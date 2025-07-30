今夏加入のFW谷村海那がリバプール戦先発!! 横浜FMは負傷明け復帰のDF諏訪間、新助っ人2人らベンチ入り
横浜F・マリノスは30日、日産スタジアムで行われるJリーグワールドチャレンジ2025でリバプールと対戦する。午後7時30分のキックオフを前にスターティングメンバーが発表され、いわきFCから今夏加入したFW谷村海那がJ1前節・名古屋戦に続いて先発に抜擢された。
今夏新加入のFWディーン・デイビッド、FWユーリ・アラウージョが初めてベンチ入り。負傷明けのDF諏訪間幸成も2か月半ぶりにベンチに復帰した他、日本大出身ルーキーのGK木村凌也、法政大在学中の特別指定選手MF松村晃助、2種登録選手の17歳FW浅田大翔もメンバー入りしている。
<出場メンバー>
[横浜F・マリノス]
先発
GK 19 朴一圭
DF 13 ジェイソン・キニョーネス
DF 25 鈴木冬一
DF 27 松原健
DF 44 トーマス・デン
MF 8 喜田拓也
MF 20 天野純
MF 45 ジャン・クルード
FW 7 エウベル
FW 11 ヤン・マテウス
FW 48 谷村海那
控え
GK 21 木村凌也
DF 15 サンディ・ウォルシュ
DF 16 加藤蓮
DF 33 諏訪間幸成
MF 6 渡辺皓太
MF 28 山根陸
MF 41 松村晃助
MF 47 山村和也
FW 14 植中朝日
FW 17 井上健太
FW 23 宮市亮
FW 26 ディーン・デイビッド
FW 30 ユーリ・アラウージョ
FW 46 浅田大翔
監督
大島秀夫
今夏新加入のFWディーン・デイビッド、FWユーリ・アラウージョが初めてベンチ入り。負傷明けのDF諏訪間幸成も2か月半ぶりにベンチに復帰した他、日本大出身ルーキーのGK木村凌也、法政大在学中の特別指定選手MF松村晃助、2種登録選手の17歳FW浅田大翔もメンバー入りしている。
[横浜F・マリノス]
先発
GK 19 朴一圭
DF 13 ジェイソン・キニョーネス
DF 25 鈴木冬一
DF 27 松原健
DF 44 トーマス・デン
MF 8 喜田拓也
MF 20 天野純
MF 45 ジャン・クルード
FW 7 エウベル
FW 11 ヤン・マテウス
FW 48 谷村海那
控え
GK 21 木村凌也
DF 15 サンディ・ウォルシュ
DF 16 加藤蓮
DF 33 諏訪間幸成
MF 6 渡辺皓太
MF 28 山根陸
MF 41 松村晃助
MF 47 山村和也
FW 14 植中朝日
FW 17 井上健太
FW 23 宮市亮
FW 26 ディーン・デイビッド
FW 30 ユーリ・アラウージョ
FW 46 浅田大翔
監督
大島秀夫