ドラマ「梨泰院クラス」に出演し「おつかれさま」主演の俳優パク・ボゴム(32)が30日、自身の公式SNSで、横浜ぴあアリーナMMで開催したファンミーティングの感想を述べた。先週末に「PARK BOGUM 2025 FAN MEETING TOUR IN JAPAN BE WITH YOU」を実施し、2万観客を動員した。

パク・ボゴムはSNSで「みなさんの変わらない愛情と心のおかげで、美しくきれいな星々を目いっぱいに収めることができました、大切な旅でした。一緒にしてくださったすべてのファンのみなさんに心から感謝します。私たち、また一緒に−輝く未来を作っていこう!」と日本語でメッセージを残した。

今回のファンミーティングでは、日本初アルバムタイトル曲「Dear My friend」や「旅に出よう」などを歌った。他にも近況トークや、最近の日常と作品活動の話などで盛り上げた。最近終映したドラマ「グッドボーイ」で共演した優キム・ソヒョン、イ・サンイがサプライズ・ゲストとして舞台に上がり雰囲気を一層盛り上げた。

来月1〜2日にソウル、同14日にシンガポール、同17日に高雄、同22日にマニラ、同24日にバンコク、同29日に香港、同31日にジャカルタ、9月6日と13日にクアラルンプールなどでもファンミーティングツアーを開催する。