ÄÅÇÈÃí°ÕÊó¤Î¼þÃÎ¤Ë2»þ´Ö°Ê¾å ËüÇî¶¨²ñ´´Éô¡Ö°ÂÁ´¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¾ðÊóÈ¯¿®¤·¤è¤¦¤È¡× °ìÉô¸òÄÌ¤Ë±Æ¶Á¤â²ñ¾ì¤ÏÄÌ¾ï±Ä¶È
¡¡¥«¥à¥Á¥ã¥Ä¥«È¾ÅçÉÕ¶á¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤ò¼õ¤±¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¤Ï¡¢Á¥¤ä°ìÉô¤Î¥Ñ¡¼¥¯¡õ¥é¥¤¥É¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ï¡¢¤ª¤ª¤à¤ÍÄÌ¾ïÄÌ¤ê±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥«¥à¥Á¥ã¥Ä¥«È¾ÅçÉÕ¶á¤ÇÃÏ¿Ì ºÇ¿·¾ðÊó
¡¡ÂçºåÉÜ¤Ç¸áÁ°9»þ40Ê¬¤ËÄÅÇÈÃí°ÕÊó¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ËüÇî¶¨²ñ¤Ï¸áÁ°10»þ¤ËºÒ³²ÂÐºöËÜÉô¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Àµ¸á¤¹¤®¤Ë¾ìÆâÊüÁ÷¤ä¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¤Ç¡¢Ãí°ÕÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢²ñ¾ì¤Ï¤«¤µ¾å¤²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÄÅÇÈ¤Î±Æ¶Á¤Ï¼õ¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤éÄÌ¾ï¤Î±Ä¶È¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÍè¾ì¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡¡
¡¡Ãí°ÕÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¼þÃÎ¤Þ¤Ç¤Ë2»þ´Ö°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËüÇî¶¨²ñ¤Î´´Éô¤Ï¡ÖÂçÁ°Äó¤È¤·¤Æ°ÂÁ´¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¾ðÊóÈ¯¿®¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢È¯¿®ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÜ»Ô¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤éÍè¾ì¼Ô¤Ë¤è¤ê°Â¿´¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤ËÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£·ë²ÌÅª¤ËÀµ¸á¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾ðÊóÄó¶¡¤Î»ÅÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²þÁ±¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËüÇî¤ÏÄÌ¾ïÄÌ¤ê±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥ó¥´¥é¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤¬ÆÈ¼«¤ÎÈ½ÃÇ¤ÇÎ×»þÊÄ´Û¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÉô¤Î¸òÄÌ¥¢¥¯¥»¥¹¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸áÁ°10»þÈ¾°Ê¹ß¡¢»·¶¶¤ÎÍøÍÑ¤¬Ää»ß¤µ¤ì¡¢¸½ºß¡¢Á¥¤Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼«²ÈÍÑ¼Ö¤È¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤ò¾è¤ê·Ñ¤°¡Ö¥Ñ¡¼¥¯¡õ¥é¥¤¥É¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©Æôºê»Ô¤ÇÈòÆñ»Ø¼¨¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Æôºê¤Ç¤Î¤ßÍøÍÑ¤òÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æôºê¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¤Ï°ì»þ¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¢¤ï¤»¤Æ120¿Í¤¬°ì»þÈòÆñ¾ì½ê¤ËÈòÆñ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë