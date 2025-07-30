the pillows、B面集『Another morning, Another pillows』＆13thアルバム『MY FOOT』アナログレコードリリース
the pillowsがキングレコード後期の作品、B面集『Another morning, Another pillows』と13作目のオリジナルアルバム『MY FOOT』2作品を、アナログレコードとして発売することが決定した。
発売日はバンド結成日にあたる9月16日。これまでのアナログ盤同様、ダブルジャケット仕様でのリリースとなる。キングレコードECサイト、KING e-SHOP限定発売。2枚同時購入でアルバムジャケットステッカー2枚が特典として付属する。
◾︎『Another morning, Another pillows』 アナログレコード（2枚組）
NAS-2149〜2150 / 定価：￥5,500（税抜価格￥5,000）
2025年9月16日発売 （オリジナル発売日：2002年10月23日）
[SIDE A]She is perfectWonderful SightSleepy HeadYellow beansSkeleton Liar [SIDE B]NightmareCome Downレッサーハムスターの憂欝NinnySubhuman
[SIDE C]We have a theme songGoing DownSpiky GooseScent of sweetCurly Rudy
[SIDE D]STALKER GOES TO BABYLONcherryプラスチックフラワーBeautiful Pictureそんな風にすごしたい
・販売サイト
KING e-SHOP（限定発売）
https://kingeshop.jp/shop/contents1/pillows.aspx
＊7月30日（水）21:０0〜予約販売開始
◾︎『MY FOOT』 アナログレコード
NAS-2151 / 定価：￥4,400（税抜価格￥4,000）
2025年9月16日発売 （オリジナル発売日：2006年1月12日）
[SIDE A]MY FOOTROCK’N’ROLL SINNERS空中レジスターサード アイMighty lovers [SIDE B]ノンフィクションDegenerationMARCH OF THE GODMy girl (Document Version)さよならユニバースGazelle city
※2枚同時購入特典ステッカー（中央）
・販売サイト
KING e-SHOP（限定発売）
https://kingeshop.jp/shop/contents1/pillows.aspx
＊7月30日（水）21:０0〜予約販売開始
◆the pillows オフィシャルサイト