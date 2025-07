◾︎『Another morning, Another pillows』 アナログレコード(2枚組)

NAS-2149〜2150 / 定価:¥5,500(税抜価格¥5,000)

2025年9月16日発売 (オリジナル発売日:2002年10月23日)

[SIDE A]

She is perfectWonderful SightSleepy HeadYellow beansSkeleton Liar [SIDE B]NightmareCome Downレッサーハムスターの憂欝NinnySubhuman

[SIDE C]

We have a theme songGoing DownSpiky GooseScent of sweetCurly Rudy

[SIDE D]

STALKER GOES TO BABYLONcherryプラスチックフラワーBeautiful Pictureそんな風にすごしたい

・販売サイト

KING e-SHOP(限定発売)

https://kingeshop.jp/shop/contents1/pillows.aspx

*7月30日(水)21:00〜予約販売開始