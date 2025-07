サントリーは、コクの深さを追求した「ザ・プレミアム・モルツ 甘美なコク」を2025年10月21日(火)から全国で数量限定新発売します。

「ザ・プレミアム・モルツ 甘美なコク」

記事のポイント 深いコクを追求したプレミアムモルツは、甘く芳醇な味わいとフルーティーな香りが特徴。秋の夜長にゆったり楽しみたいビールです。

「ザ・プレミアム・モルツ」ブランドは、高品質で香り高い欧州産ファインアロマホップの使用や天然水醸造など、素材・製法に徹底的にこだわっているのが特徴。なかでもチェコおよびその周辺国で収穫・製麦された「ダイヤモンド麦芽」は、“深いコク”を引き出すこだわりの素材の1つです。

今回は、“ゆったりとした自分時間に浸れるビール”をコンセプトに、コクの深さを追求した「ザ・プレミアム・モルツ 甘美なコク」を発売し、ブランドのファン拡大を図ります。

中味は、濃色麦芽由来の深みのあるコクと甘く芳(こう)ばしい味わいが特徴です。欧州産アロマホップと上面発酵酵母由来のフルーティな香りも楽しめます。

パッケージは、深みのあるコクをイメージしたマーブル模様をあしらい、中味の特徴を表現しています。

■パッケージ:350ml缶、500ml缶 ■品目:ビール ■アルコール分:6% ■価格:オープンプライス

