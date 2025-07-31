¡Ø¥ß¥ä¥Í²°¡Ù5ÂåÌÜMC¡¦À¾ÈøÅí¥¢¥Ê¡¢µÜº¬À¿»Ê¤È¤Î¶¦±é¤ÇÊÑ²½¡Ö´¶³ÐÅª¤ÊÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×
¡¡ÆÉÇä¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî¤ÎÊóÆ»¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¾ðÊó¥é¥¤¥Ö¡¡¥ß¥ä¥Í²°¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¡¡¸å1¡§55¡Á3¡§50¡Ë¤¬2006Ç¯7·î31Æü¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é¡¢º£Ç¯20Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£MC¤òÌ³¤á¤ëµÜº¬À¿»Ê¡Ê62¡Ë¤ÈÀ¾ÈøÅí¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê25¡Ë¤¬¡¢ORICON NEWS¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£À¾Èø¥¢¥Ê¤ÏMC¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È½¢Ç¤¤·¤Æ¤«¤é4¥ö·î¤ÎÊÑ²½¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û20Ç¯ÌÜÆÍÆþ¤Ë¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡ªµÜº¬À¿»Ê&À¾ÈøÅí¥¢¥Ê
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Âçºå¡¦ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤éÀ¸ÊüÁ÷¡£08Ç¯3·î31Æü¤è¤êÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤ÇÊüÁ÷³«»Ï¤·¤¿¡£¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ï¡¢½éÂå¤Î¿¹¼ãº´µª»Ò¥¢¥Ê¤«¤é¡¢ÀîÅÄÍµÈþ¥¢¥Ê¡¢ÎÓ¥Þ¥ª¥¢¥Ê¡¢ß·¸ý¼ÂÊâ¥¢¥Ê¤ÈÂ³¤¡¢º£Ç¯3·î31Æü¤«¤é5ÂåÌÜ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÀ¾Èø¥¢¥Ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡¶¦±é¤·¤Æ¤«¤é4¥ö·î·Ð¤Ã¤¿À¾Èø¥¢¥Ê¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ½õ¸À¤¹¤ë¤Ê¤é¡©¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËµÜº¬¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢À¾Èø¤µ¤ó¤È¤ÏÁ´¤¯Î©¾ì¤¬°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¡¢¡ÖÀ¾Èø¤µ¤ó¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤Î¶É¥¢¥Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤È¤¤¤¦¶É¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æþ¼Ò3Ç¯ÌÜ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹µ»½Ñ¤ò¤·¤Ã¤«¤êËá¤¯¤È¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£ËÍ¤ÏÁ´¤¯Ëá¤±¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÀ¾Èø¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¶É¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ëº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÏÆ±ÈÖÁÈ¡¢À¸ÊüÁ÷¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÀèÇÚ¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¤¤¤Æ¡¢Ã¯¤«¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶É¥¢¥Ê¤¬1¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦´Ä¶¤¬¼Â¤Ï½é¤á¤Æ¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢ÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦½Å¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Î»×¤¤¤òÅÇÏª¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö²¿¤«¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Â®Êó¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢°ìÈÖ´ðÁÃ¤Îµ»½Ñ¤¬¼«Ê¬¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î4¥ö·î¤ÇÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µÜº¬¤µ¤ó¤¬¡Ø¼«Í³¤Ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Í³¤ËÆ°¤²ó¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢°ìÈÖºÇ½é¤ÎÅÚÂæ¤ò¸Ç¤á¤ë¤È¤³¤í¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆ±ÈÖÁÈ¤ÇMC¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëµÜº¬¤ò¸«¤Æ¡¢»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢À¾Èø¤Ï¡Ö¤´ËÜ¿Í¤¬¤¤¤ëÁ°¤Ç°ìÈÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾È¤ì¡£µÜº¬¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈµÜº¬¤Î¸ÀÍÕ¤òÈÝÄê¤·¡¢¡Ö·ë¹½¡¢´¶³ÐÅª¤ÊÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¡¢Æ±´ü¤È°ì½ï¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤ÎMC¤ò·î¤Ë1²ó¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ø¥ß¥ä¥Í²°¡Ù¤ËÍè¤ÆµÜº¬¤µ¤ó¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¤ÎÊý¤¬¡¢¥²¥¹¥È¤ÎÊý¤È¤ÎÎ®¤ì¤òºî¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ê¥È¡¼¥¯¤Ë¡ËÆþ¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤«¡¢¤³¤³¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦»þ¤¬Áý¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤È¤Ï¡¢¼Ü¤ÎÄ´À°¤È¤«¡¢´°Á´¤Ë´ÉÍý¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ÏµÜº¬¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Î´¶³Ð¤È¤«ÅÁ¤¨Êý¤È¤«¡¢»Ä¤ê¿ôÉÃ¤Ç²¿¤«¤òÆþ¤ì¹þ¤àµ»½Ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËèÆü¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¹¬¤»¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é²£¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û20Ç¯ÌÜÆÍÆþ¤Ë¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡ªµÜº¬À¿»Ê&À¾ÈøÅí¥¢¥Ê
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Âçºå¡¦ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤éÀ¸ÊüÁ÷¡£08Ç¯3·î31Æü¤è¤êÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤ÇÊüÁ÷³«»Ï¤·¤¿¡£¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ï¡¢½éÂå¤Î¿¹¼ãº´µª»Ò¥¢¥Ê¤«¤é¡¢ÀîÅÄÍµÈþ¥¢¥Ê¡¢ÎÓ¥Þ¥ª¥¢¥Ê¡¢ß·¸ý¼ÂÊâ¥¢¥Ê¤ÈÂ³¤¡¢º£Ç¯3·î31Æü¤«¤é5ÂåÌÜ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÀ¾Èø¥¢¥Ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÀ¾Èø¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¶É¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ëº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÏÆ±ÈÖÁÈ¡¢À¸ÊüÁ÷¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÀèÇÚ¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¤¤¤Æ¡¢Ã¯¤«¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶É¥¢¥Ê¤¬1¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦´Ä¶¤¬¼Â¤Ï½é¤á¤Æ¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢ÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦½Å¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Î»×¤¤¤òÅÇÏª¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö²¿¤«¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Â®Êó¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢°ìÈÖ´ðÁÃ¤Îµ»½Ñ¤¬¼«Ê¬¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î4¥ö·î¤ÇÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µÜº¬¤µ¤ó¤¬¡Ø¼«Í³¤Ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Í³¤ËÆ°¤²ó¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢°ìÈÖºÇ½é¤ÎÅÚÂæ¤ò¸Ç¤á¤ë¤È¤³¤í¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆ±ÈÖÁÈ¤ÇMC¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëµÜº¬¤ò¸«¤Æ¡¢»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢À¾Èø¤Ï¡Ö¤´ËÜ¿Í¤¬¤¤¤ëÁ°¤Ç°ìÈÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾È¤ì¡£µÜº¬¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈµÜº¬¤Î¸ÀÍÕ¤òÈÝÄê¤·¡¢¡Ö·ë¹½¡¢´¶³ÐÅª¤ÊÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¡¢Æ±´ü¤È°ì½ï¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤ÎMC¤ò·î¤Ë1²ó¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ø¥ß¥ä¥Í²°¡Ù¤ËÍè¤ÆµÜº¬¤µ¤ó¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¤ÎÊý¤¬¡¢¥²¥¹¥È¤ÎÊý¤È¤ÎÎ®¤ì¤òºî¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ê¥È¡¼¥¯¤Ë¡ËÆþ¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤«¡¢¤³¤³¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦»þ¤¬Áý¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤È¤Ï¡¢¼Ü¤ÎÄ´À°¤È¤«¡¢´°Á´¤Ë´ÉÍý¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ÏµÜº¬¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Î´¶³Ð¤È¤«ÅÁ¤¨Êý¤È¤«¡¢»Ä¤ê¿ôÉÃ¤Ç²¿¤«¤òÆþ¤ì¹þ¤àµ»½Ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËèÆü¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¹¬¤»¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é²£¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£