¡ÚÀ¾Éð¡Û£±£²°ÂÂÇ¤â·èÄêÂÇÉÔÂ¤ÇÏ¢¾¡¤Ê¤é¤º¡¡¹â¶¶¸÷À®¤Ï£¶²ó£¶¼ºÅÀ¤Ç£µÇÔÌÜ¡ÖÆñ¤·¤¤»î¹ç¡×
¡¡À¾Éð¤Ï£³£°Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Êµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë¤Ë£´¡¼£¶¤ÈÇÔ¤ìÏ¢¾¡¤Ï¤Ê¤é¤º¡£¼Ú¶â¤ÏºÆ¤Ó£µ¤È¤Ê¤ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤â£µ¡¦£µ¤ËÌá¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¡¦¹â¶¶¸÷À®Åê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤Ï£´²óÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤éÃæÀî¤Îº¸Ãæ´ÖÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ÇÀèÀ©¤òµö¤¹¤È¡¢£µ²ó¤Ë½¡¡¢ÂÀÅÄ¤ÎÏ¢Â³Å¬»þÂÇ¤Ç£³ÅÀ¤ò¼º¤¤£°¡¼£´¤È¤¤¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤é¤ì¤¿¡£Ä¾¸å¤Î£¶²ó¤ËÌ£ÊýÂÇÀþ¤¬³°ºê¡¢¥Ç¡¼¥Ó¥¹¤ÎÏ¢Â³Å¬»þÂÇ¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦µÜ¾ë¤«¤é£²ÅÀ¤òÃ¥¤¤£²¡¼£´¤ÈÈ¿·â¤¹¤ë¤â¹â¶¶¤Ï¤½¤ÎÎ¢¡¢ÂçÎ¤¤ÎÃæ±Û¤¨»°ÎÝÂÇ¤Ç£²ÅÀ¤ò¼º¤¤¼çÆ³¸¢¤ò¼êÊü¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï£¹²ó¤ËÀ¾Àî¤Î£¶¹æ£²¥é¥ó¤ÇÄÉ¤¤¤¹¤¬¤ë¤â¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÈÆ±¤¸£±£²°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤â·èÄêÂÇ¤Îº¹¤ÇÏ¢¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡£¶²ó£±£±°ÂÂÇ£¶¼ºÅÀ¡Ê£µ¼«ÀÕÅÀ¡Ë¤Ç£µÇÔÌÜ¡Ê£´¾¡¡Ë¤òµÊ¤·¤¿¹â¶¶¤Ï¡Ö»î¹ç¤ÎÆþ¤ê¤â»î¹çÅ¸³«¤âÁ´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆñ¤·¤¤»î¹ç¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À°¤¤¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²þÁ±ÅÀ¤À¤±¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¼¡²ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌ³¤á¤ÆÁ°¸þ¤¤À¤Ã¤¿¡£