ëËÜºî¡£Êª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤Î¤Ê¤«¤ÇÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ò¼º¤Ã¤¿2¿Í¤ÎÃË½÷¡£½Ð°©¤¤¤ÈÊÌ¤ì¡¢°¦¤ÈÈá¤·¤ß¡¢¶»¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿²áµî¤È¤½¤ì¤Ç¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¸½ºß¡½¡£¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤Ø¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ë2¿Í¤Î»Ñ¤ò¡¢µ¨Àá¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤òÄÌ¤·¤ÆÉÁ¤½Ð¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Ê¡»ÎÁóÂÁ¤ÈÊ¡¸¶ÍÚ¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤Ç¡¢ÀÚ¤Ê¤¤±¿Ì¿¤Ë¸þ¤¹ç¤¦Îø¿ÍÆ±»Î¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡·à¾ì±Ç²è¤Ç¤Ï¡Ø¤Ü¤¯¤ÏÌÀÆü¡¢ºòÆü¤Î¤¤ß¤È¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¡Ù¡Ê2016¡Ë°ÊÍè¡¢9Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜ¤ÎÎø°¦±Ç²è³¦¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿Ê¡»Î¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢±¿Ì¿¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÎø¿Í¤ò»×¤¤¤ä¤ëÍ¥¤·¤µ¤ÈÊñÍÆÎÏ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿ÎÃ¡£°¦¾ð¿¼¤µ¤ÈÍ«¤¤¤òÁ¡ºÙ¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢Ê¡¸¶ÍÚ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Ê¡»Î¤ÎÎø¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ò¼º¤Ã¤¿ÁÓ¼º´¶¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Á°¸þ¤¤ËÆü¡¹¤òÀ¸¤¤è¤¦¤È¤¹¤ë°¡»Ò¡£À¶½ã¤Ç¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÌòÊÁ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÊ¡¸¶¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÆñÌò¤ËÄ©Àï¤·¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤ÈÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿Í½¹ð±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢Ì¾¶Ê¡ÖÉö¡×¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢Èþ¤·¤¯¤âÀÚ¤Ê¤¤ËÜºî¤Î¥·¡¼¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¤ËÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤ë¡£Êª¸ì¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤Þ¤ÀÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¡ÖÉö¡×¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤È¤È¤â¤Ë¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î´¶¾ð¤ä¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¹¤¬¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÁÛÁü¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤òÎ¹¹ÔÃæ¤Î2¿Í¤¬¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤³¤Ã¤Á¤ÎÉö¡×¤È¸ì¤ê¹ç¤¦¾ìÌÌ¡£ÃÏÊ¿Àþ¤ÎÈàÊý¤Ë¹¤¬¤ë¸Ð¤òÁ°¤Ë¡¢¤Ò¤È¤êÀÅ¤«¤ËÐÊ¤à°¡»Ò¤Î¸å¤í»Ñ¡£¼ä¤·¤²¤Ê¶õµ¤¤¬Éº¤¦¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¿©Âî¤ò°Ï¤àÍÍ»Ò¤ä¡¢Ç¤È¤Õ¤ì¤¢¤¦»Ñ¤Ê¤É¡¢¹¬¤»¤½¤¦¤ÊÆü¾ï¤âÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢²áµî¤Î»×¤¤½Ð¤ò²û¤«¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉÁ¼Ì¤â¤¢¤ê¡¢¶»¤ËÇ÷¤ëÀÚ¤Ê¤µ¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¿ï½ê¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢À±¶õÀ¤³¦°ä»º¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Æ¥«¥Ý¸Ð¤ÎÌë¶õ¤âÅÐ¾ì¡£¡ÈÀ±¡É¤Ï¤³¤ÎÊª¸ì¤Î¾ÝÄ§¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2¿Í¤Î±¿Ì¿¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡©¡¡ÁÔÂç¤Ê¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎËë³«¤±¤Ë¡¢Áá¤¯¤â´¶Æ°¤ÎÍ½´¶¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Æ¥£¡¼¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥Æ¥«¥Ý¸Ð¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Í¥¤·¤¯¾Ð¤¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÆ±¤¸Êý¸þ¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÎÃ¤È°¡»Ò¤Î»Ñ¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¡¡·¯¤ÎÀ¼¤òÊú¤¤¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦¡¢¡ÖÉö¡×¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬Åº¤¨¤é¤ì¡¢Êª¸ì¤ÎÀÚ¤Ê¤µ¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡ØÉö¡Ù¤Ï¡¢12·î19Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¢¨Ê¡»ÎÁóÂÁ¡¢Ê¡¸¶ÍÚ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£Ê¡»ÎÁóÂÁ
¡¡¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¤µ¤ó¤ÏÀ¤Âå¤òÌä¤ï¤º°ìÀ¸°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÂ¸ºß¤Ç¡¢°¦¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë²Î¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¡ÖÉö¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿º£²ó¤ÎÊª¸ì¤Ë¤âÉáÊ×Åª¤Ê°¦¤·¤µ¤ä°¦¾ð¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÉö¡×¤Ï¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¶Ê¤ÇÂç¹¥¤¤Ê¶Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ë¡Ö¤³¤Î¶Ê¤ò¸µ¤ËÂæËÜ¤Ë¤·¤¿¡×¤ÈÊ¹¤¡¢ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤«¤é²Î»ì¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¸«¤ë¤È¡¢¿§¡¹¤ÊÁÛ¤¤¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢²þ¤á¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤³Ú¶Ê¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¶Ê¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÁÛ¤¤¤âºîÉÊ¤ËÃíÆþ¤·¤Æ¡¢¤è¤êÎÉ¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÎø°¦±Ç²è¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¹ÔÄê´ÆÆÄ¤¬¡Ö¿Í´Ö¤Î¿´¤òÉÁ¤¯Îø°¦±Ç²è¤¬¹¥¤¤À¡×¤È¤ªÏÃ¤·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤Î±Ç²è¤ÏÉáÊ×Åª¤Çº¬¸»Åª¤Ê´¶¾ð¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ê¡¸¶ÍÚ
¡¡¡ÖÉö¡×¤Ï»ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¶Ê¤Ç¡¢¤´±ï¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¤µ¤ó¤ÏÀÎ¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿É¤¤»þ¤äÈá¤·¤¤»þ¤ËÄ°¤¯¤È¡¢Í¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê²Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¡ÖÉö¡×¤Î²Î»ì¤â¡¢ºÐ¤ò½Å¤Í¤ÆÄ°¤¯¤È°ã¤¦¤â¤Î¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤½¤Î»þ¤Ç°ã¤¦´¶¤¸Êý¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Ë¤â»÷¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂæËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¡¢¿´¤¬¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤ËÆ°¤«¤µ¤ì¤Æ¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¡ÖÉö¡×¤Î³Ú¶Ê¤¬¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¸ò¤ï¤ê¡¢ËÜÅö¤ËÎÉ¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ëÍ½´¶¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡ÖÁê¼ê¤Î¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ç°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¼è¤Ã¤¿¹ÔÆ°¡×¤¹¤Ù¤Æ¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ÔÄê´ÆÆÄ¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÏÃ¤·¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤°ì½ï¤Ëºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£