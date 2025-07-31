»³ÅÄÍµµ®¤Èº´Æ£ÆóÏ¯¤¬Ê£»¨¤Ê¿´ÍýÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡¡±Ç²è¡ØÇúÃÆ¡ÙËÜÍ½¹ð¡õ¥Ý¥¹¥¿ー¸ø³«
¡¡10·î31Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë»³ÅÄÍµµ®¼ç±é±Ç²è¡ØÇúÃÆ¡Ù¤ÎËÜÍ½¹ð¤È¥Ý¥¹¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§»³ÅÄÍµµ®¼ç±é¡ØÇúÃÆ¡ÙÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤ËºäÅìÎ¶ÂÁ¡õ´²°ìÏº¡¡°ËÆ£º»è½¤é¤Î¥¥ã¥é¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¥ß¥¹¥Æ¥êー¤¬¤¹¤´¤¤¡ª 2023Ç¯ÈÇ¡×¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¤ä¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¤¬ÆÉ¤ß¤¿¤¤ 2023Ç¯ÈÇ¡×¤Ç1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¸â¾¡¹À¤Î¥ß¥¹¥Æ¥êー¾®Àâ¡£¡Ø¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ù¡ØÎø¤Ï±«¾å¤¬¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ù¡ØÄë°ì¤ÎÔ¢¡Ù¤Ê¤É¤Î±Ê°æÁï¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡»³ÅÄ¤¬·Ù»ëÄ£ÁÜºº°ì²Ý¤Ç¥¹¥º¥¥¿¥´¥µ¥¯¤È¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÂÐÖµ¤¹¤ë¸ò¾Ä¿Í¡¦Îà²ÈÌò¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Û¤«¡¢°ËÆ£º»è½¤¬ÇúÃÆÁÜº÷¤ËËÛÁö¤¹¤ë¸òÈÖ¶ÐÌ³¤Î½äºº¡¦¸öÅÄÌò¡¢À÷Ã«¾ÂÀ¤¬¥¹¥º¥¥¿¥´¥µ¥¯¤Î²áµî¤òÄÉ¤¦½ê³í¤Î·º»ö¡¦Åù¡¹ÎÏÌò¡¢ÅÏÉôÆÆÏº¤¬Îà²È¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥º¥¥¿¥´¥µ¥¯¤È¸ò¾Ä¤¹¤ë¾å»Ê¡¦À¶µÜÌò¡¢¤½¤·¤Æº´Æ£ÆóÏ¯¤¬¥¹¥º¥¥¿¥´¥µ¥¯Ìò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºäÅìÎ¶ÂÁ¤¬¸öÅÄ¤ÎÁêËÀ¤ÇÈà½÷¤ÈÆ±¤¸¤¯¸òÈÖ¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë½äººÄ¹¡¦Ìð¿á¡¢´²°ìÏº¤¬¥¹¥º¥¥¿¥´¥µ¥¯¤Î¸«Ä¥¤êÌò¤òÌ³¤á¤ë·º»ö¡¦°ËÀª¤ò¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤ë¡£
±Ç²è¡ØÇúÃÆ¡ÙÍ½¹ð¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿ËÜÍ½¹ð¤Ï¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¥¹¥º¥¤µ¤ó¡¢²½¤±ÊªÂà¼£¤ò¡×¤È¤¤¤¦·Ù»ëÄ£ÁÜºº°ì²Ý¤Î¸ò¾Ä¿Í¡¦Îà²È¡Ê»³ÅÄÍµµ®¡Ë¤Î°ì¸À¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¿ì¤Ã¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡¢¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¤¤½¤¦¤ÊÃæÇ¯ÃË¡¦¥¹¥º¥¥¿¥´¥µ¥¯¡Êº´Æ£ÆóÏ¯¡Ë¡£¤·¤«¤·Èà¤Ï¡¢¼è¤êÄ´¤Ù¤ÎÅÓÃæ¤ÇÅâÆÍ¤Ë¤³¤¦¸À¤¤Êü¤Ä¡£¡Ö¼¡¤Ï¡¢1»þ´Ö¸å¤ËÇúÈ¯¤·¤Þ¤¹¡×¡£¤Ë¤ï¤«¤Ë¤Ï¿®¤¸¤¬¤¿¤¤¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢ÅÔÆâ¤ÇÇúÈ¯¤¬È¯À¸¡£·Ù»¡¤Ï¡¢ÀÅ¤«¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Ï¤º¤Î¼èÄ´¤Ù¤¬¡¢°ìµ¤¤Ë¶ÛÇ÷¤·¤¿¡È¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥ÈÉÕ¤¤Î¹¶ËÉ¡É¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤¿¤³¤È¤ò¸ç¤ë¡£¡ÖÇúÃÆ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤é¡¢»ä¤Î¾¡¤Á¤À¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤ëÎà²È¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÌÌÇò¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÉÔµ¤Ì£¤Ë¾Ð¤¦¥¹¥º¥¡£¤½¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë¡¢ÇúÈ¯¤¬µ¯¤¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢¤Þ¤ë¤Ç»Ò¤É¤â¤¬ÂÌ¡¹¤ò¤³¤Í¤ë¤è¤¦¤Ê¸ýÄ´¤Ç¤³¤¦Òì¤¯¡£¡ÖÇúÈ¯¤·¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤Ù¤Ä¤Ë¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤½¤Î¤Õ¤Æ¤Ö¤Æ¤·¤¯¤â°¤Ó¤ì¤Ê¤¤¸À¤¤Êý¤Ë¡¢»×¤ï¤º¡Ö¥¯¥½¤¬¡×¤ÈÅÇ¤¼Î¤Æ¤ëÎà²È¡£¤â¤Ï¤ä¤³¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤Ï¡¢¡ÈÂÐÏÃ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÍýÀ¤È´¶¾ð¤Î¸Â³¦¤ò»î¤¹¿´ÍýÀï¤È²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¼èÄ´¼¼¤Ç¤Î¹¶ËÉ¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢ÅÔÆâ³ÆÃÏ¤ÎÇúÃÆÁÜºº¤â¹²¤¿¤À¤·¤¯Æ°¤½Ð¤¹¡£½äººÄ¹¡¦Ìð¿á¡ÊºäÅìÎ¶ÂÁ¡Ë¤È¤½¤ÎÁêËÀ¡¦¸öÅÄ¡Ê°ËÆ£º»è½¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÍÎÏ¤Ê¥¿¥ì¥³¥ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¾ðÊó¤ò¼ê³Ý¤«¤ê¤Ë¡¢Ê£¿ô¤Î¸½¾ì¤ò¶î¤±²ó¤ë¡£¡Ö»ä¤âÏ¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¡×¤È¿¿·õ¤Ê´ãº¹¤·¤ò¸þ¤±¤ë¸öÅÄ¡£Ä¥¤êµÍ¤á¤ë¸½¾ì¤Î¶ÛÄ¥¤È¡¢2¿Í¤Î¿®Íê¤¬¸òºø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥¹¥º¥¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤Ï¤ä¤¬¤Æ¡¢¤¿¤À¤Î¿ÒÌä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÆæ²ò¤¥¯¥¤¥º¡É¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·»Ï¤á¤ë¡£Îà²È¤Î¾å»Ê¡¦À¶µÜ¡ÊÅÏÉôÆÆÏº¡Ë¤Ï¡Ö¥¹¥º¥¤Ï¥¯¥í¤«¡©¡×¤Èµ¿Ç°¤òÊú¤¡¢·º»ö¡¦Åù¡¹ÎÏ¡ÊÀ÷Ã«¾ÂÀ¡Ë¤Ï¡ÖÌµ´Ø·¸¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¾ì½ê¤òÆ÷¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¡£Îà²È¤Ï¡Ö»Ò¶¡¤¬Âç¿Í¤ò¤«¤é¤«¤¦Ìµ¼Ùµ¤¤½¤Î¤â¤Î¡×¤È¡¢¤½¤Î°ÛÍÍ¤Ê¸ÀÆ°¤ÎÎ¢¤òÆÉ¤ß²ò¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢ÇúÃÆ¤Î¹ÔÊý¤ÏÄÏ¤á¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡£ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿Îà²È¤Î¸ý¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ãÉé¤±¤ë¡×¤È¤Ä¤¤¤ËËÜ²»¤¬Ï³¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î´¶¾ð¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤¿¤è¤¦¤ÊÀä¶«¤ò¸«¤»¤ë¥¹¥º¥¡£¤½¤ì¤ÏÇú¾Ð¤È¤â¡¢ÀïØË¤È¤â¡¢ØÖÓ¤È¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¡¢ÆÀÂÎ¤ÎÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡È²¿¤«¡É¡£¤½¤·¤Æ¿À·Ð¤òµÕ¤Ê¤Ç¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¡Ö¤¢¤é¤é¡¢¤Þ¤¿¤¢¤Ê¤¿¤ÎÉé¤±¤À¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥º¥¤ÎÓñ¤À¼¤È¡¢¤½¤ÎÄ©È¯¤Ë¡¢ÅÜ¤ê¤òÍÞ¤¨¤¤ì¤º¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤òÃ¡¤¤Ä¤±¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ëÎà²È¡£Ø³Á³¤È¤¹¤ëÈà¤ÎÉ½¾ð¤òºÇ¸å¤Ë¡¢Í½¹ð¤ÏÅâÆÍ¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Ç³¤¨¾å¤¬¤ë¶È²Ð¤È¹õ±ì¤¬±²´¬¤¯º®ÆÙ¤ÎÃæ¡¢±Ô¤¤»ëÀþ¤òÊü¤Á¤Ê¤¬¤éÎ©¤Á¿Ô¤¯¤¹¡¢Îà²È¤é¼çÍ×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¡£Èà¤é¤Î»ëÀþ¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡¢¼èÄ´¼¼¤Î°Ø»Ò¤ËÀÅ¤«¤ËºÂ¤ë¥¹¥º¥¤Î»Ñ¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë