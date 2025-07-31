FRB 5²ñ¹çÏ¢Â³¤ÇÍø²¼¤²¸«Á÷¤ê¡¡Íý»ö2¿Í¤¬È¿ÂÐÉ¼ 32Ç¯¤Ö¤ê¤Î°ÛÎã¤ÎÅ¸³«
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÃæ±û¶ä¹Ô¤Ë¤¢¤¿¤ëFRB=Ï¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¤ÏÀ¯ºö¶âÍø¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2¿Í¤ÎÍý»ö¤¬Íø²¼¤²¤ò»Ù»ý¤·¤ÆÈ¿ÂÐÉ¼¤òÅê¤¸¤ë°ÛÎã¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
FRB¤Ï30Æü¡¢¶âÍ»À¯ºö¤ò·è¤á¤ë²ñ¹ç¤ò³«¤¡¢4.5%¤ò¾å¸Â¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¤ÎÀ¯ºö¶âÍø¤ò5²ñ¹çÏ¢Â³¤Ç¿ø¤¨ÃÖ¤¯¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Ï´ØÀÇ¤¬·ÐºÑ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤ªÉÔÆ©ÌÀ¤À¤È¤·¤Æ¡¢Àè¹Ô¤¤ò¸«¶Ë¤á¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥Ü¥¦¥Þ¥óÉûµÄÄ¹¤È¥¦¥©¥é¡¼Íý»ö¤Î2¿Í¤Ï¡¢0.25%¤ÎÍø²¼¤²¤ò¹Ô¤¦¤Ù¤¤À¤È¤·¤ÆÈ¿ÂÐÉ¼¤òÅê¤¸¤Þ¤·¤¿¡£FRB¤Î7¿Í¤ÎÍý»ö¤Î¤¦¤Á¡¢2¿Í¤¬È¿ÂÐ¤·¤¿¤Î¤Ï32Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
2¿Í¤Ï¡¢Áá´ü¤ÎÍø²¼¤²¤ò¶¯¤¯¼çÄ¥¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Âè°ì¼¡À¯¸¢¤Î¤È¤¤ËÍý»ö¤Ë»ØÌ¾¤·¤¿¿ÍÊª¤Ç¡¢¥¦¥©¥é¡¼Íý»ö¤Ï¼¡¤ÎFRBµÄÄ¹¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤Î1¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢9·î¤Î²ñ¹ç¤ÇÍø²¼¤²¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö9·î¤Î²ñ¹ç¤Ë´Ø¤¹¤ë·èÄê¤Ï°ìÀÚ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤Þ¤·¤¿¡£
»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ë»á¤«¤é9·î¤ÎÍø²¼¤²¤ò¼¨º¶¤¹¤ëÈ¯¸À¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿È¯¿®¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ë»á¤¬9·î¤ÎÍø²¼¤²¤Ë¤â¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤Î¼õ¤±»ß¤á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£