µð¿Í¡¦¸Í¶¿¡¡6·î°ÊÍè¤Î1·³ÅÐÈÄ¤Ç6²óÎíÉõ¡¡¡Ö°ì¤Ä¾¡¤ÄÆñ¤·¤µ²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¡×52Æü¤Ö¤êÇòÀ±¤Ë¾Ð´é
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í2¡½0ÃæÆü¡Ê2025Ç¯7·î30Æü¡¡¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ë
¡¡ÇØÈÖ¹æ20¤é¤·¤¤¡¢Æ²¡¹¤È¤·¤¿»Ñ¤À¤Ã¤¿¡£µð¿Í¡¦¸Í¶¿¤¬6·î22Æü°ÊÍè¤ÎÅÐÈÄ¤Ç6²ó¤òÅê¤²4°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£Æ±8Æü°ÊÍè52Æü¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë3¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡Ö°ì¤Ä¾¡¤ÄÆñ¤·¤µ¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦¾¡Íø¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¡×¤È¥Û¥Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡2Ç¯ÌÜ¤«¤éÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢7Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤á¤ÆÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£³«ËëÁ°¤Ï¡Ö°ìÇ¯´Ö³Ú¤·¤ß¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÉÔ¿¶¡£¡ÖËÜÅö¤Ë½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¡£²¿¤¬Àµ²ò¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡£»î¹çÁ°»þÅÀ¤Ç¤Ï11»î¹ç¤ÇËÉ¸æÎ¨5.24¡¢2¾¡6ÇÔ¡£ÂåÌ¾»ì¤Î»°¿¶¤â¼è¤ì¤º¡¢¼ó¤ò¤«¤·¤²¤ë»Ñ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡2ÅÙ¤Î2·³¹ß³Ê¤Ë¡¢¤é¤·¤µ¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤â¡¢ËÜ¿´¤òÊñ¤ß±£¤µ¤º¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ö²¿¤ò¸À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¡È·ë²Ì»Ä¤»¤Æ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤·¤Í¡£Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢½é¤á¤Æ·Ð¸³¤·¤¿¤Î¤Ç¡×¡£½çÄ´¤Ë³¬ÃÊ¤ò¾å¤Ã¤Æ¤¤¿ÃË¤¬½é¤á¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³°Ìî¤ÎÀ¼¡£¿¿²Æ¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç»×¤ï¤º¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Çº¤àÃæ¤Ç¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ë°ÜÀÒ¸å¤âµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¿ûÌî¤Î¸ÀÍÕ¤ËÊ³¤¤Î©¤Ã¤¿¡£¡Ö¿ûÌî¤µ¤ó¤«¤é¡È²¶¤Î¶ì¤·¤ß¤Î¤Þ¤À10Ê¬¤Î1¤¯¤é¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡£Âº·É¤¹¤ëÀèÇÚ¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤Àµð¿Í¤Î¥¨¡¼¥¹¡£¡Ö¤³¤ì¤¬Ìîµå¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡3²ó¤ËºÙÀî¤òÆâ³Ñ148¥¥íÄ¾µå¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë»Â¤ë¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç²þÁ±¤·¤Æ¤¤¿Ä¾µå¤ò¼´¤Ë7Ã¥»°¿¶¡£¾¡Î¨5³äÉüµ¢¤ËÆ³¤¤¤¿¸Í¶¿¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿¿¤Ã¤¹¤°¤¬¤¤¤¤»þ¤Ï¤É¤ó¤ÊÊÑ²½µå¤â¸ú¤¯¡£Á°È¾Àï¤Î¼Ú¤ê¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊÖ¤·¤¿¤¤¡×¤È´¬¤ÊÖ¤·¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¡Ê¾®Ìî»û¡¡Âç¡Ë
¡¡¢§µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡Ê¸Í¶¿¤Ï¡Ë²¿¤È¤«Ç´¤Ã¤ÆÇ´¤Ã¤Æ¤¤¤¤Åêµå¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¾¡¤Á¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¡ËÂç¤¤¤¡£¤¤¤¤Åêµå¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢2¡¢3²ó¤Ï¥Ô¥ó¥Á¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Î¤²¤¿¡£