「cheesy」の意味は？「チーズたっぷりな」のほかにも意味があって…？【1分英会話】

正解は「安っぽい、ダサい」でした!

「cheesy」は、直訳すると「チーズたっぷりな」という意味になります。

この表現を比喩的に捉えると、「安っぽい、ダサい、下品、味や品質に欠けるもの」を表すイディオムになりますよ。

「The dialogue in that romantic comedy was so cheesy, with all the cliché lines and predictable plot twists.」

(あのロマンチック・コメディ映画のセリフはとても安っぽく、陳腐なものばかりで、筋書きも予想通りだった)