アイドルグループ・Peel the Appleの浅原凜の1st写真集『凜』(発売中)より、浅原の

23歳の誕生日を祝してアザーカット3点が公開された。

Peel the Apple 浅原凜1st写真集『凜』

Peel the Apple 浅原凜1st写真集『凜』

浅原凜は、2002年7月28日生まれで静岡県出身。2020年7月にアイドルグループ・Peel the Appleの結成メンバーとなり、グループのリーダーとして活動している。メンバーカラーはスカイブルー担当で、爽やか全開で多くのファンを癒している。特技はダンスで、趣味はカメラとサウナ。2024年の「@JAM EXPO」限定ユニット・rad sound rebels、プラチナムピクセル所属のアイドルグループから生まれた新ユニット・SUPER VENUSとしても活躍している。

1st写真集のタイトルは、自らの名前を引用した『凜』。テーマは「王道アイドル、束の間の夏休み」と決めて、ライブに奔走する激動の夏を駆け抜けた浅原のプライベートな姿、表情をとらえている。憧れの場所として挙げた、宮古島でオールロケを敢行して、人生初となる水着での撮影、さらにはランジェリーカットにも挑戦し、大人の女性へと成長していく彼女の今を切り取っている。さらにカメラが趣味という彼女の希望もあって、フィルムで撮影された味わいあるカットも収録されている。

7月28日に23歳の誕生日を迎えることを祝して、写真集の新アザーカットとして、夏を感じる晴天の日に撮影された赤いワンピースドレスを着用したバックショットや、ビキニ姿のままテーブルの上に寝転んだセクシーショット、フリフリピンクのドレスを着ながら、チラリとヒップが見えるショットが公開された。

浅原凜 インタビュー

◆23歳の抱負・目標を教えてください。

抱負ですが、グループのリーダーとなり、やることや考えることが多くなってしまい、以前の様に素直に楽しめなくなっていました。でもちょっとラフな気持になって、何事も楽しむ気持ちを忘れない事です。そして12月30日(火)KT Zepp Yokohamaで開催するワンマンライブを、満員の景色で迎えたいです!

◆最近楽しかった事や、刺激を受けた出来事はありますか?

乃木坂46さんの、真夏の全国ツアー2025静岡公演にいってきました!

地元の静岡公演だったので、絶対に行きたいと思っていました。レッスン後に、新幹線ダッシュで駆けつけて、久しぶりに推し活してきました! 推しメンの小川彩ちゃんがかわいすぎて、泣けてきました。私もアイドル活動を、もっと頑張ろうとモチベーションにつながりました!!

◆世間の皆様に、アピールしたいことはありますか?

実は、お裁縫が得意です! 今年の生誕祭の衣装も携わったり、ツアーのアンコールTシャツ作ったりしてます! 細かい作業は、お任せあれです!

作品情報

Peel the Apple 浅原凜1st写真集『凜』

著者:浅原凜

撮影:藤本和典

紙書籍・電子書籍(ディレクターズカット版)が好評発売中

定価(税込):3,300円

出版社:扶桑社

紙書籍:初版限定特典:特製ポストカード1枚封入(全6種類)、応募者への抽選で購入特典あり

Amazon限定カバー版:https://amzn.to/3UxwKlP

通常カバー版:https://amzn.to/40GAWDn

電子書籍・ディレクターズカット版:https://amzn.to/471OdKE

