Travis Japanが7月25日より、世界5都市を巡るワールドツアー『Travis Japan World Tour 2025 VIIsual』を開催。そんな彼らの留守に、STARTO ENTERTAINMENTの先輩/後輩たちがバトンを受け取り、代打としてさまざまなコンテンツを盛り上げている。

七五三掛龍也がレギュラーを務める『ノンストップ!』(フジテレビ系)内の料理コーナー「七五三掛kitchen」では、ワールドツアーで4週間休みだという七五三掛の代打で、7月11日にはジュニアからACEesの那須雄登、18日にKEY TO LITの井上瑞稀、8月1日はB&ZAIの本髙克樹が登場。さらに7月25日には坂本昌行(20th Century)が登場し、先輩から後輩まで豪華なメンバーが登場している。中でもスペシャルゲストとして登場した大先輩の坂本は、2023年まで同番組の料理コーナーを約11年にわたり担当してきた。「いつもよりちょっぴり贅沢な一品」を長年にわたって生放送で調理してきただけあって、抜群の安定感と手際の良さで「夏にぴったり台湾風まぜそうめん」を紹介。なんと、普段から「七五三掛kitchen」も見守っていると明かしていた。

さらに、『ぽかぽか』(フジテレビ系)で月曜日レギュラーを務める松田元太の不在時には、事務所の先輩がピンチヒッターを担う場面も。7月21日にはWEST.の中間淳太が松田の代打で出演。中間は「(渡米前に松田から)一言も何もなくて……。何も把握していないまま、僕ここに立ってます」「Travis Japanとは結構話はしてるんですけど、元太(から)は何もなかったです」と何の連絡もなく飛び立った後輩に想いを馳せながら語っていた。中間はこの日のゲストである所ジョージともリラックスした様子で話し、所の金髪について「2日に1回ぐらい髪染めてるんですか?」と質問し、場を盛り上げる場面もあった。

翌週28日の放送では、ジュニアよりKEY TO LITの佐々木大光が代打として登場。佐々木は出演の話を聞いた当初「(新しい)レギュラーだと思った」そうで、不満気な様子。佐々木に対しても松田は「特にアドバイスはなかった」と語る。

『ぽかぽか』のレギュラーはその人らしくいることが大切な番組であるように感じる。松田の代打ではあるものの、松田の真似をして振る舞うのではなく、自分のスタイルでいればいい。佐々木も舞台初日にズボンが破けて下着が見えそうになったと彼らしいぶっちゃけたトークを展開。中間も佐々木も、自分らしく番組を盛り上げることで松田の帰ってくる場所を温めた。

一方で、Travis Japanのメンバーがピンチヒッターとして盛り上げることもあった。2024年5月、STARTO ENTERTAINMENT所属グループ14組が出演したイベント『WE ARE! Let's get the party STARTO!!』の大阪公演にて、怪我のため出演見合わせとなったKing & Prince 永瀬廉の代役として、松田がステージに立ち、髙橋海人とともに「moooove!!」を披露したことも印象的だ。

公演後のInstagram Liveで松田は、「moooove!!」は前日に短期間で振りを完璧に覚え、早朝までホテルで髙橋とお酒を交わしながらダンスの細かなニュアンス共有を行ったことを明かした。いきなり披露することになったにもかかわらず、「過去イチと言っていいくらい、楽しくダンスできた」と満足気に語っており、実際のステージも多くの人に感動を与えるものになっていた。

その後、永瀬が休養から復帰した際は、永瀬のラジオに髙橋が出演しているところに松田が乱入する形でサプライズ登場。「TJ、Travis Japan、トモノリジンナイの松田元太でーす!」とお決まりの挨拶で場を沸かし、先述の『WE ARE! Let's get the party STARTO!!』の舞台裏をトーク。その後もKing & Princeと松田の信頼関係は続いている。

2023年1月には『今夜はナゾトレ 冬絶景名所&旬食材…日本の冬を学べる!今知るべき常識2時間SP』(フジテレビ系)にレギュラー出演しているSnow Manの阿部亮平が欠席することになった際、阿部とともに事務所の“クイズ部”で活動していた川島如恵留が代打で登場したこともあった。川島は番組出演を「昔から好きな番組として観ていたので、ずっと自分も出てみたかった」と喜びを明かしていたが、実はこの出演は阿部の推薦によるもの。レギュラーメンバーとしての自分のポジションを任せることができると、川島を信頼していたからこそ実現したのだろうる。

実際の放送では、川島は阿部の信頼に応える活躍を見せ、阿部のメンバーカラーである緑色のスーツを着用したことも話題になっていた。クイズのスキルだけでなく、阿部への気持ちが感じられる代打出演となっていた。

事務所所属グループとしては初めての“全世界同時配信”という形でデビューを飾ったTravis Japan。デビュー以降も世界を舞台にした活動は続いており、海外イベントへの出演や海外での単独公演が多いグループでもある。そのため長期間にわたって日本を離れなければならないことも度々あるが、その際に先輩や後輩が“代打”を務めている背景には、かつてTravis Japan自身が信頼のうえで代打を任されることがあったからなのかもしれない。放送や公演に穴を開けることなく、お互いに助け合って、自分らしくその場を盛り上げる先輩/後輩との信頼関係が、Travis Japanの世界での活躍を叶えているのだ。

(文=風間珠妃)