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¡¦PHILOSOPHY¡ÊALMONDot GAIN Ensen¤ÎÅ¯³Ø¡Ë
Japanese people are easygoing ¡Êin a good way¡Ë.They can trust others right away, take in new things, but they can also distance themselves, give up, or let go just as easily.It¡Çs like there¡Çs no such thing as ¡Èabsolute,¡É and they don¡Çt get too attached to what they believe in.ÆüËÜ¿Í¤Ï·Ú¤¤¡ÊÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¡Ë¤¹¤°¤ËÃ¯¤«¤ò¿®¤¸¤ë»ö¤â¤Ç¤¤ë¤·¡¢²¿¤Ç¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤·¡¢¤Ç¤â¡¢¤¹¤°¤ËÎ¥¤ì¤¿¤ê¡¢¸«Êü¤»¤ë¤·¡¢¼êÊü¤»¤¿¤ê¤â¤Ç¤¤ë¡£¡ÖÀäÂÐ¡×¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿®¤¸¤¿¤â¤Î¤Ë°ÍÂ¸¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¡£
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