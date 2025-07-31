µð¿Í¡¦´ßÅÄ¹ÔÎÑ¡Ö²¿¤â¤»¤º¤ËÂÇ¤¿¤ì¤¿¤é²ù¤¤¤¬»Ä¤ë¡×½é²ó¥Ô¥ó¥Á¤ÇÆ°¤¤¤¿¡¡£ÖÂÇ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¥ê¡¼¥É¤Ç¸Í¶¿¤ò¥¢¥·¥¹¥È
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÃæÆü£°¡½£²µð¿Í¡Ê£³£°Æü¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡ÂÇµå¤Ë¼¹Ç°¤¬¾è¤ê°Ü¤Ã¤¿¡££°¡½£°¤Î£¶²ó£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡£´ßÅÄ¤Ï½éµå¤Î³°³ÑÄã¤á¤ËÄÀ¤à£±£²£µ¥¥í¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¶¯¿¶¤·¤¿¡£±Ô¤¤¥´¥í¤ÏÍ··â¡¦Â¼¾¾¤Î¥°¥é¥Ö¤ò¤Ï¤¸¤¤¤Æº¸Á°¤ØÅ¾¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ö²¿¤È¤«¸Í¶¿¤ò±ç¸î¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡£ÃÍÀé¶â¤Î·è¾¡ÂÇ¤Ç¡¢¥¨¡¼¥¹¤Ë£³¾¡ÌÜ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡½÷Ë¼Ìò¤È¤·¤Æ²÷Åê¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¡£¸Í¶¿¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤à¤Î¤Ï£¶·î£¸Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë°ÊÍè¡¢£µ£²Æü¤Ö¤ê¡£½é²ó¤Ë£²»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¿§¡¹¤Ê»×¤¤¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£²¿¤â¤»¤º¤ËÂÇ¤¿¤ì¤¿¤é²ù¤¤¤¬»Ä¤ë¡×¤È¥¿¥¤¥à¤ò¤È¤Ã¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡£¥Ü¥¹¥é¡¼¤ò¹â¤áÄ¾µå¤ÇÆóÈô¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤È¡¢£³¡Á£¶²ó¤ÏÀèÆ¬¤Î½ÐÎÝ¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤â»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¹Ô¤³¤¦¤ÈÏÃ¤·¤Æ¡£¤½¤³¤«¤é¤ÏÍÍø¤Ê¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶¦Æ±ºî¶È¤Ç½¤Àµ¤·¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î£¸£¸»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ºòµ¨¤ÏÂÇÎ¨£²³ä£´Ê¬£²ÎÒ¡£ºò¥ª¥Õ¤Î£Çµå¾ì¤Ç¤Î¼«¼ç¥È¥ì´ü´Ö¤Ë¤Ï¡ÖÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤À¤á¤Ê¤Î¤Ç¡£º£Ç¯¤ÎÀ®ÀÓ¤òÁ´¤Æ¾å²ó¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤â¶¯¤¤¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤â¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È»þ¤Î¼ê¼ó¤Î»È¤¤Êý¤òÊÑ¤¨¤¿¿·ÂÇË¡¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¡£ÊÑ²½¤ò¶²¤ì¤Ê¤¤ìÅÍß¤Ê»ÑÀª¤¬¡¢À®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ÇÆÀÅÀ·÷¤Ç¤Ï£³£·ÂÇ¿ô£±£²°ÂÂÇ¤ÇÂÇÎ¨£³³ä£²Ê¬£´ÎÒ¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤ÎÂÇ·â¤¬²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¾¡Éé¶¯¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££³ÀïÏ¢Â³¤Î£µÈÖµ¯ÍÑ¤Ë±þ¤¨¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«Á°¤ËÈô¤Ð¤·¤Æ»ö¤òµ¯¤³¤½¤¦¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡£°ú¤Â³¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÇØÈÖ¹æ£²£·¤ÎÇØÃæ¤¬¡¢Æü¤ËÆü¤Ë¤¿¤¯¤Þ¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ú¹â¶¶Í³¿£Ð£ï£é£î£ô¡Û¡¡Êá¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¡ÈÆ¬Ç¾¡É¤¬À¸¤¤¿¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤À¤Ã¤¿¡££¶²ó£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡£´ßÅÄ¤Ï½éµå¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ËÂÇ¤ÁÊÖ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¡¢Á°ÂÇ¼Ô¤Î¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Áê¼ê¤ÎÌø¤¬¶Ê¤¬¤êµå¤òÂ¿Åê¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤ÎÁ°¤ÎÂÇÀÊ¤â´Þ¤á¤¿·ëÏÀ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
¡¡£´²ó£²»à¤Ç¤ÏÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤éÆâ³Ñ¤Ø¤ÎÆ±¤¸¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¡£¤ä¤ä¹ø¤ò°ú¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¸«Á÷¤êÊý¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¼¡¤Ï¥«¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤ê¤ËÍè¤ë¡×¤ÈµÕ¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿´ßÅÄ¤ÎÆÉ¤ß¾¡¤Á¤À¡£»ý¤ÁÁ°¤Î»×¤¤ÀÚ¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢£µÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡£¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎÉ¾ÏÀ²È¡¦¹â¶¶¡¡Í³¿¡Ë