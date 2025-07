バンダイスピリッツは、『ブルーアーカイブ The Animation』より「ブルーアーカイブ The Animation アロナ フィギュア 」(15,400円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年1月発送予定。2026年1月発送予定「ブルーアーカイブ The Animation アロナ フィギュア」(15,400円)

NEXON Games&Yostarのアプリゲーム 学園×青春×物語RPG『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』を原作としたTVアニメ『ブルーアーカイブ The Animation』より、キービジュアルのアロナがフィギュアになって登場。透き通った空気感をそのまま切り取ったかのような造形、まるで今にも動き出しそうな躍動感、水面と瓦礫を再現したジオラマ風台座など見どころが盛りだくさん。元気な笑顔パーツとは印象の異なる、はにかみ笑顔の表情変えパーツも付属する。(C) NEXON Games/アビドス商店街