¡ÚÆôºê¥Ü¡¼¥È¡¦£Ç·¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡ÛÃÝ°æÆàÈþ¡¡£Ä£Ò£±¹æÄú¤â¼ê±þ¤¨¤Ï¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡Öµ¯¤³¤·¤¬°²á¤®¤Æ¡Ä¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Æôºê¤Î£Ç·¡Ö¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¶¥Áö¤¢¤Þ¤¬¤µ¤¥Ô¥ó¥¯¥ë¥«¥Ã¥×¡×¤¬£³£±Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡ÃíÌÜ¤Î½éÆü¥É¥ê¡¼¥à£±ÏÈ¤ÎÃÝ°æÆàÈþ¡Ê£³£¶¡áÊ¡²¬¡Ë¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿£´£³¹æµ¡¤ÎÁ°Áà¼Ô¤ÏÆ±¤¸Ê¡²¬»ÙÉô¤Î¸¤Æ¸Àé½©¡£¡Ö¾è¤ê¿´ÃÏ¤È¤«²¡¤·´¶¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÃæÈ×¤«¤éÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ËÀ®¸ù¤·¡¢Ãå½ç°Ê¾å¤Î¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Îµ¡¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤ÀÁ°¸¡¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÃ·±¸å¤Ï¡Öµ¯¤³¤·¤¬°²á¤®¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÉÔËþ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¶á¶·¤ÏÁ°Àá¤ÎÊ¡²¬¤Ç»ºµÙ¤«¤éÉüµ¢¸å½é¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¥ê¥º¥à¤Ï¾å¸þ¤¡£¤Þ¤º¤ÏËÜÈÖ¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÄì¾å¤²¤ò¿Þ¤ê¡¢£²ÀáÏ¢Â³£Ö¤Ø¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£