1-6·î¡¢Ãæ¹ñÆÈ¼«³«È¯¥²¡¼¥à¤Î³¤³°Çä¾å¹â¤¬11¡¥07¡óÁý
Ãæ¹ñ²»¶Á±ÇÁü¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë½ÐÈÇ¶¨²ñ¤ÎÚÄÁ³¡Ê¥¢¥ª¡¦¥é¥ó¡Ë¾ïÌ³ÉûÍý»öÄ¹·ó»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ï29Æü¡¢2025Ç¯ÅÙ¥²¡¼¥à¥Ó¥¸¥Í¥¹Âç²ñ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¡¢¡ÖºÇ¿·¤Î¶È³¦¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¾åÈ¾´ü¡Ê1-6·î¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñÆÈ¼«³«È¯¥²¡¼¥à¤Î³¤³°»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¼ÂºÝ¤ÎÇä¾å¹â¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ11¡¥07¡óÁý¤Î95²¯100Ëü¥É¥ë¤ËÃ£¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ÚÄ»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ß¥Ë¥²¡¼¥à¤Ï¥²¡¼¥à»º¶È¤Î½ÅÍ×¤Ê¹½À®Í×ÁÇ¤È¤·¤Æ¡¢·ÚÎÌÀ¡¢³È»¶À¤Î¹â¤µ¡¢¿×Â®¤Ê¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤È¤¤¤Ã¤¿Í¥°ÌÀ¤òÀ¸¤«¤·¡¢³¤³°»Ô¾ì¤ÇÆÃ¤Ë¹¥Ä´¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢Í¢½ÐÁý²Ã¤ÎÃæ³ËÅª¤Ê¸¶Æ°ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/KS¡Ë