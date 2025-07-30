À¯ÅÞÁªÂò¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì²á¤®¤¿¡¡»²±¡Áª¼õ¤±¡¢NHK²ñÄ¹
¡¡NHK¤Î°ðÍÕ±äÍº²ñÄ¹¤Ï30Æü¤ÎÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤Ç»²±¡Áª¤Î·ë²Ì¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖÀ¯ÅÞ¤òÁª¤ÖÂ¦ÌÌ¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì²á¤®¤Æ¡¢¤³¤Î¿Í¤Ë¤Ê¤éÂ÷¤»¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¸õÊä¼Ô¸Ä¿Í¤òÁª¤Ö´ÖÀÜÌ±¼çÀ©¤Î¸¶ÅÀ¤¬¤¤¤µ¤µ¤«ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¾å¤Ç¤ÎÊÐ¤Ã¤¿¾ðÊó¤äÀ¤´Ö¤Î¥à¡¼¥É¤ËÁªµó·ë²Ì¤¬Âç¤¤¯º¸±¦¤µ¤ì¤ëÊÀ³²¤¬À¸¤¸¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£Í¸¢¼Ô¤Ï¸Ä¡¹¤Î¸õÊä¼Ô¤¬¿®Íê¤ËÂ¤ë¿ÍÊª¤«¤É¤¦¤«¤ò¶ãÌ£¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡NHK¤Ç¤Ïº£²ó¤Î»²±¡Áª¤«¤é¡¢¸õÊä¼Ô¤ÎÂè°ìÀ¼¤ÎÆ°²è¤ò¥Î¡¼¥«¥Ã¥È¤ÇNHK¤Î¥µ¥¤¥È¤ËºÜ¤»¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¤·¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£