À¾Éð¡¢7·î¤ï¤º¤«5¾¡¤ÎÂç¼ºÂ®¡ÄÄ»Ã«»á¡Öµ¯ÇúºÞ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤³¤³¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÍèÆü½éÂÇÅÀ¤Î¥Ç¡¼¥Ó¥¹¤Ë´üÂÔ
¢¡ 7·î¤Î¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨.204¤«¤é¹¶·âÎÏ¥¢¥Ã¥×¤Ø¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦ÂÇµå¤òÂÇ¤Æ¤ë¤È¡Ä¡×
¡¡À¾Éð¤Ï30Æü¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÈÂÐÀï¤·4¡Ý6¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£11Æü¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥Ç¡¼¥Ó¥¹¤¬¡¢6²ó¤ËÍèÆü½éÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·4ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¤È³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï5°Ì¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¡£
¡¡7·î¤Ï5¾¡15ÇÔ1Ê¬¤±¡¢¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨.204¤ÈÂç¼ºÂ®¤ÎÀ¾Éð¡£30ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¹âÌÚË»á¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉé¤±¤¬¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥àÀ®ÀÓ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥Ç¡¼¥Ó¥¹¤Ïµ¯ÇúºÞ¤Ë¤Ê¤ì¤½¤¦¤«¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢Ä»Ã«·É»á¤Ï¡Ö¡Ê9²ó¤Ë¡Ë±¦Ãæ´Ö¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂÇµå¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦ÂÇµå¤òÂÇ¤Æ¤ë¤ÈÁê¼êÅê¼ê¤âÅê¤²¤ëµå¤¬¤É¤ó¤É¤ó¸º¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£ÂÇÀþ¤Ë¸ü¤ß¤¬½Ð¤ÆÆÀÅÀ¤¬¼è¤ì¤ì¤Ð¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥Ç¡¼¥Ó¥¹¤¬µ¯ÇúºÞ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤³¤³¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£3°Ì¤Þ¤Ç¤ËÆþ¤ì¤Ð1°Ì¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤¢¤ë¤«¤é¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£
¡¡¹âÌÚ»á¤Ï¡ÖA¥¯¥é¥¹¤Î²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢¥Ç¡¼¥Ó¥¹¼¡Âè¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù