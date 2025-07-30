リヴァプール、横浜FM戦に臨むスタメン発表！　ヴィルツら夏の新戦力が4名先発、遠藤航はベンチスタート

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明治安田Jリーグワールドチャレンジ2025 presented by 日本財団


会場：日産スタジアム（日本／神奈川県）／7月30日（水）19時30分キックオフ

『明治安田Jリーグワールドチャレンジ2025 presented by 日本財団』の横浜F・マリノス戦に臨む、リヴァプールのスターティングメンバーが発表された。

　FIFAクラブワールドカップ2005以来、約20年ぶりに来日中のリヴァプール。今夏のプレシーズンでは、ここまでプレストン・ノースエンド、ストーク、ミランとの試合を行っており、4試合目は日本の横浜FMと『日産スタジアム』で対戦する。

　今回、2025−26シーズンで就任2年目を迎えるアルネ・スロット監督が選んだ、リヴァプールのスターティングメンバーが発表された。これまで長きにわたってリヴァプールを支えてきたDFフィルジル・ファン・ダイクやFWモハメド・サラーが11名に入ったほか、今夏の新戦力でもあるGKギオルギ・ママルダシュヴィリ（※正式加入は昨年夏。2024−25シーズンはレンタル移籍でバレンシアに残留）、DFミロシュ・ケルケズ、MFフロリアン・ヴィルツ、FWウーゴ・エキティケも先発に名を連ねた。遠藤航はベンチから出番を待つ。

　試合はこのあと、19時30分キックオフ予定。試合の模様は『Lemino』にて無料ライブ配信され、『DAZN』でもライブ配信される。

　リヴァプールのスターティングメンバー、および控えメンバーは下記の通り。

◼︎リヴァプール　スターティングメンバー


予想フォーメーション：4−3−3
▼GK
56　ギオルギ・ママルダシュヴィリ
▼DF
84　コナー・ブラッドリー
5　イブライマ・コナテ
4　フィルジル・ファン・ダイク＜cap.＞
57　ミロシュ・ケルケズ
▼MF
38　ライアン・フラーフェンベルフ
58　フロリアン・ヴィルツ
8　ドミニク・ソボスライ
▼FW
11　モハメド・サラー
54　ウーゴ・エキティケ
18　コーディ・ガクポ

◻︎リヴァプール　控えメンバー


▽GK
55　フレディ・ウッドマン
60　アールミン・ペーチ
▽DF
21　コスタス・ツィミカス
26　アンドリュー・ロバートソン
30　ジェレミー・フリンポン
▽MF
3　遠藤航
10　アレクシス・マック・アリスター
17　カーティス・ジョーンズ
19　ハーヴェイ・エリオット
80　タイラー・モートン
91　ルカ・スティーブンソン
98　トレイ・ナイオニ
▽FW
9　ダルウィン・ヌニェス
73　リオ・ングモハ


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