¡Öµ¡³¦ÀïÂâ¥¼¥ó¥«¥¤¥¸¥ã¡¼¡×¤«¤é4Ç¯¡Ä24ºÐ½÷Í¥à¥è¥Û¥Û¥¤·»µ®á¤Èµ×¡¹¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö³Î¼Â¤Ë¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÎÉ¤¤°ÕÌ£¤ÇÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤»Ñ¡×¡Ö¥è¥Û¥Û¥Û¡¼¥¤¡ª¡ª¡×È¿¶ÁÁê¼¡¤°
½Ð±éºîÉÊ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¤ò¸ø³«
¡¡½÷Í¥¤Î¿¹ÆüºÚÈþ(24)¤¬½Ð±éºîÉÊ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¶¦±é¼Ô¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖTTFC¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡ØÇú¾åÀïÂâ¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼ formation lap »ÏËö²° ¥ª¥Ö ¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡Ù¤â¤¦¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¼¡¼¡¼¡©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Åì±ÇÆÃ»£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö(TTFC)¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¡Öµ×¡¹¤Î·»µ®¤Ã¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢21Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¡Öµ¡³¦ÀïÂâ¥¼¥ó¥«¥¤¥¸¥ã¡¼¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Î¶¦±é¼Ô¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÁý»ÒÆØµ®(25)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¸À¤¦¤±¤É¡¢³Î¼Â¤Ë¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¡×¡Ö¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤Ê¤Î¤ËÅö»þ¤ÈÎÉ¤¤°ÕÌ£¤ÇÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤»Ñ´ò¤·¤¤¡×¡Ö¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥¾¥Ã¥¯¥¹¤È¥Õ¥ê¥ó¥È¤Á¤ã¤ó¡ª¥è¥Û¥Û¥Û¡¼¥¤¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öµ¡³¦ÀïÂâ¥¼¥ó¥«¥¤¥¸¥ã¡¼¡×¤Ë·»ËåÌò¤Ç½Ð±é
¡¡¿¹¤ÈÁý»Ò¤Ï¡Öµ¡³¦ÀïÂâ¥¼¥ó¥«¥¤¥¸¥ã¡¼¡×¤Ë·»ËåÌò¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì½Ð±é¡£·»Ìò¤ÎÁý»Ò¤Ï¡Ö¥è¥Û¥Û¡¼¥¤¡ª¡×¤¬¸ýÊÊ¤ÎÀ¤³¦³¤Â±¡Ö¥¾¥Ã¥¯¥¹¡¦¥´¡¼¥ë¥É¥Ä¥¤¥«¡¼¡×¤ò¡¢ËåÌò¤Î¿¹¤Ï¾¡¤Áµ¤¤ÊÀ³Ê¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡Ö¥Õ¥ê¥ó¥È¡¦¥´¡¼¥ë¥É¥Ä¥¤¥«¡¼¡×¤ò±é¤¸¤¿¡£