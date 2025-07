新たなプログラミング言語やプラットフォームの使い方を身に付けるには、学習の順序を示したロードマップがあると便利です。「Roadmap AI Chat」はIT関連スキルの学習ロードマップに「AIチャットを用いた学習相談機能」を組み合わせたウェブサービスで、日本語で学習内容についてAIに相談することが可能。便利そうだったので使ってみました。Roadmap AI Chat

https://roadmap.sh/ai/roadmap-chatRoadmap AI ChatでAIに相談するにはアカウント登録が必要です。画面左下の「Free Signup or Login」をクリック。GitHub、Google、LinkedInのアカウントでログインできるほか、メールアドレスを用いてアカウントを作成することもできます。今回はGoogleアカウントを使いたいので「Continue with Google」をクリック。ログインに使うアカウントを選択。「次へ」をクリック。少し待つと、「roadmap.sh」のトップ画面が表示されます。Roadmap AI Chatを使うために、以下のリンク先にアクセスします。Roadmap AI Chathttps://roadmap.sh/ai/roadmap-chatロードマップ一覧から学びたい内容を選択します。今回は「Android Developer(Android開発者)」をクリックしました。すると、画面中央にAndroid開発者になるための学習ロードマップが表示され、右側に情報入力欄が表示されました。情報入力欄に上から順に「Android開発経験」「目標」「学習に使える時間」を入力して「Start Chatting」をクリックします。今回は「No experience(未経験)」「Learning for fun(趣味)」「1 hour per day(1日1時間)」と入力しました。これで、画面右側にチャット欄が表示されてAIに学習相談できるようになります。試しに、「まったくの初心者なんですけど、どうしたらいいですか?」と入力して送信ボタンをクリック。すると、「最初はプログラミング言語を選ぶことから始めよう」という案内が表示されました。案内の下に関連する情報へのリンクも並んでいます。「Pick a Language(言語を選ぶ)」をクリック。プログラミング言語の選択に役立つ情報が表示されました。チャットは日本語で返答してくれますが、各種情報は英語で記されています。チャットに戻るには画面上部の「AI Chat」をクリック。「KotlinとJava、どっちがオススメ?」と質問。KotlinとJavaの特徴を述べつつ「Kotlinから始めてみるのがおすすめです」と教えてくれました。上記のように、Roadmap AI Chatを使えば各種ITスキルを初心者向けの内容から順番に学んでいくことができます。ただし、無料プランだと1日当たりの会話回数に制限が設けられていて、制限に達すると制限到達通知が表示されて会話できなくなります。月額10ドル(約1480円)のPremiumプランに加入すると、無制限に会話できるようになります。