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ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    35 m/s (70 kt)
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Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®    30 m/s (55 kt)
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Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    300 km (160 NM)
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03Æü15»þ¤ÎÍ½Êó
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Åì·Ð145ÅÙ10Ê¬ (145.2ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    ËÌÅì 25 km/h (14 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ    980 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®    25 m/s (50 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    35 m/s (70 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    370 km (200 NM)

04Æü15»þ¤ÎÍ½Êó
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Åì·Ð154ÅÙ10Ê¬ (154.2ÅÙ)
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Ãæ¿´µ¤°µ    985 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®    23 m/s (45 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    35 m/s (65 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    460 km (250 NM)

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