»²±¡Áª¤ÇÀ¯¸¢Í¿ÅÞ¤ÏÂç»´ÇÔ¡£¤Ç¤â¤Ê¤¼¡Ö¥ê¥Ù¥é¥ëÀªÎÏ¡×¤Ï¤µ¤é¤ËÃüÍî¤·¤¿¤Î¤«¡©
´´Éô¤Î¼ãÊÖ¤ê¤ò¿Ê¤á¤ë¶¦»ºÅÞ¤À¤¬¡¢¹âÎð²½¤Î°ìÅÓ¤òÃ©¤ë»Ù»ý¼Ô¤È¤Îµ÷Î¥¤ò¹¤²¤ë·ë²Ì¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¼«Ì±¡¦¸øÌÀ¤ÎÍ¿ÅÞ¤¬Îò»ËÅª¤ÊÂç»´ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿»²±¡Áª¡£2009Ç¯¤ÎÀ¯¸¢¸òÂå°ÊÍè¡¢¼Â¤Ë16Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½°µÄ±¡¡¢»²µÄ±¡¤È¤â¤Ë¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Ø¤ÈÅ¾Íî¤·¤¿ÁªµóÀï¤Ç¤Î¡ÖÇÔ¼Ô¡×¤ÏÃ¯¤«¡¢¤ÈÌä¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Î°ìÈÖ¤Ë¹ñÌ±¤«¤é¸·¤·¤¤¿³È½¤ò²¼¤µ¤ì¤¿À¯¸¢¤òÎ¨¤¤¤ëÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤ë¤À¤í¤¦¡£¼«Ì±ÅÞÆâ¤«¤éÁá¤¯¤âÂà¿ØÏÀ¤¬Ê®½Ð¤·¡¢¡ÖÀÐÇË¹ß¤í¤·¡×¤ÎÆ°¤¤¬¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¤âÌÀ¤é¤«¤À¤¬¡¢À¯¸¢Í¿ÅÞ¤ÎÂç»´ÇÔ¤Î±Æ¤Ë±£¤ì¤ë¡ÖÇÔ¼Ô¡×¤¬ÊÌ¤Ë¤¤¤ë¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥ê¥Ù¥é¥ëÀª¡×¤À¡£
¡Ö¸î·û¡×¤ò·Ç¤²¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏÌîÅÞÂè°ìÅÞ¤ÎÅÞÀª¤ò¸Ø¤Ã¤¿¼ÒÌ±ÅÞ¤Ï¡¢¿É¤¦¤¸¤ÆÀ¯ÅÞÍ×·ï¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Æ¤¤¤¿¤é¤¯¡£µìÌ±¼çÅÞ¤Î¥ê¥Ù¥é¥ëÀª¤Î·ÏÉè¤ò·Ñ¤°¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤âµÄÀÊ¤Î¾åÀÑ¤ß¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢ÈæÎãÂåÉ½¤ÎÆÀÉ¼¿ô¤Ï4°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÆüËÜ¶¦»ºÅÞ¤Ï²þÁªÁ°¤ÎÈ¾Ê¬°Ê²¼¤È¤Ê¤ë3µÄÀÊ¤Î³ÎÊÝ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼¡¢ÆüËÜ¤Î¥ê¥Ù¥é¥ë¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤â»Ù»ý¤ò¼º¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÞ¤ËÂÎÀ©ºþ¿·¤òµá¤á¤¿¼«Ì±ÅÞÀÄÇ¯¶É
¢£¶¦»ºÅÞ¤Ï¼«Ì±ÅÞ°Ê¾å¤Î¸ºÂà
¡Ö½°±¡¤ËÂ³¤»²±¡¤Ç¤â¼«¸ø¤ò¾¯¿ô¤ËÄÉ¤¤¹þ¤à·ë²Ì¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´¿·Þ¤¹¤ë¡×¡£»²±¡Áª¤ÎÂçÀª¤¬È½ÌÀ¤·¤¿20ÆüÌë¡¢¶¦»ºÅÞ¤ÎÅÄÂ¼ÃÒ»Ò°Ñ°÷Ä¹¤ÏÅÞËÜÉô¤Î²ñ¸«¤ÇÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£32¤Î1¿Í¶è¤Ç¸õÊä¼Ô¤ò17¤Ë°ìËÜ²½¤·¤¿¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¤ÎÁªµó¶èÄ´À°¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÁªµó¶è¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Ä¤È¤¤¤¦¾ðÀª¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£Æ±20ÆüÌë¡¢¡ÖÈæ³ÓÂè°ìÅÞ¤ÎÀÕÇ¤¡¢¹ñ²È¤ÎÀÕÇ¤¤ò·è¤·¤ÆËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÁá¤¯¤âÂ³Åê¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿ÀÐÇË¼óÁê¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¸·¤·¤¤¿³È½¤¬²¼¤Ã¤¿¡×¤È¼Ç¤¤òÇ÷¤Ã¤¿ÅÄÂ¼»á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«ÅÞ¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ï¸ÀÍÕ¾¯¤Ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡Öº£²ó¤Î»²±¡Áª¤ÇÍ¿ÅÞ¤¬Âç¤¤¯É¼¤ò¸º¤é¤·¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¤¬¡¢¶¦»ºÅÞ¤Ï¼«Ì±°Ê¾å¤Ë¼êÄË¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅìµþÁªµó¶è¤Ç¤ÏÅÞ¤Î¼ã¼ê¥Û¡¼¥×¤Ç¤¢¤ëµÈÎÉ²Â»Ò»á¤¬¼ê·ø¤¯3Áª¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åê³«É¼¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿21Æü¤Ë¤ÏÅÞËÜÉô¤¬µþÅÔ¡¢ºë¶Ì¤Î¸½Í¤ÎµÄÀÊ¤ò¼º¤¤¡¢²þÁª4µÄÀÊ¤«¤é2µÄÀÊ¤ËÈ¾¸º¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£ÈæÎãÅêÉ¼Àè¤ÇÌîÅÞ¥È¥Ã¥×¤ËÉâ¾å¤·¤¿»²À¯ÅÞ¤ÎÌö¿Ê¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ç¡¢ÅÞÀª¸ºÂà¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ´¹ñ»æÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë
¶¦»ºÅÞ¤Ï¡¢ÈæÎãÂåÉ½¤Ç¡ÖÆÀÉ¼¿ô650ËüÉ¼¡¢ÆÀÉ¼Î¨10¡ó¡¢5µÄÀÊ³ÍÆÀ¡×¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤³¤ÎÁªµó¤òÀï¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢·ë²Ì¤ÏÆÀÉ¼¿ô¤Ç¤ÏÌÜÉ¸¤ÎÈ¾Ê¬¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤Ìó286ËüÉ¼¡¢ÆÀÉ¼Î¨¤Ï4¡¦84¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢Á°²ó¡Ê2022Ç¯¡Ë»²±¡Áª¤ÎÌó362ËüÉ¼¡ÊÆÀÉ¼Î¨6¡¦82¡ó¡Ë¡¢2024Ç¯¤ÎÁíÁªµó¤ÎÌó336ËüÉ¼¡ÊÆ±6¡¦16¡ó¡Ë¤«¤é¤µ¤é¤Ë¸åÂà¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÞÀª¤Î¸ºÂà¤Ë»õ»ß¤á¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¶¦»ºÅÞ¤ÏºòÇ¯¡¢»Ö°ÌÏÂÉ×»á¤«¤éÅÄÂ¼»á¤Ë°Ñ°÷Ä¹¿¦¤¬°ú¤·Ñ¤¬¤ì¡¢¿·ÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£2000Ç¯¤«¤é24Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¤¿»Ö°Ì»á¤Ë¤Ï¡¢ÅÞ¤ÎÆâ³°¤«¤é¹ÅÄ¾Åª¤ÊÁÈ¿¥ÂÎÀ©¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÆÈºÛ¡×¤Ê¤É¤ÎÈãÈ½¤¬¤Ä¤¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡ÖÅÞ¤Î´é¡×¤¬½÷À¤ÎÅÄÂ¼»á¤ËÂØ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ø¤Î´üÂÔ¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¡ÖÅÞ°÷¤Î¹âÎð²½¡×¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢ÅÞ°÷¿ô¤Ï1990Ç¯¤ÎÌó50Ëü¿Í¤ò¥Ô¡¼¥¯¤Ë¡¢2020Ç¯¤Ë¤ÏÌó27Ëü¿Í¤Ë¤Þ¤Ç¸º¾¯¡£ÅÞ¤ÎºâÀ¯´ðÈ×¤ò»Ù¤¨¤ëµ¡´Ø»æ¡ÖÀÖ´ú¡×¤Î¹ØÆÉ¼Ô¿ô¤Ï¡¢1980Ç¯¤Î355Ëü¿Í¤«¤é2020Ç¯¤Ë¤ÏÌó100Ëü¿Í¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ÅÞÀªÄãÌÂ¤Î¸¶°ø¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÀï¸å´Ö¤â¤Ê¤¤»þ´ü¤Î¡ØË½ÎÏ³×Ì¿Ï©Àþ¡Ù¤Î°õ¾Ý¤¬¤¤¤Þ¤À¤Ë¿¡¤¨¤º¡¢¡Ø¶¦»ºÅÞ¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¡Ù¤¬¹ñÌ±¤Î´Ö¤Ëº¬¶¯¤¯¤¢¤ë¤Î¤â°ì°ø¡×¡ÊÁ°½Ð¤ÎÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢º£²ó¤Î»²±¡Áª¤Ë²Ã¤¨¡¢ºòÇ¯¤Î½°±¡Áª¤Ç¤ÎÍ¿ÅÞÂçÇÔ¤Î¸Æ¤Ó¿å¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÎ¢¶âÌäÂê¡×ÄÉµÚ¤ÎÃ´¤¤¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¶¦»ºÅÞ¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£À¯³¦¾ô²½¤Î¡Ö¸ùÏ«¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¹ñÌ±¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤â¤è¤µ¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤¬¡¢µÕ¤Ë»Ù»ý¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¼Â¤À¡£
¢£ÇÓ³°¼çµÁ¤Ë¿¯¿©¤µ¤ì¤ë¥ê¥Ù¥é¥ëÀª
»²±¡Áª¤Î·ë²Ì¤ò¡Ö¹ñÌ±¤«¤é¤ÎºÇ¸åÄÌÄ¡×¤È¤·¤ÆÅÞ¤ËÂÎÀ©¤Îºþ¿·¤òµá¤á¤¿¼«Ì±ÅÞÀÄÇ¯¶É
¤¿¤À¡¢º£²ó¤Î»²±¡Áª¤Î·ë²Ì¤ò³µ´Ñ¤¹¤ë¤È¡¢¶¦»ºÅÞ¤Î¤ß¤¬¶ì¶¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂàÄ¬·¹¸þ¤¬¥ê¥Ù¥é¥ëÀªÎÏÁ´ÂÎ¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
1955Ç¯¤«¤é93Ç¯¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿¡Ö55Ç¯ÂÎÀ©¡×¤ÇÌîÅÞÂè1ÅÞ¤Ë·¯Î×¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¿·ÅÞ¤µ¤¤¬¤±¤È¤Î¡Ö¼«¡¦¼Ò¡¦¤µ¤¤¬¤±¡×Ï¢Î©À¯¸¢¤Î°ì³Ñ¤âÃ´¤Ã¤¿¼ÒÌ±ÅÞ¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥é¥µ¡¼¥ëÀÐ°æ»á¤òÈæÎã¶è¤ËÍÊÎ©¡£¤Ê¤ó¤È¤«¸øÁªË¡¾å¤ÎÀ¯ÅÞÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹¡ÖÍ¸úÅêÉ¼2¡ó¡×¤ÎËÉ±Ò¥é¥¤¥ó¤ò°Ý»ý¤·¡¢¡ÖÀ¯ÅÞ¾ÃÌÇ¤Î´íµ¡¡×¤ÏÌÈ¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º£¸å¤ÎÀ¯¸¢¸òÂå¤â»ëÌî¤ËÌö¿Ê¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¤«¤«¤Ã¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï¡¢²þÁª22µÄÀÊ¤«¤é¤Î¾åÀÑ¤ß¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢ÈæÎãÂåÉ½¤ÎÆÀÉ¼¿ô¤Ï¿·¶½ÀªÎÏ¤Î»²À¯ÅÞ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ë¤âµÚ¤Ð¤ºÌîÅÞ3°Ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¿¤ÓÇº¤ß¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤¿¡£
¶¦»º¡¢¼ÒÌ±¡¢Î©·û¤Î3ÅÞ¤È¤â¤ËÅÞ°÷¤Î¹âÎð²½¤Ï¶¦ÄÌ²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢³ÆÅÞ¤½¤ì¤¾¤ì¤¬º£Æü¤Î»Ù»ýÎ¥¤ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÆâºßÅªÌäÂê¤âÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌîÅÞ¤Î»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤Áªµó¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¶¦»º¤Ø¤Î»Ù»ý¤¬¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¡ØÈ¿¶¦¡Ù¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤¿ÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ëÀï¸å¤ÎÀêÎÎÀ¯ºö¤ä¥½Ï¢Êø²õ¡¢ÅìÀ¾¥É¥¤¥ÄÅý°ì¤Ê¤É¤ÎÎò»ËÅª¤ÊÎ®¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¹ÅÄ¾²½¤·¤¿ÁÈ¿¥ÂÎÀ©¤¬¼«²õ¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ëÂ¦ÌÌ¤âÂ¿Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÆÉÇä¿·Ê¹¤Î¼çÉ®¤òÄ¹Ç¯Ì³¤á¤¿¸Î¡¦ÅÏÊÕ¹±Íº»á¤â¤«¤Ä¤ÆÅÞ°÷¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÅÞ¤Î±¿±Ä¤ò½ä¤ë¼¹¹ÔÉô¤È¤ÎÂÐÎ©¤ÇÎ¥ÅÞ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÈãÈ½Ê¬»Ò¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¶¯¸¢Åª¤ÊÂÎ¼Á¤ÏÅÄÂ¼°Ñ°÷Ä¹¤ÎÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²þÁ±¤µ¤ì¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢½¢Ç¤Áá¡¹¤Ë³«¤«¤ì¤¿2024Ç¯1·î¤ÎÅÞÂç²ñ¤ÇÅÞ¼ó¸øÁªÆ³Æþ¤òÁÊ¤¨¤¿ÅÞ°÷¤Î½üÌ¾½èÊ¬¤Ë°ÛÏÀ¤ò¾§¤¨¤¿½ÐÀÊ¼Ô¤òµêÃÆ¤·¡¢¡Ø¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤À¡Ù¤ÈÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤¿¤Î¤Ïµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¡ÊÁªµó¥³¥ó¥µ¥ë¡Ë
¤µ¤é¤Ë¡¢¼ÒÌ±ÅÞ¤ÎÃüÍî¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤³¤¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ö¼ÒÌ±¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Á°¿È¤Î¼Ò²ñÅÞ¤ÇÄ¹Ç¯¤Î½ÉÅ¨¤À¤Ã¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÈÏ¢Î©¤òÁÈ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ø½ª¤ï¤ê¤Î»Ï¤Þ¤ê¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£Â¼»³ÉÙ»ÔÆâ³Õ¤Ç¸¢ÎÏ¤ò¼êÃæ¤Ë¼ý¤á¤¿Âå½þ¤È¤·¤Æ¡¢ÆüÊÆ°ÂÊÝ¤ä¸¶È¯¤ÎÍÆÇ§¡¢¼«±ÒÂâ¤Î¹ç·û¤Ê¤É¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅÞÀ§¤òÂç¤¤¯Å¾´¹¤·¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÅÞ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿»Ù»ý¼Ô¤Î¿®Íê¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¤½¤Îµì¼Ò²ñÅÞ¤ÎÎ®¤ì¤ò°ú¤¯°ìÉô¤¬µìÌ±¼çÅÞ¤Ë²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º¸ÇÉ¤È±¦ÇÉ¤¬Æ±µï¤¹¤ë´ó¤ê¹ç¤¤½êÂÓ¤Ç¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹ÉÔÁ´¤¬ÅÞ¤ÎÊø²õ¤ò¾·¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÅ²¤òÆ§¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦·ëÅÞ¤·¤¿Î©·û¤Ç¤¹¤¬¡¢µìÌ±¼çÅÞ¤Î´Ë¤¤ÂÎ¼Á¤Ï»Ä¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡£¼«Ì±¤Î¤è¤¦¤ÊÅÞÆâ¤Î°ÛÏÀ¤òÉõ¤¸¹þ¤á¤ëÀ¯ÅÞµ¬Î§¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬»Ù»ý¼Ô¤Ë¸«Æ©¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÁ°½Ð¤ÎÁªµó¥³¥ó¥µ¥ë¡Ë
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¯ÅÞ¤Î²ÝÂê¤Ï¤¢¤ë¤Ë¤»¤è¡¢¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤Î¤ÏÅÞ¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¥ê¥Ù¥é¥ëÀª¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ÷Åö¤¿¤ê¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£SNS¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤ê°ìÉô¤Î¥ê¥Ù¥é¥ëÀª¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Öº¸Íã¡×¤ò¤â¤¸¤Ã¤Æ¡Ö¥Ñ¥è¥¯¡×¤ÈÙèÙé¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÅê¹Æ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¥ê¥Ù¥é¥ëÀª¤ËÍ¿¡Ê¤¯¤ß¡Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê½ñ¤¹þ¤ß¤ò¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤ËÂÐ¤¹¤ëÈðëîÃæ½ý¤Þ¤¬¤¤¤Î¿Í³Ê¹¶·â¤Ï»²±¡ÁªÁ°¸å¤Ç¤µ¤é¤Ë·ã²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ê¥Ù¥é¥ëÀªÎÏÁ´ÂÎ¤Ø¤ÎÉ÷Åö¤¿¤ê¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÇÓ³°¼çµÁ¤Î¹¤¬¤ê¤ÈÌµ±ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£²ó¤ÎÁªµó¤Ç¤Ï¡¢ÌîÅÞ³ÆÅÞ¤¬¡¢¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Î¸«Ä¾¤·¤Ê¤É¡¢¹ñÌ±ÉéÃ´¤Î·Ú¸º¤òÁèÅÀ¤Ë¿ø¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Ì±¼çÅÞÀ¯¸¢¤Ç¾ÃÈñÀÇ¤Î10¡ó¤Ø¤Î°ú¤¾å¤²Êý¿Ë¤ò·è¤á¤¿ºâÀ¯µ¬Î§ÇÉ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§»á¤¬ÅÞ¼ó¤òÌ³¤á¤ëÎ©·û¤â¡¢¸¶Â§1Ç¯´Ö¤Î¡Ø¿©ÎÁÉÊ¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¡Ù¤Î¸øÌó¤ò·Ç¤²¤ÆÁªµóÀï¤òÀï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ÎÅÞ¤âÊª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤ÆºâÀ¯½ÐÆ°¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢Âçº¹¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³°¹ñ¿ÍÌäÂê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ËÌÀ³Î¤Ê°ã¤¤¤¬½Ð¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¤ÎÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë
¡ÖÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤ò·Ç¤²¤ë¤Ê¤É¡¢³°¹ñ¿ÍÇÓÀÍ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤ÊºÝÎ©¤Ã¤¿¼çÄ¥¤¬ÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤¿»²À¯ÅÞ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤¬¤Á¤À¤¬¡¢ÈæÎãÂåÉ½¤ÎÆÀÉ¼¿ô¤ÇÌîÅÞ1°Ì¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤â³°¹ñ¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÍ»ÏÂÅª¡×¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤À¯ºö¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¹ñÌ±Ì±¼ç¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í¤Ë¤è¤ëÃ»´üÅ¾Çä¤Ø¤Î²ÝÀÇ¶¯²½¤Ê¤É¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Î½»Âð²Á³Ê¹âÆ¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤¿À¯ºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤âÁªµóÀï¤Ç¤Ï¡¢³°¹ñ±¿Å¾ÌÈµö¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨À©ÅÙ¤Î¸«Ä¾¤·¤ä¡¢³°¹ñ¿Í¤ÎÃ»´üÂÚºß¼Ô¤Ë¤è¤ë·ò¹¯ÊÝ¸±¤ÎÉÔÀµÍøÍÑ¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·ò¹¯ÊÝ¸±À©ÅÙ¡¢Ë¬Æü³°¹ñ¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë²ÝÀÇ¶¯²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë´Ñ¸÷ÀÇ¤ä¾ÃÈñÀÇÌÈÀÇÀ©ÅÙ¤Î¸«Ä¾¤·¤Ê¤É¤âÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤ì¤âX¤Ê¤É¤ÎSNS¤Ç±ê¾å¤·¤¬¤Á¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£¸½ÌòÀ¤Âå¤Î»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤À¯ºö¤ËÁÀ¤¤¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÞ¤ÎÊý¿Ë¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¼Ò²ñ¤ËÌ¢±ä¤¹¤ë³°¹ñ¿Í¤Ø¤ÎÈ¿´¶¤ò¤¹¤¯¤¤¾å¤²¤ÆÀ¯ºö¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤ÀÀïÎ¬¤¬³À´Ö¸«¤¨¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢ºÇ¤â¶¯¹Å¤Ë¡Ö³°¹ñ¿ÍÇÓ½ü¡×¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë»²À¯ÅÞ¤¬¡¢½¾Íè¡¢¥ê¥Ù¥é¥ëÀªÎÏ¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÁØ¤â¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ëÅÀ¤À¡£
¡Ö»²À¯ÅÞ¤Ï²á·ã¤Ê³°¹ñ¿ÍÇÓÀÍ¤Î¼çÄ¥¤Î¤Û¤«¡¢¹ñËÉÀ¯ºö¤Ç¤â³ËÉðÁõ¤äÀèÀ©¹¶·â¤ÎÍÆÇ§¤Ê¤É·ûË¡9¾ò¤ÎÈÝÄê¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡Ø¶Ë±¦¡Ù¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸øÌó¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢·ëÅÞÄ¾¸å¤Ë¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥ï¥¯¥Á¥ó¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¾§¤¨¤Æ¤¤¤ï¤æ¤ë¡ØÈ¿¥ï¥¯¡ÙÀª¤ò»Ù»ýÁØ¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
´Ä¶¤Ø¤Î°Õ¼±¤¬¹â¤¯¡¢À¯ÉÜ¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶¤â¤¢¤ëÈà¤é¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ê¥Ù¥é¥ëÀª¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¿ÁØ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥ê¥Ù¥é¥ë¿§¤Î¶¯¤¤¡Ø¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¡Ù¤Î»Ù»ýÁØ¤Î°ìÉô¤â»²À¯ÅÞ¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿Éý¹¤¤ÁØ¤«¤é¤Î»Ù»ý¤¬¤¢¤Ã¤¿ÅÀ¤â¡¢»²À¯ÅÞ¤¬µÞ¿¤·¤¿Í×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤ÎÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë
ÁªµóÀï¤ÎºÇÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥«¥ê¥¹¥ÞÅª¤Ê¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥Ö¥é¥ó¥¡¼¥¸¥§¥Ã¥È¥·¥Æ¥£¡×¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¤òÌ³¤á¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÀõ°æ·ò°ì»á¤¬X¾å¤Ç¡¢»²À¯ÅÞ¤Î»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¤·¤ÆÊªµÄ¤ò¤«¤â¤·¤¿¡£¥ê¥Ù¥é¥ëÀªÎÏ¤Ë¿ÆÏÂÀ¤Î¤¢¤ë¥í¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈóÆñ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢±ê¾åÁûÆ°¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤·¤¿¡£½¾Íè¤Îà¾ï¼±á¤¬Ê¤¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ø¤Î¥ê¥Ù¥é¥ëÀª¤«¤é¤Î¸ÍÏÇ¤¤¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
º£²ó¤Î»²±¡Áª¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Ê¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼¤¬¤½¤Î¶³¦¤ò¼º¤Ã¤¿½ÅÍ×¤ÊÊ¬´ôÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢Îò»Ë¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Ê¸¡¿°ÂÆ£³¤ÆîÃË¡¡¼Ì¿¿¡¿»³ÅºÂóX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡¢¼«Ì±ÅÞÀÄÇ¯¶ÉX¥¢¥«¥¦¥ó¥È