　横浜F・マリノスは30日、日産スタジアムで行われるJリーグワールドチャレンジ2025でリバプールと対戦する。午後7時30分のキックオフを前にスターティングメンバーが発表され、いわきFCから今夏加入したFW谷村海那がJ1前節・名古屋戦に続いて先発に抜擢された。

　今夏新加入のFWディーン・デイビッド、FWユーリ・アラウージョが初めてベンチ入り。負傷明けのDF諏訪間幸成も2か月半ぶりにベンチに復帰した他、日本大出身ルーキーのGK木村凌也、法政大在学中の特別指定選手MF松村晃助、2種登録選手の17歳FW浅田大翔もメンバー入りしている。

<出場メンバー>

[横浜F・マリノス]

先発

GK 19 朴一圭

DF 13 ジェイソン・キニョーネス

DF 25 鈴木冬一

DF 27 松原健

DF 44 トーマス・デン

MF 8 喜田拓也

MF 20 天野純

MF 45 ジャン・クルード

FW 7 エウベル

FW 11 ヤン・マテウス

FW 48 谷村海那

控え

GK 21 木村凌也

DF 15 サンディ・ウォルシュ

DF 16 加藤蓮

DF 33 諏訪間幸成

MF 6 渡辺皓太

MF 28 山根陸

MF 41 松村晃助

MF 47 山村和也

FW 14 植中朝日

FW 17 井上健太

FW 23 宮市亮

FW 26 ディーン・デイビッド

FW 30 ユーリ・アラウージョ

FW 46 浅田大翔

監督

大島秀夫