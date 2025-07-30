シド、ダークサイドに焦点を当てたEP『Dark side』を9月リリース＋リードトラックを8月先行配信
シドが9月17日、EP『Dark side』をリリースすることが発表となった。シドは10月よりツアー＜SID TOUR 2025 〜Dark side〜＞を開催することが決定しており、同名の最新音源がリリースされるかたちだ。
EP『Dark side』は全4曲入り。シドにとってのダークサイドを表現した全4曲は、同EPのために書き下ろされた新曲となる。
リリース形態は初回生産限定盤と通常盤の2種類。初回生産限定盤は豪華BOX仕様となり、今作のアーティスト写真をイメージした“ミラーチャーム付きネクタイ型キーホルダー”などのグッズが付属する。さらに4月10日のシドの日に開催された最新ワンマン＜BEST OF SID 2025＞より全5曲を収録したBlu-ray Discが同梱される。
EP収録曲よりリードトラック「0.5秒の恋」が8月6日に先行配信されることも発表となった。楽曲「0.5秒の恋」はEP『Dark side』を代表するダークでソリッドなサウンド感に、愛憎入り混じる恋模様を描いた歌詞が合わさった仕上がりだとのこと。「0.5秒の恋」のミュージックビデオは同日20時に公開される予定だ。
なお、リリースに向けてスタートしたPre-add / Pre-saveキャンペーンでは、オリジナルカレンダー待ち受け画像がプレゼントされる。
■EP『Dark side』
2025年9月17日(水)発売
予約リンク：https://kmu.lnk.to/Darkside_CD
【初回生産限定盤(CD+Blu-ray+GOODS)】
KSCL 3606~8 ￥6,950(税込)
【通常盤】
KSCL 3609 ￥2,200(税込)
▼CD収録内容
1 記憶の海
2 shout
3 悪趣味
4 0.5秒の恋
▼Blu-ray収録内容 ※初回生産限定盤
2025.4.10 ＜BEST OF SID 2025＞ at KT Zepp Yokohama
1 涙雨
2 dummy
3 面影
4 プロポーズ
5 park
▼GOODS ※初回生産限定盤
”Dark side”BOX仕様
ミラーチャーム付きネクタイ型キーホルダー
「Dark side」ステッカー
●購入者特典
・応援店舗：メンバーソロアー写B3ポスター(4種よりランダム1種)
・Amazon.co.jp：メガジャケ
・楽天ブックス：オリジナルA4クリアファイル
・セブンネットショッピング：オリジナル缶バッジ
■先行配信「0.5秒の恋」
2025年8月6日 配信開始
Pre-add / Pre-save：https://kmu.lnk.to/0.5byounokoi
対象期間：7/30(水)20:00〜8/5(火)23:59
※事前Pre-add / Pre-saveで「Dark side」オリジナルカレンダー待ち受け画像のプレゼントキャンペーン実施
■＜SID TOUR 2025 〜Dark side〜＞
10月05日(日) 神奈川・KT Zepp Yokohama
10月13日(月/祝) 大阪・Zepp Osaka Bayside
10月18日(土) 福岡・Zepp Fukuoka
10月25日(土) 愛知・Zepp Nagoya
11月01日(土) 宮城・SENDAI GIGS
11月03日(月/祝) 北海道・Zepp Sapporo
11月09日(日) 東京・Zepp Haneda(TOKYO)
▼チケット
1Fスタンディング / 2F全席指定 8,800円(税込)
※4才以上有料
※ドリンク代別
詳細 https://sid-web.info/event/356460
関連リンク
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