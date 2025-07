◆King & Prince、2人体制になって見えてきた“互いの新たな一面”

【モデルプレス=2025/07/31】King & Princeの永瀬廉&高橋海人(※「高」は正式には「はしごだか」)。似ていない2人だからこそ、補い合えて、信じ合えた。喜びも不安も分け合ってきた日々を経て、今「めちゃくちゃ自信がついてきている」と胸を張って言えるようになった――そんな彼らが語る、"唯一無二"の現在地と、隣にいる"相方"への想い。【後編】― ディズニープラスのスペシャル番組でのインタビューでは、2人体制になってから「よりたくさん話し合うようになった」「仕事仲間を超えて人間として向き合うようになった」といったお話もありました。2人体制になってから新たに発見したお互いの一面を教えてください。

永瀬:海人はもともと「こういうことをやりたい」という好奇心が旺盛なタイプだったので、その海人のやりたいことは2人だからこそよりすごく見えるようになりました。やっぱり5人のときよりも2人の方が意見は見えやすくなるじゃないですか。そういう意味でも、「あ、海人こういう世界観が好きだったんだな」みたいなのはいっぱい知りましたね。例えば「Re:ERA」(6枚目アルバム)で海人が描いたキャラクターの、可愛らしさもあり、なんかちょっと面白い、興味が惹かれるような世界観とか。その想像力はすごく頼りになりますし、海人の好みというか、そういうことは2人になってわかった部分だと思います。高橋:やっぱり2人になってから日常でもそうですけど、ステージ上でも廉の表情をよく見るようになって。割とずっと冷静な人間だなという感覚は変わらないですが、その中のちっちゃい喜びとか、たまに緊張とか、そういう機微が見えるようになりました。面白い人間だなと感じたというか、一緒にいてどんどん発見が増えていくのはありますね。― 7月10日の東京ドーム公演の取材の際には、お二人が互いに補い合っていることを「凸と凹」と表現されていたのが印象的でした。具体的に相手の存在や行動に救われたというエピソードがあればお伺いしたいです。永瀬:海人はライブや制作関連、セットリストなども含め、そういう部分では引っ張ってくれることが多くて。また海人と一緒だから俺はここまで踊っている楽曲を出せていると思いますし、海人のおかげでダンスの難しい曲や「moooove!!」のようなラップがある曲に挑戦できています。そういう楽しさを教えてくれて、これを知れたのは海人のおかげだと思っているので、救われたというのとはまたちょっと違うかもしれないですけど、世界を広げてくれたって感じですね。高橋:僕は楽しいアイデアはめちゃくちゃいっぱい出てくるんですよ。でも決定するときに意外と優柔不断というか「めっちゃいいなって思うけどみんなどうだろう」みたいな不安も持っていて。そういうとき廉は決定力があって、すごい早いんですよ。社長がハンコを押すときみたいな「これいいと思う!」「これはもうちょっと考えたい」という判断がめちゃくちゃ早い。はっきりしている人間なんですよ。だから「これは廉に刺さった」「これは刺さらなかった」というのを考えながら制作していくのは楽しいなって思って。僕が優柔不断な分、そういうさっぱりとしたところが何事でも助かります。― 「What We Got 〜奇跡はきみと〜」というタイトルにちなみ、お二人だからこそ起きた奇跡を教えてください。高橋:さっき廉が「海人がいるおかげでダンスサウンドとかラップができている」と言ってくれたんですけど、廉と自分って本当に性格もめちゃくちゃ離れていて、好きなものとか趣味とかも結構違ったりするんですよ。だから持てる幅がめっちゃ広い。人数が多いと、ある程度それぞれの意見をふるいにかけられるような部分があって、そこから残っていくような場合が多いと思うんですけど、2人だからお互いの好きなものを全部取り入れられるぐらいの余裕は持っていて。だから多分、今のボーイズグループでこういうハッピーな曲、可愛いラブソング、ダークな曲とか、こんな幅を持ってやれているのって自分たちだけだと思うんですよね。永瀬:そうですね。高橋:うん。そういうところにめちゃくちゃ自信がついてきているから、ずっと良いムードでいれるのかなと。「どんな曲もKing & Princeのもの」と思えるぐらいの余裕があるかな。永瀬:「HEART」から「I Know」まで、「What We Got」から「moooove!!」まで、そういう幅を持った他のボーイズグループが本当に思い浮かばないです。そこの唯一無二さ、2人だからこそ広がる幅は奇跡かなと思います。― 今回のコラボで受けた刺激から、お二人の未来に対するイメージはどのように広がりましたか?永瀬:ミッキーはエンターテインメントの先輩でもあって、実際に東京ドームでの彼の登場で会場がまた一つ明るくなった感じとか、ミッキーの偉大さやすごさは身を通してすごく感じて。まだまだ高い壁かもしれないですけど、食らいつこうという気持ちになりました。高橋:変わらないことで言うと、僕は自分たちを知ってくれて興味を持ってくれている人たちの気持ちを、ちょっとでも彩れる存在でいたいなってずっと思っていて。今回ミッキーとコラボしてこういう曲をやらせてもらったことでもっとその想いが強くなりました。自分たちが出す曲によって人々の気持ちがすごい晴れやかなものになって、そういう力が平和に繋がっていたりするのかなとか。やりたい気持ち、届けたいもののイメージが膨らみます。― 今回のミッキーとのコラボでまた新たな夢を叶えられたお二人に、モデルプレスが恒例で聞いている「夢を叶える秘訣」をお伺いしたいです。永瀬さんには昨年「夢を追いかけているときの自分を楽しむこと」と答えていただきましたが、今改めて感じることはありますか?高橋:(永瀬の過去の“夢を叶える秘訣”を聞いて)素敵ですね。永瀬:(過去の発言を思い返しながら)でも今回の夢に関しては、目指していたというより、“まさか”のお話だったから。高橋:うん。永瀬:もしかしたら俺らが普段から色々なところで本当に和気あいあいと平和に楽しそうに活動しているから、今こうなっているのかもしれない。自分たちならではの空気感を作らずにそのまま出し続けて、それをファンの人に受け入れてもらって…というところから始まっているので、今やっていることを自分たちらしく、無理せず等身大で続けていくこと。ちょっと前回の回答と似ているんですけど、夢が叶った秘訣はそこなのかなと思いますね。― 高橋さんはいかがですか?高橋:最近思ったことなんですけど、自分の人生に自信を持つこと。自信を持てるようにずっと努力しているし、自信を持てるような選択をずっとしてきたなと思うんです。ある選択をしたら「それで合っている」と思わせられるように頑張るとか、そういうことをしていて。自分でも不安になるときはたまにあるんですけど、そういうときに「いやいや頑張ってきたし、自分の歩んできた道にちゃんと自信持とう」と心がけるようになってから、いつでもポジティブに明るくいれるようになって。なのでそういうマインドでいると自然と夢がどんどん寄ってくる、引き寄せられるんじゃないかなと思っていました。そしたらちょうど今日この質問されたから嬉しかったです。(思っていたことを)忘れちゃうから(笑)。― 今回はミッキーのスクリーンデビュー100周年のキックオフ企画となりましたが、King & Princeが100年後も愛されるために今頑張りたいことはありますか?永瀬:生きてるかな〜。高橋:生きてるんじゃない(笑)?永瀬:じゃあ人間ドックですかね。高橋:“生きるために”頑張りたいことね(笑)!まずは。永瀬:まずは生きてないと(笑)!生きてないとダメだから、しっかり人間ドックで検査してA判定をいただきたいと思います。― (笑)。高橋さんはいかがですか?高橋:やっぱりずっと愛される存在でいることだなと思います。でもそれはすごく広い世界に訴えかけるというよりも、目の前にいるあなたに深く愛してもらえるように。そういう意思をKing & Princeはずっと持っていて。そうすると人から人に「こんな愛をもらったよ」ってどんどん受け継がれていって、長く愛してもらえるのかなって思うから。だから今応援してくれるみんなに、とことん愛とパワーを送り続ける。そして生きていたいと思います(笑)。― 最後にMVと配信を楽しみにされているKing & Princeファンのみなさん、ディズニーファンのみなさんへメッセージをお願いします。高橋:このミュージックビデオは自然と体が動くし、自然と表情が笑顔に、気持ちが明るい方向に向くようなお守りみたいなMVになったなと思っています。だから観てくれた人の気持ちが少しでも明るくなったらいいなと思いますし、それがどんどん広がって、世界中のみんなの気持ちを明るくできたらすごく嬉しいです。永瀬:スペシャル番組「King & Prince: What We Got 〜奇跡はきみと〜」では、この曲と向き合ってきた過程や僕たちの想いを観てもらえる。それからやっぱりこの曲のMVの力は本当にすごいと思っているので、海人が言っていたようにお守りのような存在にもなると思います。画としての力もすごくて感動しますし、色々な感情を引き出してくれたMVだったので、みなさんもこれを観て引き出されてほしいです。― 貴重なお話をありがとうございました!合間には高橋が「モデルプレスさんって毎日バンバン記事出してますよね!?」と興味津々に逆質問。撮影中には、永瀬が先にカメラマンから高橋への指示に気づき、高橋へ優しく「海人〜、台の上だって」と肩をポンポンとしながら位置を教えてあげる一幕もあった。2人が自然体でいることで、現場全体の雰囲気は常に和やか。インタビューで語ったままの関係性と空気感が感じられる時間だった。(modelpress編集部)生年月日:1999年1月23日出身:東京都血液型:O型生年月日:1999年4月3日出身:神奈川県血液型:A型【Not Sponsored 記事】