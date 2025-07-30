ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢Ê¿À®¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¡¦NICO¤È¥Ñ¥·¥ã¥ê¡ªÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Û¤Ã¤³¤ê¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¥³¥ó¥Ó¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×
7·î29Æü¡¢ÈÄÌîÍ§Èþ¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶âÈ±»þÂå¤ÎNICO¤È¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤â¸ø³«
ÈÄÌî¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡ÖºòÆüYouTube½é¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥Ë¥³¤È¤Î¤ª¤â¤¤¤Ç¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È¡¢Ê¿À®¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¡¦NICO¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë»£±Æ¤·¤¿¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤µ¤ÎÅÁ¤ï¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¥³¥ó¥Ó¡×¡ÖÃçÎÉ¤·²Ä°¦¤¤¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×¡ÖÉáÃÊ¸«¤ì¤Ê¤¤¤È¤â¤Á¤ó´¶¡×¡Ö2¿Í¤ÎÃç¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¡Ö¤È¤â¤Á¤ó¤È¤Ë¤³¤Á¤ã¤ó¥³¥ó¥ÓºÇ¶¯¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤«¤Ä¤ÆAKB48¤Î1´üÀ¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¸½ºß¤Ï·ÝÇ½³èÆ°¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ëÈÄÌî¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï2021Ç¯1·î¤ËÅìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º½êÂ°¤ÎÉ×¡¦¹â¶¶Ô÷ÆóÁª¼ê¤È¤Î·ëº§¤òÊó¹ð¤·¡¢Æ±Ç¯10·î¤ËÂè1»Ò½÷»ù¤ÎÃÂÀ¸¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²èÁü½ÐÅµ¡§ÈÄÌîÍ§Èþ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram¤è¤ê