ジャカのプレミアリーグ復帰が決定！　昇格組サンダーランドに3年契約で加入…背番号は「34」

サンダーランドは30日、レヴァークーゼンからスイス代表MFグラニト・ジャカが完全移籍加入することを発表した。契約期間は2028年6月30日までの3年間で、背番号はレヴァークーゼン、アーセナル時代と同じ「34番」に。移籍金は非公表とされているが、移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、2000万ユーロ(約34億円)程度がレヴァークーゼンに支払われた模様だ。

