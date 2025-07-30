¡Ö¥é¡¦¥à¡¼¡×¤«¤é37Ç¯¡ÄµÆÃÓÅí»ÒàÆüËÜ¤ÎÈþáÃåÊª»Ñ¤Ë¡ÖÆüËÜ¤ÎÉ÷¾ð¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡ÖÎÃ¤·¤²¤¹¤®¤Æ´¶Æ°¡×¤ÎÀ¼
ÀÄÎÐ¤ÎÃåÊª¡¢Çö¿å¿§¤ÎÂÂÞ»Ñ¤Ç
¡¡½÷Í¥¤ÎµÆÃÓÅí»Ò(57)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÎÃ¤ä¤«¤ÊÀÄÎÐ¿§¤ÎÃåÊª»Ñ¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÆüËÜÊ¸²½¤¬Âç¹¥¤¤Ê»ä¡£ËèÇ¯¡¢¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îò»Ë¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¿ÏÂÁõ¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¡¢Ì¤Íè¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯Ìò³ä¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÃ´¤¨¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤Þ¤ë¤ä¤Þ¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼»£±Æ¤Ë¤Î¤¾¤ó¤À¤³¤È¤òÊó¹ð¡£ÆüËÜ²È²°¤Î±ïÂ¦¤Ë¹ø¤«¤±¤¿ÎÃ¤·¤²¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡¶âµûÈ¤òÅº¤¨¤¿²Æ¤é¤·¤¤±é½Ð¤È¡¢ÀÄÎÐ¤ÎÃåÊª¡¢Çö¿å¿§¤ÎÂÂÞ¤Þ¤ÇºÙÉô¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿Áõ¤¤¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖËèÇ¯¤Î¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªåºÎï¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÅí¤µ¤ó¡¢ÎÃ¤·¤²¤¹¤®¤Æ¸«¹û¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÖÆüËÜ¤ÎÈþ¤ò¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤ëÅí¤Á¤ã¤ó¤¬ÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¿§¹ç¤¤¤¬¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö½ë¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¤È¤Æ¤âÎÃ¤·¤²! ¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¡×¡ÖÆüËÜ¤ÎÉ÷¾ð¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È´¶Æ°¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡µÆÃÓ¤Ï1984Ç¯¤Ë¡ÖÀÄ½Õ¤Î¤¤¤¸¤ï¤ë¡×¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£88Ç¯¤Ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥é¡¦¥à¡¼¡×¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¤â¡¢¥Ò¥Ã¥Èºî¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤ºÃ»´ü´Ö¤Ç²ò»¶¡£¶áÇ¯¤Ï¥·¥Æ¥£¡¦¥Ý¥Ã¥×¥Ö¡¼¥à¤â¤¢¤ê¡¢³Ú¶Ê¤¬ºÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£