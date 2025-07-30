ジャパンツアーで柏と対戦するスタッド・ランスがスタメン発表、古巣戦の伊東純也と関根大輝はベンチスタート
30日に行われるジャパンツアー2戦目で、スタッド・ランスは日立柏サッカー場で柏レイソルと対戦。19時のキックオフを前にスターティングメンバーされた。
この試合では、メンバーは最大28人まで登録可能であることが柏のXを通じて発表された。
2016〜2018シーズンにわたって柏に所属したFW伊東純也、ルーキーイヤーの2024シーズンを柏でプレーしたDF関根大輝は揃ってベンチスタートに。柏U-12出身のFW中村敬斗は、この試合に来日しないことが発表されている。
<出場メンバー>
[スタッド・ランス]
▽先発
GK 20 アレクサンドル・オリエロ
DF 4 マクシム・ブシ
DF 31 マルコム・イェン
DF 92 アブドゥル・コネ
DF 93 モハメド・アリ・ディアディ
MF 6 アタンガナ・エドア
MF 23 ヨハン・デモシー
MF 86 パトリック・ザビ
FW 22 ウマル・ディアキテ
FW 46 ティディアン・ジャラスバ
FW 73 アイク・オラツィ
▽控え
GK 29 エウェン・ジャウエン
GK 94 スマイラ・シラ
DF 2 ジョセフ・オクム
DF 3 関根大輝
DF 5 ニコラ・パロワ
DF 18 セルヒオ・アキエメ
DF 52 マエル・ドゥボン
MF 10 テディ・テウマ
MF 24 モリー・グバン
MF 30 ジョン・パトリック
MF 87 アンジュ・マルシャル・ティア
FW 7 伊東純也
FW 14 レダ・カドラ
FW 27 アダマ・ボージャン
FW 67 ママドゥ・ディアコン
▽監督
カレル・ヘラールツ
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 2 三丸拡
DF 4 古賀太陽
DF 14 小屋松知哉
DF 88 馬場晴也
MF 8 小泉佳穂
MF 24 久保藤次郎
MF 28 戸嶋祥郎
MF 39 中川敦瑛
FW 11 渡井理己
FW 18 垣田裕暉
控え
GK 1 猿田遥己
GK 46 松本健太
DF 3 ジエゴ
DF 5 田中隼人
DF 13 犬飼智也
DF 16 片山瑛一
DF 26 杉岡大暉
DF 42 原田亘
MF 15 小見洋太
MF 19 仲間隼斗
MF 20 瀬川祐輔
MF 21 小西雄大
MF 37 中島舜
MF 38 島野怜
MF 40 原川力
監督
リカルド・ロドリゲス
(取材・文 奥山典幸)
この試合では、メンバーは最大28人まで登録可能であることが柏のXを通じて発表された。
2016〜2018シーズンにわたって柏に所属したFW伊東純也、ルーキーイヤーの2024シーズンを柏でプレーしたDF関根大輝は揃ってベンチスタートに。柏U-12出身のFW中村敬斗は、この試合に来日しないことが発表されている。
[スタッド・ランス]
▽先発
GK 20 アレクサンドル・オリエロ
DF 4 マクシム・ブシ
DF 31 マルコム・イェン
DF 92 アブドゥル・コネ
DF 93 モハメド・アリ・ディアディ
MF 6 アタンガナ・エドア
MF 23 ヨハン・デモシー
MF 86 パトリック・ザビ
FW 22 ウマル・ディアキテ
FW 46 ティディアン・ジャラスバ
FW 73 アイク・オラツィ
▽控え
GK 29 エウェン・ジャウエン
GK 94 スマイラ・シラ
DF 2 ジョセフ・オクム
DF 3 関根大輝
DF 5 ニコラ・パロワ
DF 18 セルヒオ・アキエメ
DF 52 マエル・ドゥボン
MF 10 テディ・テウマ
MF 24 モリー・グバン
MF 30 ジョン・パトリック
MF 87 アンジュ・マルシャル・ティア
FW 7 伊東純也
FW 14 レダ・カドラ
FW 27 アダマ・ボージャン
FW 67 ママドゥ・ディアコン
▽監督
カレル・ヘラールツ
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 2 三丸拡
DF 4 古賀太陽
DF 14 小屋松知哉
DF 88 馬場晴也
MF 8 小泉佳穂
MF 24 久保藤次郎
MF 28 戸嶋祥郎
MF 39 中川敦瑛
FW 11 渡井理己
FW 18 垣田裕暉
控え
GK 1 猿田遥己
GK 46 松本健太
DF 3 ジエゴ
DF 5 田中隼人
DF 13 犬飼智也
DF 16 片山瑛一
DF 26 杉岡大暉
DF 42 原田亘
MF 15 小見洋太
MF 19 仲間隼斗
MF 20 瀬川祐輔
MF 21 小西雄大
MF 37 中島舜
MF 38 島野怜
MF 40 原川力
監督
リカルド・ロドリゲス
(取材・文 奥山典幸)