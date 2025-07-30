リヴァプール、横浜FM戦に臨むスタメン発表！ ヴィルツら夏の新戦力が4名先発、遠藤航はベンチスタート
明治安田Jリーグワールドチャレンジ2025 presented by 日本財団
会場：日産スタジアム（日本／神奈川県）／7月30日（水）19時30分キックオフ
『明治安田Jリーグワールドチャレンジ2025 presented by 日本財団』の横浜F・マリノス戦に臨む、リヴァプールのスターティングメンバーが発表された。
FIFAクラブワールドカップ2005以来、約20年ぶりに来日中のリヴァプール。今夏のプレシーズンでは、ここまでプレストン・ノースエンド、ストーク、ミランとの試合を行っており、4試合目は日本の横浜FMと『日産スタジアム』で対戦する。
試合はこのあと、19時30分キックオフ予定。試合の模様は『Lemino』にて無料ライブ配信され、『DAZN』でもライブ配信される。
リヴァプールのスターティングメンバー、および控えメンバーは下記の通り。
◼︎リヴァプール スターティングメンバー
予想フォーメーション：4−3−3
▼GK
56 ギオルギ・ママルダシュヴィリ
▼DF
84 コナー・ブラッドリー
5 イブライマ・コナテ
4 フィルジル・ファン・ダイク＜cap.＞
57 ミロシュ・ケルケズ
▼MF
38 ライアン・フラーフェンベルフ
58 フロリアン・ヴィルツ
8 ドミニク・ソボスライ
▼FW
11 モハメド・サラー
54 ウーゴ・エキティケ
18 コーディ・ガクポ
◻︎リヴァプール 控えメンバー
▽GK
55 フレディ・ウッドマン
60 アールミン・ペーチ
▽DF
21 コスタス・ツィミカス
26 アンドリュー・ロバートソン
30 ジェレミー・フリンポン
▽MF
3 遠藤航
10 アレクシス・マック・アリスター
17 カーティス・ジョーンズ
19 ハーヴェイ・エリオット
80 タイラー・モートン
91 ルカ・スティーブンソン
98 トレイ・ナイオニ
▽FW
9 ダルウィン・ヌニェス
73 リオ・ングモハ