¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡¶áÆ£·ò²ð¤¬¿´¶¯¤¤Â¸ºß¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î¼ó°Ì¹¶ËÉÀï
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯4¡½5ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê2025Ç¯7·î30Æü¡¡¥¨¥¹¥³¥óF¡Ë
¡¡¤³¤³¤¾¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤¾¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¶áÆ£¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤À¡£8²ó¤Ë°ì»þ¾¡¤Á±Û¤·¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Á¡¢°ìÎÝ¥Ù¡¼¥¹¾å¤ÇÇò¤¤»õ¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç²ó¤·¤Æ¤â¤é¤¤4ÈÖ¤Î»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤¦¤Þ¤¯ÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×
¡¡Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤¡¢¤Ê¤ª¤â2»à»°ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡£2ÈÖ¼ê¡¦¾å¸¶¤Ï2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é3µå¾¡Éé¤òÄ©¤ó¤À¤¬¡¢¸«»ö¤Ë¤Ï¤ÍÊÖ¤·¤¿¡£Æâ³Ñ´ó¤ê¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤Çº¸Á°¤Ø±¿¤Öµ»¤¢¤ê¤Î°ìÂÇ¡£¸åÈ¾Àï½éÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢Ï¢Â³»î¹ç°ÂÂÇ¤ò7¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡6·î17Æü¤Î¹ÅçÀï¤Çº¸¤«¤«¤È¤ÎÄË¤ß¤¬°²½¤·¡¢»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤Ç¤Î½Ð¾ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤ÏÁ°Æü29Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀïÁ°¤Ë¡ÖÄ¾Àþ¡Ê¤òÁö¤ë¤³¤È¡Ë¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤¬¡¢¼éÈ÷¤ÏÅöÊ¬¡¢Àè¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ú¤Â³¤ÂÇ·â½Å»ë¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¼ç¤Ë4ÈÖ¤òÂÇ¤Á¡¢ÂÇÎ¨¡¦309¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹Àï¤¤¤ÇÅ·ºÍ¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¤ÎÂ¸ºß¤Ï¿´¶¯¤¤¡£