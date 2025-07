Image: Shutterstock

映画化できそうな話すぎる。

監視の目は、時として自らを襲う刃にもなります。アメリカ司法省が公開した報告書によると、FBI(アメリカ連邦捜査局)に協力していた複数の情報提供者が、メキシコのシナロア・カルテルのハッカーに追跡され、非業の死を遂げたそうです。

ハッカーがFBI関係者を割り出した巧妙な手口

司法省監察総監室まとめた47ページに及ぶ報告書(Audit of the Federal Bureau of Investigation’s Efforts to Mitigate the Effects of Ubiquitous Technical Surveillance: 広範な技術監視の影響を緩和する取り組みに関する監査)では、「エル・チャポ」として知られるホアキン・グスマンが率いるメキシコの犯罪組織とつながりを持つハッカーが、通話データやメキシコシティ周辺に設置された監視カメラを利用して、FBIの協力者を特定したとされています。

そして、ハッカーが集めた情報は、捜査機関への情報提供や協力したと見なされた人物の脅迫や殺害のために使われた可能性があるとのこと。恐ろしすぎる。

報告書内でハッカーの名前は明かされていませんが、情報提供者を割り出すために使われた巧妙な手口が紹介されています。

まず、ハッカーはメキシコシティにあるアメリカ大使館に出入りする人物を監視しました。そして、そのなかかから疑わしい人物を絞り込んで、最終的にハッカーとカルテルがFBIのリーガル・アタッシェ(法務担当在外公館職員)の特定に成功したといいます。

報告書にどうやったかは書かれていませんが、ハッカーはアタッシェの電話番号を入手し、通話記録や位置情報データにもアクセスしていたのだとか。ジェイソン・ボーンか…。

監視カメラネットワークで行動を追跡

まだ続きがあります。ハッカーはスマホのデータを盗んだだけじゃなく、メキシコシティに張り巡らされた監視カメラネットワークをハッキングしてアタッシェの行動を追跡し、接触した人物まで特定したそうです。

2018年の時点で、メキシコシティには1万8000台以上の監視カメラが設置されており、今年初めには、今後数年でさらに4万台の監視カメラを追加設置すると発表されました。シビュラシステムでもつくるつもりでしょうか。

監視国家はもろ刃の剣

司法省の報告書は、メキシコシティで発生した事件の具体的な内容よりも、現代の監視社会において情報源を保護する難しさ全般に焦点を当てています。

報告書は、「データマイニングや顔認識、コンピューターネットワークの弱点探査活動技術の進歩によって、国家の敵対勢力やテロ組織、犯罪ネットワークがFBIの職員や活動を特定するのがこれまでになく容易になっています」と指摘しています。

そしてFBIに対しては、組織の運用を見直して、もっとも脆弱(ぜいじゃく)性がある部分を見極めるよう勧告しています。

FBIが構築に一役買った監視国家システムが、自分たちの活動を脅かすようになってしまったなんて、なんとも皮肉な話ですよね…。

それにしても、あまりのハッカーのすご腕っぷりに、麻薬カルテルからハッカー集団にイメージが変わりそうです。優秀なサイバー部門があるFBIを出し抜くなんて、ひとりでやってないですよね、これ…。