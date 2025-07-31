¸µAKB48·à¾ì»ÙÇÛ¿Í¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ö¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¤ÎÀ¨¤Þ¤¸¤¤»Ñ¡×¡ÄÈà½÷¤¬¡ÖÌÜ¤¬¤À¤ó¤À¤ó¤È¥Þ¥¸¤Ë¡×¡ÖÆ®»Ö¤à¤½Ð¤·¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³
2005Ç¯¡¢½©¸µ¹¯»á¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ê¡Ö²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤±¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿AKB48¡£Âçµ¬ÌÏ¤Ê°®¼ê²ñ¡¢ÁªÈ´ÁíÁªµó¤Ê¤É²è´üÅª¤Ê¼êË¡¤Ç°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¤³¤Î¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎóÕÌÀ´ü¤«¤éºÇÁ°Àþ¤ÇÀï¤¤Â³¤±¤¿ÃË¤¬¤¤¤¿¡£¸µAKB48·à¾ì»ÙÇÛ¿Í¡¦¸Í²ìºêÃÒ¿®»á¤¬½é¤á¤ÆÌÀ¤«¤¹¡¢·ãÆ°¤ÈÊ³Æ®¤ÎµÏ¿¡£
Ï¢ºÜÂè6²ó¸åÊÔ
Á°ÊÔµ»ö¡ØÁ°ÅÄÆØ»Ò¤Ç¤âÂçÅçÍ¥»Ò¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ÈAKB48ÀûÉ÷¡É¤Îµ¯ÇúºÞ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö°Õ³°¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¾Á°¡×¡Ä8´ü¸¦µæÀ¸¡ÖÁ´°÷Ì¤¾º³Ê¡×¤Î¿¿Áê¤ÈÁªÈ´ÁíÁªµó¤¬³«¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖËÜÅö¤ÎÍýÍ³¡×¡Ù¤è¤êÂ³¤¯¡£
¥ª¥ê¥³¥ó¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç½é¤Î1°Ì¤Ë
ÁªÈ´ÁíÁªµó¤ÎÀª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢2009Ç¯10·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿14ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤ÇAKB48¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯Èá´ê¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¡ØRIVER¡Ù¤¬¥ª¥ê¥³¥ó¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç½é¤Î1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤À¡£
½©¸µ¹¯ÀèÀ¸¤Î²Î»ì¤Ï¼ç¤Ë3¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¢¤ë¡£¥Õ¥¡¥óÌÜÀþ¤Ç½ñ¤¯²Î»ì¤È¥á¥ó¥Ð¡¼ÌÜÀþ¤Ç½ñ¤¯²Î»ì¡¢¤½¤·¤ÆÀèÀ¸¤«¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ½ñ¤¯²Î»ì¤À¡£¤³¤Î¡ØRIVER¡Ù¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯½©¸µÀèÀ¸¤«¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤ÎÎÏ¶¯¤¤¥¨¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¤È¤¤Ë¿ÍÀ¸¤Ë¤Ï»îÎý¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¡Ö¹¤¯¿¼¤¤Àî¡×¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¿Ê¤àÀè¤Ë¤ÏÉ¬¤º´ß¤¬¤¢¤ë¡£Ì´¤òÄÏ¤à¤½¤ÎÆü¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤ÆÆÍ¤¿Ê¤á--¡£
¡ØRIVER¡Ù¤Î²Î»ì¤ÏÁ°¸þ¤¤Ç¡¢¥á¥í¥Ç¥£¤ä¥ê¥º¥à¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÀª¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¥¹¥¿¡¼¤Ø¤Î³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿AKB48¤ÎÅö»þ¤Î¾õ¶·¤È¤â¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Í¾·×¤Ë¥°¥Ã¤È¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂ¿¤¤¤Ï¤º¤À¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢½©¸µÀèÀ¸¤ÎÂåÉ½ºî¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ëÈþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤Î¡ØÀî¤ÎÎ®¤ì¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ù¤È¤âÊÂ¤Ö¡ÈÀî¥½¥ó¥°¡É¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÁªÈ´ÁíÁªµó¤Ç¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢½©¸µÀèÀ¸¤â¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÅÁ²È¤ÎÊõÅá¤òÈ´¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¹Ò¶õ¼«±ÒÂâÆþ´Ö´ðÃÏ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤³¤Î¶Ê¤ÎPV¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤ª¶â¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½ô¡¹´Þ¤á¤Æ¤¶¤Ã¤È1²¯±ß¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¤«¡£¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¤Î¡Ø·¯¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡Ù¤ÎPV¤Ë¤â3000Ëü±ß¤òÃí¤®¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£AKB48¤ò»Ù¤¨¤ë±¿±ÄÂ¦¤Ë¤â¤½¤ì¤À¤±Àª¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤Î¶Ê°Ê¹ß¡¢AKB48¤Ï¥ª¥ê¥³¥ó¤Ç1°Ì¤ò³Í¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
15ËçÌÜ¤Î¡Øºù¤ÎÛÙ¡Ù¡Ê2010Ç¯2·î10ÆüÈ¯Çä¡Ë¡¢16ËçÌÜ¤Î¡Ø¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤È¥·¥å¥·¥å¡Ù¡Ê5·î26ÆüÈ¯Çä¡Ë¡¢17ËçÌÜ¤Î¡Ø¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê8·î18ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ÈÂ³¤¡¢¤Ä¤¤¤Ë18ËçÌÜ¤Î¡ØBeginner¡Ù¡Ê10·î27ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Ç100ËüËç¤Î¥ß¥ê¥ª¥ó¤òÃ£À®¤¹¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ÎÏ¢Â³µÏ¿¤Ï¡¢2025Ç¯4·î8ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø¤Þ¤µ¤«¤ÎConfession¡Ù¤Þ¤ÇÅÓÀä¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤¤¤¯¤é¿Íµ¤¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤í¤¦¤¬AKB48¤È¥ê¥ê¡¼¥¹½µ¤¬½Å¤Ê¤ë¤È¥ª¥ê¥³¥ó¤Ç1°Ì¤ò³Í¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÊú¤¨¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¤«¤é¡ÖAKB¤Î¼¡¤Î¿·¶Ê¤Ï¤¤¤Äº¢½Ð¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÃµ¤ê¤¬Æþ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤Î»þ´ü¤«¤é¤À¡£
¹ÈÇò²Î¹çÀï¤È½µ´©»ï
ÁíÁªµó¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¡ØRiver¡Ù¤âÇä¤ì¤¿¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢2009Ç¯¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ï¤¹¤ó¤Ê¤ê·è¤Þ¤Ã¤¿¡£2008Ç¯¤Ï¡È¥¤¥í¥â¥ÎÏÈ¡É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅöÁ³¤³¤ÎÇ¯¤ÏÃ±ÆÈ½Ð±é¤À¡£¤¿¤Ã¤¿1Ç¯¤Ç¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¤è¤¯¤Î¤Ü¤êµÍ¤á¤¿¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯´¶¿´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Çä¤ì¤Ã»Ò¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¡¢¡ØCOUNT DOWN TV¡Ù¡ÊÅö»þ¡Ë¤ÎÇ¯±Û¤·À¸ÊüÁ÷¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤«¤é¤½¤Î¤Þ¤ÞÀÖºä¤ÎTBS¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª·è¤Þ¤ê¤À¡£¼ýÏ¿¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÆ±»Î¤Ç¡Ö¤Þ¤¿ÍèÇ¯²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È°§»¢¤ò¤¹¤ë¡£
¤±¤ì¤É¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤³¤ì¤¬¤É¤¦¤Ë¤â¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËèÇ¯¹ÈÇò¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤à¤·¤íÍèÇ¯¤Ï²ñ¤¨¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤Î¤Û¤¦¤¬¹â¤¤¡£¡ÖºÆ²ñ¤Ç¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Ë¾Ð´é¤Ç¤º¤¤¤Ö¤ó¹ó¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¦¤ó¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤Ä¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¤Ã¤ÈËÍ¤Î´¶³Ð¤¬¤Þ¤À½é¡¹¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£ÍÌ¾¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¤¹¤°ÏÆ¤òÄÌ¤ë¤¿¤Ó¤Ë¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êSMAP¤Ã¤Æ¥ª¡¼¥é¤¬°ã¤¦¤è¤Ê¡×¤Ê¤É¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤ËÁÇ¿Í¤¸¤ß¤¿¥Ò¥½¥Ò¥½ÏÃ¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Çä¤ì¤¿¾Ú¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï·è¤·¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿Íµ¤¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É½µ´©»ï¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£ÀäÄº´ü¤ò·Þ¤¨¤¿¼Ô¤ÎÎ¢Â¦¤òË½¤¯¡£¤³¤Î¤È¤¤ÎÍîº¹¤¬·ã¤·¤¤¤Û¤ÉÉÔ¹¬¤ÎÌª¤Ï´Å¤¯¤Ê¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¡¢ÌÔ¹¶¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤¬½µ´©Ê¸½Õ¤À¤Ã¤¿¡£ÁÀ¤ï¤ì¤¿¤Î¤ÏAKB48¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¼Â¤Ï±¿±ÄÂ¦¤Î¿Í´Ö¤À¤Ã¤¿ËÍ¤âÊ¸½ÕË¤¤ò¶ô¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸å¤Ë¹¹ðÂåÍýÅ¹¤Î¿Í´Ö¤Ë¤Ï¡Ö¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤«¤é¤ªÅÜ¤ê¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬°ìÈÖ¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸Í²ìºê¤µ¤ó¤Îµ»ö¤Î¤È¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¸À¤ï¤ì¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¤¢¤¨¤Æ¾ÜºÙ¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Åö»þ¤ÎËÍ¤Î¤³¤È¤ÏÏ¢ºÜ¤Î¤É¤³¤«¤ÇÉ¬¤º¸ì¤ë¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀª¤¤¤Ï¿ê¤¨¤Ê¤¤
½µ´©»ï¤È¤Î¥´¥À¥´¥À¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¼ºÂ®¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹¬¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤à¤·¤í¡È³ÎÊÑ¥â¡¼¥É¡É¤ËÆÍÆþ¤·¤¿´¶¤¹¤é¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤éÀª¤¤¤È¤Ï¶²¤í¤·¤¤¡£
ÆÃ¤Ë¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢2010Ç¯6·î9Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè2²óÁªÈ´ÁíÁªµó¤À¡£
¤¤¤ï¤ÐÁ°²ó²¦¼Ô¤Î¤¢¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Ï¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç¡¢2°Ì¤Î¡ÊÂçÅç¡ËÍ¥»Ò¤Ï¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤À¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤âÍ¥»Ò¤ò¾¡¤¿¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢Åö»þ¡¢É¼½¸¤á¤ËËÛÁö¤·¤¿¤é¤·¤¤¡£²¼°Ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¿ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤òÀâÆÀ¤·¤Æ¤ÏÍ¥»Ò¤ËÉ¼¤òÆþ¤ì¤µ¤»¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ËÜÊª¤ÎÁªµó¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î³èÆ°¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
·ë²Ì¡¢3Ëü1448É¼¤Ç1°Ì¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¤Î¤ÏÍ¥»Ò¤À¤Ã¤¿¡£3Ëü851É¼¤Ç2°Ì¤Î¤¢¤Ã¤Á¤ã¤ó¤È¤ÎÆÀÉ¼º¹¤Ï¤ï¤º¤«597É¼¡£Í¥»Ò¤¬²¦ºÂ¤Ëµ±¤¤¤¿½Ö´Ö¤Î²ñ¾ì¤Î¤É¤è¤á¤¤ÏÀ¨¤Þ¤¸¤¯¡¢¤Þ¤µ¤ËAKB48¤¬»ý¤Ä¥É¥é¥ÞÀ¤òÃÎ¤é¤·¤á¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡Ø¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤â¡¢¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬µº¤ì¹ç¤¦PV¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Åö»þÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¤µ¤é¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢½©¸µÀèÀ¸¤¬Å·ºÍÅª¤Ê¤Î¤Ï¡¢3¥ö·î¸å¤Î9·î21Æü¤ËÂè1²ó¤¸¤ã¤ó¤±¤óÂç²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£
2²ó¤ÎÁªÈ´ÁíÁªµó¼Â»Ü¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¤Ï¡Ö²¼°Ì¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÀäÂÐ¤ËÁªÈ´¤ËÁª¤Ð¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Äü¤á¥à¡¼¥É¤¬Éº¤¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤À¤Ã¤¿¤é´°Á´¤Ë±¿Ç¤¤»¤Î¾¡Éé¤Ë¤·¤è¤¦¡£¤½¤ì¤Ê¤éÊ¸¶ç¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦½©¸µÀèÀ¸¤Î¥¢¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯¤³¤ÎÂç²ñ¤Ê¤Î¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤¬ÆâÅÄ¿¿Í³Èþ¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¿À¥»¥Ö¥ó¤ÎÃ¯¤«¤¬¾¡¤ÁÈ´¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢È¬É´Ä¹¤òµ¿¤¦¥Õ¥¡¥ó¤â½Ð¤Æ¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÉÔ¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢²þ¤á¤ÆÂæËÜ¤Î°ìÀÚ¤Ê¤¤¡È¥¬¥Á¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡É¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤ÈËÍ¼«¿È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¸¤ã¤ó¤±¤óÂç²ñ¤Ç¤Î¡ÖÇ®¶¸¡×
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢2011Ç¯9·î20Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿Âè2²ó¤¸¤ã¤ó¤±¤óÂç²ñ¤â»×¤¤½Ð¿¼¤¤¡£ÆÃ¤Ë¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ÄÅÄ¡ÊËãÎ¤»Ò¡Ë¤Î¾¡¤Á¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤ÎÊÑ²½¤À¡£ºÇ½é¤³¤½¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ÎËÜµ¤¤Ç¤ä¤ë¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¼Ð¤Ë¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾¡¤Á¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¡¢ÌÜ¤¬¤À¤ó¤À¤ó¤È¥Þ¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
ÁªÈ´¤Î16¿Í¤ËÆþ¤ì¤Ð¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÃ¼¤Ã¤³¤ÇÍÙ¤í¤¦¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤À¤í¤¦¤¬¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¡£Èà½÷¤âÊ¢¤ò¤¯¤¯¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£·è¾¡¤Ë¾¡¤Á¤¢¤¬¤ëº¢¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤ó¤À¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Ä¡×¤ÈÆ®»Ö¤ò¥á¥é¥á¥é¤ÈÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ3ÅÙ¤Î¤¢¤¤¤³¤ÎËö¡¢¼ÄÅÄ¤¬Æ£¹¾¤ì¤¤¤Ê¤ò²¼¤¹¡£ËÜ¿Í¤Ï´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤Æ¹æµã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤³¤Ç¡¢²¼°Ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£²¾¤ËÂæËÜ¤À¤Ã¤¿¤é¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤Å¸³«¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢AKB48¤È¤¤¤¦¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢²¦Æ»¤Î¶Ú½ñ¤¤µ¤¨Ç®¶¸¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£
2011Ç¯10·î26Æü¤Ë¤Ï¼ÄÅÄ¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¶Ê¡Ø¾å¤«¤é¥Þ¥ê¥³¡Ù¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤â¤Þ¤¿¸«»ö¤Ë¥ß¥ê¥ª¥ó¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸þ¤«¤¦¤È¤³¤íÅ¨¤Ê¤·--¡£
ÀäÄº´ü¤ÎAKB48¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÚÁ°ÊÔ¤âÆÉ¤à¡ÛÁ°ÅÄÆØ»Ò¤Ç¤âÂçÅçÍ¥»Ò¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ÉAKB48ÀûÉ÷¡É¤Îµ¯ÇúºÞ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö°Õ³°¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¾Á°¡×¡Ä8´ü¸¦µæÀ¸¡ÖÁ´°÷Ì¤¾º³Ê¡×¤Î¿¿Áê¤ÈÁªÈ´ÁíÁªµó¤¬³«¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖËÜÅö¤ÎÍýÍ³¡×