ÀîºêÂëÌé¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥é¥¤¥Ö±ÇÁüºîÉÊ¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡¡¡Ö°¦¿´¡×¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤âYouTube¤Ç¸ø³«
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÀîºêÂëÌé¤¬30Æü¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥é¥¤¥ÖDVD¡õBlu-ray¡Ø2024-2025 Hall Tour¡Ö°¦¿´ -MANAGOKORO-¡×¡Ù¤È¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥é¥¤¥Ö²»¸»½¸Âè2ÃÆ¡ØÀ¸²» -Vol.2-¡Ù¡ÊLive2025¡÷PACIFICO Yokohama¡Ë¤òÆ±»þ¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÀîºêÂëÌé¡¢ÃíÌÜ¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁüºîÉÊ¤è¤ê¡Ö°¦¿´¡×¥é¥¤¥Ö±ÇÁü
¡¡Î¾ºî¤È¤â¤Ë¡¢ºòÇ¯¤«¤éº£Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Á´15¸ø±é¤ÇÌó3Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡Ø2024-2025 Hall Tour¡Ö°¦¿´ -MANAGOKORO-¡×¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤Ç¤¢¤ë¿ÀÆàÀî¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÎÀ¸¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢¼«¤é¤âÀ¸¤Î²ÎÀ¼¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÀîºê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤¬½é¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁüºîÉÊ¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡£±ÇÁüºîÉÊ¤ÏDVD¤ÈBlu-ray¤Î2¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ç¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×¤ÈÄÌ¾ïÈ×¤Î·×4·ÁÂÖ¤òÅ¸³«¡£½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Ï¹ë²ÚBOX»ÅÍÍ¤Ç¡¢¥é¥ó¥À¥à¥È¥ì¥«¤ä¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥»¥Ã¥È¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢ÆÃÅµ±ÇÁü¤È¤·¤ÆÉñÂæÎ¢¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼ý¤á¤¿Live Making Movie¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥é¥¤¥Ö²»¸»½¸¡ØÀ¸²» -Vol.2-¡Ù¤Ë¤Ï¡¢Æ±¥Ä¥¢¡¼¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¡Ö°¦¿´¡×¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼ ¿À¤Î¥°¥é¥¹¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡ÖStardust Memory¡×¡¢¥Ó¥¿¡¼¤Ê¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡Ö¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¡×¡¢ÃÆ¤¸ì¤ê¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡ÖËÍ¤ÈËÍ¡×¡¢4th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÛ£ËæBlue¡Ù¤Ë¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¥é¥¤¥Ö¤ÎÄêÈÖ¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Þ¤¿¤Í¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¤ÎÁ´5¶Ê¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡Ö°¦¿´¡×¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤â¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë1¶Ê¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤Î±ÇÁü¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤½¤¦¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÀîºêÂëÌé¡¢ÃíÌÜ¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁüºîÉÊ¤è¤ê¡Ö°¦¿´¡×¥é¥¤¥Ö±ÇÁü
¡¡Î¾ºî¤È¤â¤Ë¡¢ºòÇ¯¤«¤éº£Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Á´15¸ø±é¤ÇÌó3Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡Ø2024-2025 Hall Tour¡Ö°¦¿´ -MANAGOKORO-¡×¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤Ç¤¢¤ë¿ÀÆàÀî¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥é¥¤¥Ö²»¸»½¸¡ØÀ¸²» -Vol.2-¡Ù¤Ë¤Ï¡¢Æ±¥Ä¥¢¡¼¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¡Ö°¦¿´¡×¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼ ¿À¤Î¥°¥é¥¹¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡ÖStardust Memory¡×¡¢¥Ó¥¿¡¼¤Ê¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡Ö¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¡×¡¢ÃÆ¤¸ì¤ê¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡ÖËÍ¤ÈËÍ¡×¡¢4th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÛ£ËæBlue¡Ù¤Ë¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¥é¥¤¥Ö¤ÎÄêÈÖ¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Þ¤¿¤Í¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¤ÎÁ´5¶Ê¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡Ö°¦¿´¡×¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤â¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë1¶Ê¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤Î±ÇÁü¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤½¤¦¤À¡£