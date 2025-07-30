DYGL、最新アルバム発売記念パーティーのYouTube生配信決定
フジロックでも大きな注目を集めたDYGL。最新アルバム『Who's in the House?』リリース記念パーティーが、8月1日に東京・Time Out Cafe & Diner／KATA（恵比寿リキッドルーム2F）にて開催。YouTubeにて同日20時より生配信される。
8月13日に待望の5作目『Who's in the House?』をリリースするDYGL。今回のイベントでは、メンバー全員参加の公開インタビュートークや、フルセットでのライブパフォーマンスが披露される。MC／インタビュアーは小熊俊哉（Rolling Stone Japan）が務める。
DYGL presents Pre-Release Party "Who's in the House?"
supported by Rolling Stone Japan
日時：2025年8月1日（金）
会場：TIME OUT CAFE & KATA（恵比寿リキッドルーム2F）
YouTube Streaming 20:00〜開始予定
配信URL：https://www.youtube.com/live/Q6cvNHv2j2U
出演：
DYGL（秋山、下中、嘉本、加地、鈴木）
MC／インタビュアー：小熊俊哉
DYGL "Whos in the House?" TOUR
2025年9月15日（月・祝） 金沢 AZ
2025年9月17日（水） 名古屋 CLUB QUATTRO
2025年9月18日（木） 梅田 CLUB QUATTRO
2025年9月23日（火・祝） 新潟 CLUB RIVERST
2025年9月26日（金） 渋谷 Spotify O-EAST
2025年10月1日（水） 札幌 cube garden
2025年10月19日（日） 福岡 The Voodoo Lounge
2025年10月23日（木） 香川 高松 TOONICE
2025年10月24日（金） 京都 磔磔
2025年10月26日（日） F.A.D YOKOHAMA
チケット購入：https://w.pia.jp/t/dygl-fall2025/
8月13日に待望の5作目『Who's in the House?』をリリースするDYGL。今回のイベントでは、メンバー全員参加の公開インタビュートークや、フルセットでのライブパフォーマンスが披露される。MC／インタビュアーは小熊俊哉（Rolling Stone Japan）が務める。
DYGL presents Pre-Release Party "Who's in the House?"
supported by Rolling Stone Japan
日時：2025年8月1日（金）
会場：TIME OUT CAFE & KATA（恵比寿リキッドルーム2F）
YouTube Streaming 20:00〜開始予定
配信URL：https://www.youtube.com/live/Q6cvNHv2j2U
出演：
DYGL（秋山、下中、嘉本、加地、鈴木）
MC／インタビュアー：小熊俊哉
DYGL "Whos in the House?" TOUR
2025年9月15日（月・祝） 金沢 AZ
2025年9月17日（水） 名古屋 CLUB QUATTRO
2025年9月18日（木） 梅田 CLUB QUATTRO
2025年9月23日（火・祝） 新潟 CLUB RIVERST
2025年9月26日（金） 渋谷 Spotify O-EAST
2025年10月1日（水） 札幌 cube garden
2025年10月19日（日） 福岡 The Voodoo Lounge
2025年10月23日（木） 香川 高松 TOONICE
2025年10月24日（金） 京都 磔磔
2025年10月26日（日） F.A.D YOKOHAMA
チケット購入：https://w.pia.jp/t/dygl-fall2025/