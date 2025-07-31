JR東日本、首都圏5線区の運転を順次再開
JR東日本は、首都圏の5線区の運転を順次再開した。
伊東線（熱海〜伊東駅間）は午後8時ごろ、東海道線（東京〜熱海駅間）と横須賀線（大船〜久里浜駅間）は午後9時ごろ、常磐線（東海〜高萩駅間）は午後10時ごろ、内房線（君津〜安房鴨川駅間）と外房線（茂原〜安房鴨川駅間）は午後11時ごろから運転を再開した。湘南新宿ラインは終電まで運転を見合わせる。いずれも7月31日は始発から運転する計画であるものの、内房線と外房線では一部運休が発生する見込み。
また、東北本線（白石〜名取駅間、岩切〜小牛田駅間）、常磐線（高萩〜原ノ町駅間、原ノ町〜仙台駅間）、仙石線、仙石東北ライン、石巻線（前谷地〜女川駅間）、磐越東線（小野新町〜いわき駅間）、釜石線（遠野〜釜石駅間）、山田線（上米内〜宮古駅間）、八戸線、津軽線（代行バス含む）、奥羽本線（新青森〜青森駅間）、わんタク（フリー便・定時便）は終日運転を見合わせ、あす7月31日は始発から運転する見込み。一部で運休が発生する。気仙沼線BRT、大船渡線BRT、大湊線は終日運転を見合わせ、自治体からの避難指示が解除となり次第、運転を再開する。