イベントでは、新作コスメを自由に試せる特設メイクルーム、ブランドの世界観を再現した中庭装飾、コラボスイーツの提供などを実施。宿泊者限定の体験型コンテンツや特典も用意されている。■コラボレーションの背景「PAUL & JOE」は、「わがままでチャーミングな大人の女性」をターゲットとしたブランドで、パリジェンヌのように人生を楽しむライフスタイルを発信している。一方、「BEB5軽井沢」は、「居酒屋以上 旅未満 みんなでルーズに過ごすホテル」をコンセプトに、自由で気ままなホテルステイを提案している。“ときめき”や“自分らしさ”を重視する両者の価値観が共鳴したことで、「メイク」と「旅」が融合する今回のイベントが実現した。PAUL & JOEの華やかさと、BEB5軽井沢のカジュアルな空間が交差することで、旅先ならではの非日常な体験を提供する。■2025年オータムコレクション「L’Eternelle Palpitation〜永遠のときめき〜」PAUL & JOEの2025年オータムコレクションは、19世紀パリの優美な装飾と洗練の美意識からインスパイアされており、以下の新商品が登場する。・シマリング アイカラー:全8色 各2970円(新製品)・アイデザイン パレット:新2種 各5500円(新色)・リップスティック 新5色 レフィル:各2200円※ケース別売(新色)・リップスティック ケース リミテッドR:2200円・リップスティック ケース CS全3種:各1100円発売日は8月1日(金)、7月18日より予約受付が開始されている。■「Make Up Trip in BEB」注目ポイント■特設メイクルームで新作コスメを自由に体験イベント期間中はパブリックスペース「TAMARIBA」(タマリバ)に設置される特設メイクルームで、新作を含むPAUL & JOEのコスメを自由に試すことができる。外出前のメイク時間に活用したり、メイク時間をゆっくり楽しみたい人、気になる商品をじっくり試したい人に最適な空間で、華やかなアイテムに包まれながら自分だけのときめくひと時を過ごせる。・開催期間:2025年7月21日〜8月17日(日)・時間:10時〜20時・予約:不要・料金:無料(宿泊者限定)【3日間限定】メイク体験会PAUL & JOEのクリエイターによるメイクアドバイス会も開催。参加者にはカプセルトイ体験とサンプル特典あり。・日程:7月29日(火)、8月3日(日)、8月5日(火)・時間:各日11時〜、11時30分〜、17時〜、17時30分〜(各回30分)・予約:公式サイトにて前日23時59分まで受付(空きがあれば当日も可)・特典:カプセルトイ体験1回+プロテクティング プライマー01 小型サンプル(10ミリリットル)■PAUL & JOEの世界観が広がる装飾空間24時間利用可能なパブリックスペース「TAMARIBA」の中庭には、オータムコレクションを象徴する19世紀パリのエッセンスを加えた空間装飾が施される。光を受けて輝くサンキャッチャーが幻想的な雰囲気を演出する。■写真映えも抜群なコラボカフェメニュー「アイシングクッキー」と「クラッキングドリンク」が登場!2025年秋の新作コスメの繊細なデザインをイメージした「アイシングクッキー」は、まるで小さなアート作品のようなお菓子。コスメと一緒に写真を撮ったり、旅の思い出として持ち帰ったりと、さまざまな楽しみ方ができる。チョコレートを自分で割って楽しむ「クラッキングドリンク」は、遊び心あふれる1杯。チョコレートを割るパキッという感覚、ミルクと混ざり合う瞬間の色の変化、そして口の中に広がるいちごの甘酸っぱさが、新コレクションのテーマである「L’Eternelle Palpitation〜永遠のときめき〜」を表現している⁠。・料金:アイシングクッキー(リップスティック):1300円アイシングクッキー(シマリング アイカラー):1000円クラッキングドリンク:800円・特典:PAUL & JOE オリジナルカプセルトイ体験1回付(先着20人)・時間:11時〜20時■宿泊者全員にPAUL & JOEアメニティを進呈期間中に宿泊者全員へ、ミニサイズのスキンケア・ベースメイクコスメがプレゼントされる。旅先でもPAUL & JOEの魅力を手軽に体験できる。「Make Up Trip in BEB」概要・会期:2025年7月21日〜8月17日(日)・時間:メイクルーム 10時〜20時、コラボカフェ 11時〜20時・会場:パブリックスペース「TAMARIBA」・対象:宿泊者限定・内容:メイクルーム入場無料、限定アメニティ配布、体験会、コラボカフェメニュー(有料)■PAUL & JOE1995年にフランス、パリ生まれのデザイナーのソフィー・メシャリーさんが創設したファッションブランド。デザインには「JOIE DE VIVRE(生きていることの喜び)」の精神が込められ、ファッション・コスメともに“人生を楽しむ”ライフスタイルを提案している。■BEB5軽井沢 by 星野リゾート若者に向けたカジュアルホテルとして、「居酒屋以上 旅未満 みんなでルーズに過ごすホテル」がコンセプト。24時間利用可能なパブリックスペース「TAMARIBA(タマリバ)」を中心に、自由な滞在が可能。軽井沢星野エリアの入り口に位置し、徒歩圏内でショッピングや温泉、食事が楽しめる。所在地:長野県軽井沢町星野電話:050-3134-8094(星野リゾート予約センター)客室数:73室チェックイン15時/チェックアウト:11時料金:1泊9000円〜(2人1室利用時1人あたり、税込、食事別)アクセス:JR軽井沢駅からタクシーまたは西武バスで15分イベント期間中、BEB5軽井沢でしか味わえない“メイクアップトリップ”が、新しいときめきを届けてくれる。この夏、自分らしさを見つける旅へ出かけてみてはいかがだろうか。※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。