¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¡¦¥¯¥í¥ß¤¬¡Ö£Ë£Õ£Ò£Ï£Í£É¡×¤È¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¡£±£°·î£²£²Æü¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥ê¡¼¥¹
¡¡¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡×¤ò¼«¾Î¤¹¤ë¥¯¥í¥ß¤¬¡¢¡Ö£Ë£Õ£Ò£Ï£Í£É¡×¤È¤·¤Æ£Í£ò¡¥£Ã£è£é£ì£ä£ò£å£î¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¡Ö¥È¥¤¥º¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡×¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬£³£°Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡££±£°·î£²£²Æü¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö£Ë£Õ£Ò£Ï£Í£É¡¡£É£Î¡¡£Í£Ù¡¡£È£Å£Á£Ä¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£
¡¡£²£°£²£±Ç¯¤«¤é¡Ö¡ôÀ¤³¦¥¯¥í¥ß²½·×²è¡×¤ò³«»Ï¡£Æ±Ç¯È¯É½¤·¤¿¡Ö£Ç£ò£å£å£ä£ù¡¡£Ç£ò£å£å£ä£ù¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬£±£´£°£°Ëü²óÄ¶¤ÎºÆÀ¸¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É²Î¾§ÎÏ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆËÜ³Ê»ÏÆ°¤¹¤ë¡£
¡¡£Ë£Õ£Ò£Ï£Í£É¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«¥¢¥¿¥¤¤¬Î©¤Ä¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢¤Þ¤º¤ÏÉðÆ»´Û¤ÈÅìµþ¥É¡¼¥à¡ª¡¡¤½¤Î¼¡¤Ï¡¢¡ÊÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¡Ë¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¡¦¥¹¥¯¥¨¥¢¡¦¥¬¡¼¥Ç¥ó¤Ê¤ó¤Æ¤Î¤â¥¢¥ê¤«¤â¤Ê¡©¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤À¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ã¡¼¤ó¤È¤â¤é¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¡ª¡×¤ÈÁÔÂç¤ÊÌ´¤ò¤Ö¤Á¾å¤²¤¿¡£