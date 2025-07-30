¤ª¤â¤«¤²¡¢Digital single¡Ö¥Ü¥¯¤ÎÊ¸³Ø¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹
¤ª¤â¤«¤²¤ÎNew single¡Ö¥Ü¥¯¤ÎÊ¸³Ø¡×¤¬8·î6Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡£
¤ª¤â¤«¤²¤Ï¹â¹»ºß³ØÃæ¤À¤Ã¤¿2023Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¡¢ºÇ¶á¤Ç¤ÏÅÔÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÁ´¹ñ¤Î¥µ¡¼¥¥Ã¥È¥Õ¥§¥¹¤Ê¤É¤Ç¤âÆ°°÷¤ò½¸¤áÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢ÅÔÆâ¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤¹¤ë²£ÉÍÈ¯¤Î£´¥Ô¡¼¥¹¡¦¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤À¡£
¡Ö¥Ü¥¯¤ÎÊ¸³Ø¡×¤Ï¡¢Ì´¤òÄü¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÉÔ´ïÍÑ¤Ê¼ç¿Í¸ø¡Ö¥Ü¥¯¡×¤¬¡Ö¤¢¤Ê¤¿¡×¤Î¾Ð´é¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤¦°ìÅÙÌ´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯³Ú¶Ê¤À¡£¼ç¿Í¸ø¤ÎÃ¯¤è¤ê¤â¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ê»ÑÀª¤äÅù¿ÈÂç¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡¢ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤¿Æü·¨´ÓÂÀ¡ÊG, Vo¡Ë¤Î²áµî¤È½Å¤Ê¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê´¶¾ð¤ÈÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
8·î22Æü¤Ë¤ÏTOKIOTOKYO¤Ë¤Æ¼«¼ç´ë²è¤Î2¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤¬³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤¹¤Ç¤ËSOLD OUT¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Digital Single¡Ö¥Ü¥¯¤ÎÊ¸³Ø¡×
2025Ç¯8·î6Æü(¿å)¥ê¥ê¡¼¥¹
https://lnk.to/Boku_no_BungakuNE
¼«¼ç´ë²è¡ã¤ª¤â¤«¤²PRESENTS¤¢¤Îº¢¤ÎÌ´¤ÎÏÃ¡ä
£¸·î22Æü¡Ê¶â¡Ë
¡÷TOKIOTOKYO ¢¨SOLD OUT
OPEN 18:30 / START 19:00
½Ð±é¡§¤ª¤â¤«¤²¡¢Fish and Lips
https://www.youtube.com/shorts/SzfMizI6HPoInstagram : https://www.instagram.com/omokage_band/
YouTube : https://www.youtube.com/@omokage_band
¾: https://x.com/omokage_band
TikTok : https://www.tiktok.com/@omokage_band
¥Á¥±¥Ã¥È¥Ð¡¼¥É: https://ticket-bird.jp/artists/omokage#