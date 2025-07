THREEの100％精油フレグランスで心と呼吸を整える夏へ♡

THREEの人気フレグランス「エッセンシャルセンツ」がこの夏、装いも香りも新たにリニューアル。植物の命が凝縮された100%天然精油を使用し、マインドと呼吸に寄り添うような優しい芳香にアップデートされました。石や花、果実など自然のエレメントをモダンにまとい、日常にそっと癒しを添えてくれる新しい香りの体験が始まります。

100%精油で生まれ変わる自然の香り

THREEの「エッセンシャルセンツ」は、植物の有用成分を豊かに含む100%精油のみで香りを構成。

中でも、熊本県南阿蘇の自社ハーブガーデンで育てられたオリジナルのゼラニウム精油は、リナロール含有量が従来の約2倍。

このゼラニウムの華やかさと青みのあるハーバルなタッチが、全6種の香調に奥行きと洗練をもたらします。心の奥に届くような芳香で、自分らしくあることをそっと後押ししてくれます。

選べる6種の香りで気分をチューニング

THREE エッセンシャルセンツ R 00 WRITTEN IN STONE

価格:10mL・5,940円(税込)/ 価格:30mL・13,200円(税込)

THREE エッセンシャルセンツ R 01 LIKE A FLOWER

価格:10mL・5,940円(税込)/ 価格:30mL・13,200円(税込)

THREE エッセンシャルセンツ R 02 DAYS IN THE TREES

価格:10mL・5,940円(税込)/ 価格:30mL・13,200円(税込)

今回のアップデートで登場するのは「石」「花」「樹」「果実」「種」「土」の6つのエレメントから着想を得た香りたち。

クリーンで凛とした「00 WRITTEN IN STONE」や、ゼラニウムの美しさを最大限に引き出した「01 LIKE A FLOWER」、樹木に抱かれるような「02 DAYS IN THE TREES」など、香りごとに異なるニュアンスが楽しめます。

THREE エッセンシャルセンツ R 03 BLACKCURRANT BERET

価格:10mL・5,940円(税込)/ 価格:30mL・13,200円(税込)

THREE エッセンシャルセンツ R 04 SPIRIT OF EDEN

価格:10mL・5,940円(税込)/ 価格:30mL・13,200円(税込)

THREE エッセンシャルセンツ R 05 AFTER THE RAIN

価格:10mL・5,940円(税込)/ 価格:30mL・13,200円(税込)

自分の心と体が求める空気を選ぶように、その日の気分で纏いたくなるラインナップです。

香りが持続する“アロマシーリング処方”

エッセンシャルセンツは、天然のホホバ種子油を用いた「天然アロマシーリング処方」によって、精油の香りがふわりと持続。

人工香料や保存料に頼らず、自然の力だけで香りを長く楽しめるのもTHREEならでは。肌や心に優しく、日々のあらゆるシーン──仕事の合間や眠る前、朝の目覚めにも心地よく寄り添ってくれます。

深呼吸したくなるフレグランスを日常に

自然とともに呼吸し、心を整える。THREEの「エッセンシャルセンツ」は、そんなライフスタイルを叶えるフレグランスです。

植物がもつ豊かな個性を香りに閉じ込めた6つの芳香は、私たちのマインドに静かに、しかし確かに響きます。精油100%の香りを通して、自分らしさを取り戻すひとときを。

あなたの日常に、深呼吸したくなるような香りの習慣を取り入れてみませんか?