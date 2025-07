『ウォーキング・デッド』×DbD最強コラボが実現！リック、ミショーン、ダリルが霧の森に参戦

大人気ホラーゲーム『Dead by Daylight(デッド・バイ・デイライト)』にて、『ウォーキング・デッド』とのコラボレーションチャプター「Dead by Daylight: The Walking Dead(ウォーキング・デッド)」が、本日2025年7月30日(水)1:00より発売される。

あの『ウォーキング・デッド』の有名キャラクターが、次は霧の森で新たなストーリーを展開!

米AMCが手がける大ヒットTVシリーズ『ウォーキング・デッド』は、キャラクターを軸とした緊迫感のあるストーリー展開、他に類を見ない緻密な世界観の構築、そして視聴者を引きつける数々の象徴的な名シーンを生み出し、過去15年にわたりホラージャンルで不動の地位を築いてきた。

今回のコラボレーションチャプターでは、シリーズの主人公「Rick Grimes(リック・グライムス)」と、そのパートナー「Michonne Grimes(ミショーン・グライムス)」の2名がサバイバーとして参戦する。さらに「Daryl Dixon(ダリル・ディクソン)」はレジェンダリースキンという形で霧の森に足を踏み入れた。

『ウォーキング・デッド』シリーズのファンにとっても、『Dead by Daylight』のプレイヤーにとっても、リック、ミショーン、ダリルの参戦は、特別な機会になるだろう。『ウォーキング・デッド』の人気キャラクターをゲーム内で操作できるという点だけでなく、ホラー界を象徴する他のキャラクターたちと肩を並べ、霧の森で彼らが物語を紡ぎ続けることができるからだ。

本チャプターについて、『Dead by Daylight』シニア・クリエイティブディレクターのデイブ・リチャードは以下のように述べている。

「誰もが愛する素晴らしいキャラクター達を『Dead by Daylight』の世界に迎え入れることができ、心より嬉しく思います。二人はスキルと経験から、エンティティの領域に挑むのにふさわしい存在です。そして何より、『Dead by Daylight』のサバイバーでは珍しく、特別な絆を持っている二人であり、私たちはその関係性をゲーム内で表現できることにとてもワクワクしています」

また、AMCのゲーム&フランチャイズ部門バイスプレジデントのクレイトン・ニューマンも次のようにコメントを寄せている。

「これまで『ウォーキング・デッド』では、ホラー史において象徴的なサバイバーたちをファンの皆さんに届けてきました。今回Behaviour Interactiveとタッグを組むことで、彼らが培ってきたサバイバルスキルを霧の森で試すことができ、非常に嬉しく思います。エンティティは、非常に手ごわい相手と対峙することになるでしょう」

2025 年も勢いが止まらない『Dead by Daylight』

10周年イヤーを目前に控えた『Dead by Daylight』は、今年も数々の有名タイトルとコラボを実現し、シリーズ史上最大級の盛り上がりを見せている。

日本国内でも大きな話題になった『東京喰種トーキョーグール』チャプターに続き、世界のファンから最も多くのリクエストが寄せられ、歴代最高レベルの結果を残した『Five Nights at Freddy’s(ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ)』チャプターもリリースされた。そしてホラー界の名だたる作品から集結したキラーとサバイバーたちが交錯するこの作品に、ついに今回『ウォーキング・デッド』から伝説的なキャラクターが加わった。

「Dead by Daylight: The Walking Dead(ウォーキング・デッド)」は、2025年7月30日(水)よりSteam、PS5、PS4、Xbox One、Xbox Series X|S、Epic Games Store、Windows Store、Nintendo Switchにて発売中だ。

