ÆüËÜ¤Î23ºÐFW¤Ë³¤³°¡Ö¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬³Í¤ë¤¾¡×¡ÖÌ¾¤òÃÚ¤»¤Æ¤¤¤ë¡ª¡×¡¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëÁê¼ê¤ÎÀèÀ©ÃÆ¤ÇÏÃÂê¤Ë
¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëÀï
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸2025¡×¤¬30Æü¡¢Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ï¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ë1-3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿23ºÐ¤ÎFW¿¢ÃæÄ«Æü¤Ë³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡0-0¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾10Ê¬¡¢²ÃÆ£¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¿¢Ãæ¤¬º¸Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¡£ÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£X¾å¤Ç¤Ï²ÃÆ£¤¬½Ð¤·¤¿¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤Ë¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡ÖÀäÌ¯¤¹¤®¡×¡ÖÊø¤·¤â´°àú¡×¤Ê¤É¤ÈÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡³¤³°¤Ç¤Ï¶¯¹ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëÁê¼ê¤ÎÀèÀ©ÃÆ¤Ç¡¢¿¢Ãæ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅê¹Æ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¡£¡Öº£Ìë¥¦¥¨¥Ê¥«¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÌ¾¤òÃÚ¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥¦¥¨¥Ê¥«¤¬Á´À¹´ü¤Î¥á¥Ã¥·¤ËÊÑ¿È¤·¤¿¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡¢¤³¤ì¤Ç¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï¥¦¥¨¥Ê¥«¤ò³Í¤ë¤À¤í¤¦¡×¡Ö¥¢¥µ¥Ò¡¦¥¦¥¨¥Ê¥«¤ÎÀ°Á³¤È¤·¤¿¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡ª¡×¡Ö¥¢¥µ¥Ò¡¦¥¦¥¨¥Ê¥«¤¬¶Ñ¹Õ¤òÇË¤Ã¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈX¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎÀè¼èÅÀ¸¥¾å¤Ç¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¸ø¼°X¤Ë¤Ï¡Ö¸øÊ¿¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëFC¤è¤ê¤âÎÉ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö½ª¤ï¤ê¤À¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¿´ÇÛ¤À¡£¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤Î¼éÈ÷¤Ç¤³¤ó¤ÊÌµËÉÈ÷¤Ë¤Ê¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤À¡©¡×¡Ö±³¤À¤í¡×¤Ê¤É¤ÈÃ²¤¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤«¤éµÕÅ¾¡£¤¤Ã¤Á¤ê¤½¤Î¼ÂÎÏ¤òÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼¨¤·¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë