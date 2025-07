パナソニックは、歯間フィットブラシとW音波振動のかけあわせで、歯間の歯垢除去力200%(※)を実現する歯周ケア発想の「ドルツプレミアム」W音波振動ハブラシ スマート EW-DT88を2025年9月上旬に発売します。カラーはシルバーとスペースブラックの2色。

※パナソニック比/パナソニック基準による歯間部人工プラーク除去率

「ドルツプレミアム」W音波振動ハブラシ スマート EW-DT88

記事のポイント 高齢化と健康寿命の延伸が社会的課題となるなか、オーラルケアの重要性も再確認されつつあります。こちらの製品は、高い歯垢除去力に加え、ブラシ柄が光ってお知らせするブラッシングナビや専用アプリとの連動により、ブラッシングをサポートする機能も搭載。正しいブラッシング方法を確認しながら歯磨きしたい人にオススメです。

本製品は歯間フィットブラシとW音波振動の掛け合わせで、歯間の歯垢除去力200%を実現しました。まず、ドルツ独自の2方向の高速振動を実現するW音波振動が進化。歯と歯ぐきの境目に沿ってヨコ方向に動くリニア音波振動は約31,000ブラシストローク/分で歯周ポケットや歯面の歯垢を除去します。磨きづらい歯間に入り込むタタキ動作をする新フロス音波振動は、従来品(EW-DT73)の約12,000ブラシストローク/分から約20,000ブラシストローク/分にアップし、歯間に入り込んで歯垢をかき出します。小刻みで立体的な2つの動きを同時に発生し、手磨きにはできないブラッシングを実現します。

そしてW音波振動のために新開発された歯間フィットブラシは、先端の2列に山切り植毛を施し、極細毛とひし形毛をハイブリッドに植毛することで、磨き残しの多い歯間や奥歯の奥まで効率的に歯垢を除去します。

細く狭い本体の胴体に2つのモーターを配置するため、小型で高性能な「フロスモーター」を新採用するとともに機構設計を見直すことで本体のスリム化を実現。欧米人と比較して小さい日本人の手でも持ちやすく、狭い口内も磨きやすいデザインです。また、磨き角度、動かしすぎ防止、押しつけ防止、などをブラシ柄が光ってお知らせするブラッシングナビを搭載し、日々の効果的なブラッシングをサポートします。

新商品の発売に合わせて、最大9000円キャッシュバックまたは電子ギフトがプレゼントされる「ドルツ W音波振動ハブラシデビューキャンペーン」も実施されます。詳細は公式サイトを確認してください。

パナソニック 「ドルツプレミアム」W音波振動ハブラシ スマート EW-DT88 発売日:2025年9月上旬 オープンプライス

