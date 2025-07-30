気象庁は、30日午後9時59分に津波観測に関する情報を発表しました。

津波による潮位変化が観測されてから最大波が観測されるまでに数時間以上かかることがあります。場所によっては、観測した津波の高さよりさらに大きな津波が到達しているおそれがあります。今後、津波の高さは更に高くなることも考えられます。

30日午後9時54分までに観測された津波の観測時刻と最大高さは次の通りです。

■北海道太平洋沿岸東部＜津波注意報：1m＞

・浜中町霧多布港

第1波：30日午前10時20分 押し波

観測最大：30日午後1時11分 0.6m

・根室市花咲

第1波：30日午前10時17分 押し波

観測最大：30日午後2時57分 0.8m

・釧路

第1波：30日午前10時30分 押し波

観測最大：30日午後3時59分 0.4m

■北海道太平洋沿岸中部＜津波注意報：1m＞

・浦河

第1波：第１波識別不能

観測最大：30日午後4時6分 0.2m

・十勝港

第1波：30日午前10時32分 押し波

観測最大：30日午後4時51分 0.6m

・えりも町庶野

第1波：30日午前10時28分 押し波

観測最大：30日午後9時14分 0.6m

■北海道太平洋沿岸西部＜津波注意報：1m＞

・苫小牧東港

第1波：30日午前11時10分 押し波

観測最大：30日午後7時4分 0.5m

・白老港

第1波：第１波識別不能

観測最大：30日午後8時16分 0.3m

・函館

第1波：第１波識別不能

観測最大：30日午後7時0分 0.4m

■北海道日本海沿岸北部＜津波注意報：1m＞

・留萌

第1波：第１波識別不能

観測最大：30日午後5時41分 0.2m

・稚内

第1波：第１波識別不能

観測最大：30日午後4時39分 0.3m

■オホーツク海沿岸＜津波注意報：1m＞

・枝幸港

第1波：30日午前11時13分 押し波

観測最大：30日午後5時9分 0.3m

・紋別港

第1波：30日午前10時59分 押し波

観測最大：30日午前11時15分 0.3m

・網走

第1波：30日午前10時37分 押し波

観測最大：30日午後3時50分 0.3m

■青森県太平洋沿岸＜津波注意報：1m＞

・むつ市関根浜

第1波：第１波識別不能

観測最大：30日午後7時16分 0.4m

・むつ小川原港

第1波：30日午前10時45分 押し波

観測最大：30日午後2時54分 0.4m

・八戸港

第1波：30日午前10時52分 押し波

観測最大：30日午後7時16分 0.8m

■岩手県＜津波注意報：1m＞

・久慈港

第1波：第１波識別不能

観測最大：30日午後1時52分 1.3m

・宮古

第1波：30日午前10時41分 押し波

観測最大：30日午後3時8分 0.5m

・釜石

第1波：30日午前10時40分 押し波

観測最大：30日午後2時13分 0.5m

・大船渡

第1波：30日午前10時48分 押し波

観測最大：30日午後6時0分 0.4m【更新】

■宮城県＜津波注意報：1m＞

・石巻市鮎川

第1波：第１波識別不能

観測最大：30日午後7時9分 0.5m

・石巻港

第1波：30日午前11時28分 押し波

観測最大：30日午後2時23分 0.7m

・仙台港

第1波：30日午前11時35分 押し波

観測最大：30日午後9時29分 0.8m【更新】

■福島県＜津波注意報：1m＞

・相馬

第1波：30日午前11時33分 押し波

観測最大：30日午後7時1分 0.7m

・いわき市小名浜

第1波：30日午前11時4分 押し波

観測最大：30日午後6時49分 0.5m

■茨城県＜津波注意報：1m＞

・大洗

第1波：30日午前11時15分 押し波

観測最大：30日午後3時9分 0.6m

・神栖市鹿島港

第1波：30日午前11時18分 押し波

観測最大：30日午後8時47分 0.8m

■千葉県九十九里・外房＜津波注意報：1m＞

・銚子

第1波：30日午前11時9分 押し波

観測最大：30日午後1時23分 0.3m

・勝浦市興津

第1波：第１波識別不能

観測最大：30日午後7時2分 0.3m

■千葉県内房＜津波注意報：1m＞

・館山市布良

第1波：第１波識別不能

観測最大：30日午後8時5分 0.6m

■東京湾内湾＜津波注意報：1m＞

・東京晴海

第1波：30日午後0時37分 押し波

観測最大：30日午後2時15分 0.2m

・横須賀

第1波：30日午前11時40分 押し波

観測最大：30日午後0時10分 0.1m

・千葉

第1波：30日午後0時32分 押し波

観測最大：30日午後1時8分 0.2m

・横浜

第1波：30日午後0時3分 押し波

観測最大：30日午後1時40分 0.3m

■伊豆諸島＜津波注意報：1m＞

・伊豆大島岡田

第1波：第１波識別不能

観測最大：30日午後6時19分 0.2m【更新】

・三宅島坪田

第1波：第１波識別不能

観測最大：30日午後2時41分 0.3m

・神津島神津島港

第1波：第１波識別不能

観測最大：30日午後6時34分 0.4m

・三宅島阿古

第1波：欠測

観測最大： 欠測

・八丈島八重根

第1波：第１波識別不能

観測最大：30日午後4時19分 0.8m

・八丈島神湊

第1波：第１波識別不能

観測最大：30日午後3時27分 0.4m

■小笠原諸島＜津波注意報：1m＞

・父島二見

第1波：30日午前11時57分 押し波

観測最大：30日午後3時19分 0.4m

■相模湾・三浦半島＜津波注意報：1m＞

・三浦市三崎漁港

第1波：30日午前11時29分 押し波

観測最大：30日午後3時19分 0.2m

・三浦市油壺

第1波：30日午前11時22分 押し波

観測最大：30日午後7時42分 0.2m

■静岡県＜津波注意報：1m＞

・沼津市内浦

第1波：第１波識別不能

観測最大：30日午後5時23分 0.3m

・南伊豆町手石港

第1波：第１波識別不能

観測最大：30日午後6時19分 0.4m

・下田港

第1波：第１波識別不能

観測最大：30日午後7時37分 0.5m

・伊東

第1波：30日午前11時21分 押し波

観測最大：30日午前11時46分 0.2m

・焼津

第1波：第１波識別不能

観測最大：30日午後5時32分 0.3m

・御前崎

第1波：第１波識別不能

観測最大：30日午後4時53分 0.3m

■愛知県外海＜津波注意報：1m＞

・田原市赤羽根

第1波：30日午後0時11分 押し波

観測最大：30日午後2時43分 0.3m

■伊勢・三河湾＜津波注意報：1m＞

・名古屋

第1波：30日午後1時29分 押し波

観測最大：30日午後2時19分 0.2m

・半田市衣浦

第1波：第１波識別不能

観測最大：30日午後3時1分 0.2m

・四日市

第1波：30日午後1時20分 押し波

観測最大：30日午後2時59分 0.1m

・豊橋市三河港

第1波：30日午後1時18分 押し波

観測最大：30日午後3時3分 0.2m

■三重県南部＜津波注意報：1m＞

・鳥羽

第1波：第１波識別不能

観測最大：30日午後4時31分 0.3m

・尾鷲

第1波：30日午後0時8分 押し波

観測最大：30日午後5時22分 0.4m

・熊野市遊木

第1波：30日午後2時4分 押し波

観測最大：30日午後2時12分 0.3m

■大阪府＜津波注意報：1m＞

・岬町淡輪

第1波：30日午後1時23分 押し波

観測最大：30日午後6時26分 0.1m

・大阪天保山

第1波：第１波識別不能

観測最大：30日午後6時1分 0.3m

■淡路島南部＜津波注意報：1m＞

・洲本

第1波：30日午後0時59分 押し波

観測最大：30日午後7時3分 0.2m

■和歌山県＜津波注意報：1m＞

・那智勝浦町浦神

第1波：30日午後0時14分 押し波

観測最大：30日午後4時9分 0.3m

・白浜町堅田

第1波：30日午後0時17分 押し波

観測最大：30日午後4時30分 0.4m

・御坊市祓井戸

第1波：第１波識別不能

観測最大：30日午後6時7分 0.4m

・和歌山

第1波：30日午後1時7分 押し波

観測最大：30日午後6時36分 0.3m

・串本町袋港

第1波：30日午後0時51分 押し波

観測最大：30日午後8時54分 0.5m

■徳島県＜津波注意報：1m＞

・小松島

第1波：30日午後1時3分 押し波

観測最大：30日午後6時48分 0.2m

・徳島由岐

第1波：30日午後0時30分 押し波

観測最大：30日午後9時42分 0.4m【更新】

■愛媛県宇和海沿岸＜津波注意報：1m＞

・宇和島

第1波：30日午後1時31分 押し波

観測最大：30日午後7時32分 0.1m

■高知県＜津波注意報：1m＞

・室戸市室戸岬

第1波：30日午後2時22分 押し波

観測最大：30日午後9時15分 0.5m

・高知

第1波：30日午後0時49分 押し波

観測最大：30日午後7時2分 0.2m

・中土佐町久礼港

第1波：30日午後0時53分 押し波

観測最大：30日午後5時35分 0.4m

・土佐清水

第1波：30日午後0時45分 押し波

観測最大：30日午後9時40分 0.3m【更新】

■大分県瀬戸内海沿岸＜津波注意報：1m＞

・別府港

第1波：30日午後1時41分 押し波

観測最大：30日午後4時25分 0.1m

■大分県豊後水道沿岸＜津波注意報：1m＞

・佐伯市松浦

第1波：30日午後1時5分 押し波

観測最大：30日午後9時24分 0.2m【更新】

■宮崎県＜津波注意報：1m＞

・日向市細島

第1波：30日午後0時40分 押し波

観測最大：30日午後1時19分 0.2m

・宮崎港

第1波：30日午後0時54分 押し波

観測最大：30日午後8時29分 0.5m【更新】

・日南市油津

第1波：30日午後0時56分 押し波

観測最大：30日午後8時18分 0.4m【更新】

■鹿児島県東部＜津波注意報：1m＞

・南大隅町大泊

第1波：第１波識別不能

観測最大：30日午後5時48分 0.5m

・志布志港

第1波：30日午後1時11分 押し波

観測最大：30日午後5時8分 0.3m

■種子島・屋久島地方＜津波注意報：1m＞

・種子島西之表

第1波：第１波識別不能

観測最大：30日午後5時39分 0.4m

・種子島熊野

第1波：30日午後2時48分 押し波

観測最大：30日午後5時13分 0.7m

■奄美群島・トカラ列島＜津波注意報：1m＞

・中之島

第1波：第１波識別不能

観測最大：30日午後6時20分 0.4m

・奄美市小湊

第1波：30日午後1時19分 押し波

観測最大：30日午後4時31分 0.6m

・奄美市名瀬

第1波：第１波識別不能

観測最大：30日午後4時33分 0.4m

■鹿児島県西部＜津波注意報：1m＞

・枕崎

第1波：第１波識別不能

観測最大：30日午後6時26分 0.5m

・阿久根

第1波：30日午後2時22分 押し波

観測最大：30日午後6時8分 0.2m

■沖縄本島地方＜津波注意報：1m＞

・沖縄市中城湾港

第1波：30日午後1時33分 押し波

観測最大：30日午後2時3分 0.1m

・南城市安座真

第1波：第１波識別不能

観測最大：30日午後4時41分 0.1m

・那覇

第1波：第１波識別不能

観測最大：30日午後9時47分 0.1m【更新】

■大東島地方＜津波注意報：1m＞

・南大東漁港

第1波：30日午後3時18分 押し波

観測最大：30日午後8時25分 0.1m

■宮古島・八重山地方＜津波注意報：1m＞

・宮古島平良

第1波：30日午後2時27分 押し波

観測最大：30日午後5時56分 0.2m